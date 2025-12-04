Vũ kịch 'Kẹp hạt dẻ' cháy vé ba đêm diễn

TP HCMVở ballet "Kẹp hạt dẻ" của Tchaikovsky trở lại sân khấu Nhà hát Thành phố trong mùa lễ hội cuối năm, hết vé ba đêm diễn 5-7/12.

Vũ kịch lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học Kẹp hạt dẻ và vua chuột của nhà văn E.T.A Hoffman, là câu chuyện cổ tích thần tiên trong thế giới tuổi thơ. Kẹp hạt dẻ kể về câu chuyện của cô bé Clara và chàng Hoàng tử Kẹp hạt dẻ đến từ thế giới đồ chơi. Chàng dẫn cô đi qua trận chiến với Vua Chuột, phiêu lưu đến Vương quốc bánh kẹo và làm quen với những người bạn trên khắp thế giới.

Vũ kịch ‘Kẹp hạt dẻ’ trở lại Trích đoạn vở "Kẹp hạt dẻ" diễn tại TP HCM năm 2020. Video: Ngọc Trúc

Năm 1891, biên đạo múa huyền thoại Marius Petipa dựng vở The Nutcracker trên nền nhạc do nhà soạn nhạc Nga nổi tiếng Pyotr Ilyich Tchaikovsky thực hiện. Một năm sau, vở lần đầu tiên công diễn và gây tiếng vang tại Nga. Từ giữa thế kỷ 20 đến nay, vũ kịch này được nhiều khán giả yêu thích. Nhiều đoàn múa, nhất là ở Mỹ, dàn dựng vở mỗi dịp Giáng Sinh, mang lời chúc về tình yêu, cuộc sống và một năm mới tốt đẹp.

Phần âm nhạc của vở trở thành một trong những tác phẩm khí nhạc nổi tiếng nhất của Tchaikovsky. Tổ khúc Kẹp hạt dẻ được xem là linh hồn của vở diễn, trong đó Pas De Deux nổi bật như một trong những tuyệt phẩm của Tchaikovsky với giai điệu mở đầu bằng bè cello, sau đó phát triển theo tiết tấu dồn dập, đẩy cảm xúc lên cao trào.

Vở diễn mở màn với Overture (khúc dạo đầu) nhẹ nhàng, dẫn khán giả bước vào thế giới cổ tích, nơi Clara nhận món quà Giáng sinh là một kẹp hạt dẻ bằng gỗ. Trong giấc ngủ dưới cây thông Noel, món quà bất ngờ hóa thành hoàng tử và chiến đấu với Vua Chuột. Màn hai dẫn dắt khán giả vào không khí lễ hội tại Vương quốc bánh kẹo, nơi nàng tiên Sugarplum cùng các sắc màu ngọt ngào xuất hiện.

Diễn viên múa Đỗ Hoàng Khang Ninh (trái) và Lê Tuấn Anh trong vũ kịch "Kẹp hạt dẻ". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Điểm nhấn của chương trình năm nay là phần trình diễn trực tiếp của dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP HCM (HBSO) và Hợp xướng nữ HBSO. Vở ballet do nghệ sĩ người Na Uy Johanne Jakhelln Constant biên đạo, âm nhạc do nhạc trưởng Lê Ha My chỉ huy.

Trong lần tái diễn này, tác phẩm có sự tham gia của dàn nghệ sĩ múa gồm Đỗ Hoàng Khang Ninh (vai Clara và nàng tiên Sugarplum), Lê Tuấn Anh (Hoàng tử Kẹp hạt dẻ), Lê Đức Anh (chàng kỵ sĩ), Chika Tatsumi (Chúa Tuyết), La Mẫn Nhi (Giọt Sương), Đặng Minh Hiền (Drosselmeyer) cùng các học viên của trung tâm Salsa Ballet.

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại của Nga, nổi tiếng với sự kết hợp giữa phong cách lãng mạn phương Tây và chất liệu dân gian Nga. Ông để lại nhiều kiệt tác bất hủ như vũ kịch Hồ thiên nga, Kẹp hạt dẻ, Người đẹp ngủ trong rừng cùng các bản giao hưởng, concerto cho piano và violin.

Nghệ sĩ Lauren Cuthbertson trình diễn điệu múa Nàng tiên Sugarplum trên nền nhạc 'Kẹp hạt dẻ' Nghệ sĩ Lauren Cuthbertson của The Royal Ballet (Anh) - một trong những đoàn ballet hàng đầu thế giới - trình diễn "Dance of the Sugar Plum Fairy", điệu múa nổi tiếng trong vở ballet "The Nutcracker". Video: Royal Ballet and Opera

Cát Tiên