Vụ kiện 'để 4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH' đi đặt cọc nhà

TP HCMÔng Đức cho rằng đã bỏ 4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH đến đặt cọc mua nhà và đòi lại, song tòa bác vì không có căn cứ và "không thể cho số tiền này vào cốp xe".

TAND Khu vực 3 TP HCM vừa xử sơ thẩm lần hai vụ tranh chấp hợp đồng đặt cọc giữa nguyên đơn - ông Đức, 47 tuổi, và bị đơn là vợ chồng bà Tú.

Trải qua quá trình tố tụng gần 3 năm với nhiều cấp xét xử, yêu cầu của nguyên đơn đã bị tòa bác - trái ngược với phán quyết của hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm lần đầu.

Hợp đồng đặt cọc và lời khai 'bỏ 4,5 tỷ đồng vào cốp xe SH'

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 15/11/2017, ông Đức ký hợp đồng đặt cọc một tỷ đồng với vợ chồng bà Tú để mua 2/4 nhà đất ở Bến Phú Lâm, quận 6 (nay là phường Bình Tây), TP HCM.

Đến ngày 6/1/2018, hai bên hủy hợp đồng trước đó, ký lại hợp đồng mới với nội dung ông Đức đặt cọc 5,5 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng mua bán toàn bộ khu nhà đất của vợ chồng bà Tú với giá 12,6 tỷ đồng.

Theo ông Đức, sau khi hai bên công chứng hợp đồng đặt cọc mới thì tối cùng ngày ông đã mang thêm 4,5 tỷ đồng tiền mặt, để trong túi nylon đen, bỏ vào cốp xe SH chạy tới giao cho vợ chồng bà Tú. Hai bên không làm biên bản giao nhận đủ tiền cọc. Khi hết thời hạn thỏa thuận, vợ chồng bà Tú không thực hiện hợp đồng mua bán. Sau nhiều lần yêu cầu, bị đơn chỉ trả cho ông một tỷ đồng.

Cho rằng vợ chồng bà Tú không trả đủ số tiền cọc đã nhận nên ông Đức khởi kiện, yêu cầu phải trả toàn bộ số tiền cọc còn thiếu là 4,5 tỷ đồng cộng với tiền phạt, tổng cộng 10 tỷ đồng.

Ông cung cấp cho tòa hai chứng cứ gồm: một bản giấy viết tay không ghi ngày tháng (được cho là bà Tú viết tại quán cà phê, cam kết sẽ trả khoản tiền cọc thành nhiều lần) và một video xác nhận việc đã nhận 5,5 tỷ đồng tiền cọc.

Bị đơn: Hợp đồng lần 2 không có thật, nhằm giúp nguyên đơn vay ngân hàng

Trình bày với tòa, vợ chồng bà Tú xác nhận về việc ký hai hợp đồng đặt cọc với ông Đức. Tuy nhiên, việc hủy hợp đồng ban đầu ký lại hợp đồng nhận cọc mới ngày 6/1/2018 với số tiền và giá trị hợp đồng mua bán lớn hơn là "theo đề nghị của ông Đức, nhằm giúp ông có thể vay được số tiền lớn hơn của ngân hàng để mua nhà".

Như vậy, theo bà Tú, thực tế vợ chồng bà chỉ nhận một tỷ đồng tiền cọc của ông Đức. Việc ông này khai mang 4,5 tỷ đồng bỏ trong cốp xe SH đến giao cho bà là không có thật. Nếu có việc đưa tiền mặt lớn như vậy thì ông Đức đã phải yêu cầu vợ chồng bà làm giấy biên nhận.

Phía bị đơn còn cho rằng, dù mới ký hợp đồng đặt cọc mua nhà đất của mình nhưng ông Đức đã lên mạng rao bán với giá cao hơn. Khi hết thời hạn ký hợp đồng chuyển nhượng theo thỏa thuận, ông Đức vẫn chưa thực hiện xong việc đo vẽ tách thửa bởi phần nhà đất ông mua nằm trong cùng một thửa đất có 4 nhà thuộc sở hữu của bà. Ông Đức sau đó thông báo không mua nhà nữa, buộc bà trả lại số tiền cọc và phạt tổng cộng là 11 tỷ đồng (bao gồm một tỷ đồng bà đã chuyển trả).

