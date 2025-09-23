Vụ kiện đòi bồi thường vì tử vong sau ba cuộc nhậu của công ty

Hàn QuốcNam quản lý tử vong sau khi tham dự ba cuộc nhậu trong ba ngày liên tiếp, nhưng gia đình bị từ chối yêu cầu bồi thường.

Ngày 21/9, Tòa án Hành chính Seoul ra phán quyết công nhận cái chết của một nhân viên sau ba ngày liên tiếp tham gia "hoesik" là tai nạn lao động.

"Hoesik" là từ chỉ buổi tụ tập ăn nhậu sau giờ làm với đồng nghiệp rất phổ biến trong văn hóa công sở ở Hàn Quốc.

Theo phán quyết, nạn nhân là quản lý phụ trách tiếp thị cho đối tác nước ngoài của Samsung Electronics, được phát hiện tử vong trong xe cá nhân đỗ tại bãi đậu xe chung cư vào tháng 7/2022. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh bị ngộ độc rượu cấp tính.

Theo hồ sơ, nạn nhân đã tham dự ba bữa tiệc tối liên tiếp trong ba ngày. Ngày thứ nhất, anh ta dự tiệc tối cùng khách hàng. Ngày thứ hai, anh ta tham gia tiệc tối do lãnh đạo cấp cao trong công ty tổ chức. Ngày thứ ba, anh ta tham gia tiệc chào mừng hai nhân viên người nước ngoài mới được công ty tuyển dụng vào làm tại một chi nhánh ở nước ngoài.

Công ty tài trợ cho hai buổi tụ tập đầu tiên, trong khi bữa cuối cùng - do nhân viên này và một số thành viên trong nhóm đứng ra chủ trì - được thanh toán một phần bằng thẻ tín dụng cá nhân của anh ta.

Cơ quan Bồi thường và Phúc lợi cho Người lao động Hàn Quốc lập luận rằng bữa tối cuối cùng là một cuộc họp mặt riêng tư, không liên quan công việc, do đó từ chối trả tiền trợ cấp và chi phí tang lễ. Do vậy, gia đình anh đâm đơn kiện.

Tòa án cho rằng anh này làm quản lý tiếp thị ở Mexico và sắp có chuyến công tác dài hạn tại đó vào tháng sau, việc tạo dựng quan hệ với nhân viên địa phương là một phần trách nhiệm. "Việc anh chi trả một phần hóa đơn bữa tối không phủ nhận tính chất công việc của buổi gặp mặt", tòa cho biết.

Do tính chất của bữa tiệc, thẩm phán cho rằng anh ta khó có thể từ chối uống rượu, và chi phí cho bữa tối khoảng một triệu won (hơn 18 triệu đồng) cũng khó có thể được coi là một buổi tụ họp thân mật bình thường.

Thẩm phán cũng nhấn mạnh báo cáo y tế cho thấy hiệu ứng tích lũy của ba đêm liên tiếp uống rượu quá mức có thể đã góp phần gây ra cái chết, do rượu từ những buổi tụ tập trước đó có thể chưa được chuyển hóa hoàn toàn trước buổi tiếp theo, làm tăng nồng độ cồn trong máu.

Phán quyết của tòa yêu cầu cơ quan bồi thường phải trả trợ cấp và chi phí tang lễ cho gia đình nạn nhân.

Tuệ Anh (theo Korea Herald)