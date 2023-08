Vụ kiện đình đám trong lịch sử ngành ôtô của Mỹ

MỹKhi khách gặp tai nạn do bánh ôtô bị gãy, hãng Buick từ chối bồi thường do chỉ bán xe cho đại lý, không giao dịch trực tiếp với khách, hơn nữa bánh xe do công ty khác sản xuất.