Ngoài ra, theo bị đơn, ông Đức nhiều lần cho người tới đe dọa, hành hung bà. Trong đó có lần bà đi đón con, bị ông này cùng nhiều người chặn đường, ép vào quán cà phê nói chuyện, buộc trả tiền. Bà sau đó đã trình báo với chính quyền địa phương. UBND phường đã mời các bên lên làm việc. Tại đây, ông Đức thừa nhận việc hai bên ký hợp đồng đặt cọc để thực hiện hợp đồng mua nhà đất với giá 5, 8 tỷ đồng chứ không phải 12,6 tỷ đồng.

Thừa phát lại thực nghiệm việc bỏ 4,5 tỷ đồng (90 cọc 100 tờ mệnh giá 500.000 đồng) vào cốp xe SH. Ảnh: Văn phòng Thừa phát lại Bến Thành

Những phán quyết trái ngược

Tháng 10/2022, TAND quận 6 xử sơ thẩm lần đầu, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Đức, tuyên buộc vợ chồng bà Tú phải trả số tiền cọc còn lại là 4,5 tỷ đồng cho nguyên đơn theo hợp đồng ngày 6/1/2018.

Theo HĐXX, ông Đức cùng người đại diện khai đã giao tổng cộng 5,5 tỷ đồng tiền đặt cọc cho vợ chồng bà Tú. Do tin tưởng nên hai bên không lập giấy nhận tiền. Hơn nữa, ông Đức cho rằng việc này đã thể hiện trong hợp đồng đặt cọc có công chứng, đồng thời trình bày cụ thể cách thức, thời gian, địa điểm giao tiền (nhưng bị đơn phản bác). Cả hai bên đều không đưa ra được chứng cứ trực tiếp.

Tòa ghi nhận chứng cứ nguyên đơn cung cấp là đoạn video ghi lại cuộc nói chuyện với bà Tú tại quán cà phê. Trong đó có đoạn bà Tú nói: anh đưa 5 tỷ rưỡi, trả như thế nào thì giờ em chỉ có khả năng trả cho anh 6 tỷ... Ngoài ra, còn có tờ giấy viết tay thể hiện bà Tú đã nhận và còn giữ tiền cọc 5,5 tỷ đồng kèm lịch trả lại từng phần.

HĐXX lập luận, phía bà Tú cho rằng những lời nói và giấy tờ trên là do ông Đức đã gây sức ép, buộc bà phải thừa nhận nhưng không xuất trình được chứng cứ chứng minh. Ngược lại, nội dung video và tờ giấy viết tay không cho thấy bà Tú bị ép buộc; đồng thời cũng không có căn cứ để xác định số tiền trên là tiền lãi hoặc thiệt hại.

Tòa ghi nhận cả hai bên cùng có lỗi trong việc dẫn đến hợp đồng không thực hiện được nên không chấp nhận yêu cầu phạt bồi thường tiền cọc của nguyên đơn.

Không chấp nhận phán quyết này, vợ chồng bà Tú kháng cáo toàn bộ bản án. Còn ông Đức kháng cáo một phần bản án, đề nghị tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của mình.

Ngày 7/3/2023, TAND TP HCM xử phúc thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc vợ chồng bà Tú phải hoàn trả số tiền cọc còn thiếu là 4,5 tỷ đồng cùng với khoản tiền phạt hơn 2,7 tỷ đồng. Tổng cộng, bị đơn phải trả cho nguyên đơn 7,2 tỷ đồng.

Tòa cấp phúc thẩm xác định lỗi dẫn đến việc hai bên không thực hiện được hợp đồng chuyển nhượng là từ phía vợ chồng bà Tú.

Kháng nghị giám đốc thẩm và lập luận 'cốp xe không chứa nổi 4,5 tỷ đồng'

Cho rằng tòa án hai cấp đã không xem xét toàn diện chứng cứ trong hồ sơ vụ án nên phía bị đơn có đơn đề nghị giám đốc thẩm.

Tháng 8/2023, VKSND Cấp cao tại TP HCM (nay là Viện phúc thẩm VKSND Tối cao tại TP HCM) đã ra quyết định kháng nghị, xác định cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm có nhiều vi phạm nghiêm trọng về tố tụng cũng như đánh giá tài liệu chứng cứ.

Theo VKS, nội dung đoạn video ghi âm ghi hình nguyên đơn cung cấp được tòa án hai cấp dùng làm chứng cứ là chưa đảm bảo, do chưa được thu thập theo đúng trình tự thủ tục. Hơn nữa, phía bị đơn cho rằng đoạn ghi âm, ghi hình này bị cắt ghép, tác động, không phản ánh hết toàn bộ nội dung cuộc hội thoại.

Quá trình giải quyết vụ án, tòa chưa đưa hết người liên quan vào tham gia tố tụng. Bởi trước khi ký hợp đồng đặt cọc với ông Đức, vợ chồng bà Tú đã bán một phần nhà đất này cho ông Thanh bằng giấy tay với giá 2,5 tỷ đồng. Gia đình ông Thanh đã nhận nhà sử dụng và sinh sống ổn định trên cùng thửa đất. Việc vợ chồng bà Tú và ông Đức thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ nhà đất (tức bao gồm cả nhà đất của gia đình ông Thanh đang sinh sống) là không có cơ sở, mà thực chất hai bên chỉ thỏa thuận một phần nhà đất.

VKS nhận định, việc vợ chồng bà Tú cho rằng hợp đồng đặt cọc ngày 6/1/2018 thể hiện đã nhận cọc 5,5 tỷ đồng để chuyển nhượng toàn bộ nhà đất với giá 12,6 tỷ đồng nhằm giúp ông Đức dễ vay tiền ngân hàng là "có căn cứ" để chấp nhận.

Còn nguyên đơn khai bỏ 4,5 tỷ đồng vào cốp của chiếc xe SH là không có cơ sở, bởi kích thước của cốp xe không thể đựng hết số tiền nêu trên (dù mệnh giá tiền cao nhất 500.000 đồng).

Từ đó, VKS đề nghị Uỷ ban thẩm phán TAND Cấp cao tại TP HCM giám đốc thẩm theo hướng hủy toàn bộ bản án của TAND quận 6 và TAND TP HCM, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

Một tháng sau, TAND Cấp cao tại TP HCM (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM) xử giám đốc thẩm, chấp nhận kháng nghị của VKS, tuyên hủy toàn bộ hai bản án trên.

Thực nghiệm 'cốp xe SH' và phán quyết mới

Quá trình xét xử sơ thẩm lần hai các bên vẫn giữ nguyên quan điểm. Để cung cấp chứng cứ cho tòa, bị đơn đã yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại Bến Thành đến thực nghiệm việc bỏ 4,5 tỷ đồng vào cốp xe SH.

Thừa phát lại đã sử dụng 90 cọc tiền (mỗi cọc 100 tờ mệnh giá 500.000 đồng) cho vào cốp xe. Tuy nhiên, bằng nhiều cách để nguyên túi tiền hay xé lẻ thì yên xe vẫn không thể đóng được.

Ngày 20/8, sau quá trình xét xử, TAND Khu vực 3 TP HCM đã phân tích, chỉ ra nhiều mâu thuẫn trong các tình tiết, chứng cứ, lời khai của nguyên đơn như VKSND và TAND Cấp cao đã chỉ ra trước đó.

HĐXX chấp nhận vi bằng phía bà Tú cung cấp về kết quả thực nghiệm việc bỏ 4,5 tỷ đồng vào cốp xe là không thể được, bác yêu cầu khởi kiện của ông Đức.

"Số tiền 4,5 tỷ đồng là rất lớn, giữa nguyên đơn và bị đơn không có sự quen biết thân thiết với nhau trước đó nên không thể có việc bàn giao mà không yêu cầu ký đã nhận tiền, cũng không biết bị đơn có kiểm đếm số tiền đã nhận không. Đây là vấn đề rất vô lý", bản án phân tích thêm.

Hải Duyên

* Tên đương sự đã thay đổi