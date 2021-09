Vu khống Phó Giám đốc Công an, bị phạt 20 triệu đồng

Bình DươngNguyễn Hoàng Khanh, 38 tuổi, bị TAND TP Thủ Dầu Một xử phạt 20 triệu đồng về tội Vu khống, chiều 30/9.

Theo cáo trạng, Khanh là người quen của bà Nguyễn Thị Thủy. Tháng 4/2011, bà này cho ông Trần Minh vay 13,5 tỷ đồng trong thời hạn ba tháng. Do ông Minh không trả nợ, bà Thủy khởi kiện và được toà tuyên thắng.

Sau khi thi hành án tiếp nhận giải quyết sự việc, bà Thuỷ uỷ quyền cho Khanh thực hiện các công việc liên quan thu hồi số tiền. Tuy nhiên, cơ quan thi hành án cho rằng ông Minh không có tài sản để thi hành.

Từ năm 2017, Khanh gửi đơn kêu cứu đến nhiều nơi, cho rằng ông Phạm Quốc Dũng, Phó Giám đốc Công an Bình Dương (em vợ của ông Minh), đã can thiệp khiến cơ quan thi hành án không tích cực xác minh tài sản để tổ chức thi hành án.

Tháng 1/2018, Công an Bình Dương khởi tố Khanh về tội Lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm các quyền, lợi ích của công dân nhưng không được VKS phê chuẩn. Đến tháng 5/2019, Công an Bình Dương thay đổi tội của Khanh thành Vu khống, VKS thống nhất.

Tại phiên toà xét xử kéo dài 3 ngày, Khanh một mực kêu oan. Còn luật sư của bị cáo cho rằng quá trình điều tra có nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng; vụ án có dấu hiệu oan sai, đã kéo 4 năm với nhiều lần trả hồ sơ, tạm đình chỉ...

Theo toà, bị cáo không có thông tin chính thống, tài liệu chứng cứ chứng minh ông Dũng gây cản trở việc thi hành án nhưng vẫn soạn đơn có nội dung bịa đặt, xúc phạm danh dự nhân phẩm ông này đến nhiều cơ quan nhà nước, lãnh đạo và báo chí. Hành vi của Khanh gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của ông Dũng, phạm tội Vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự, nên tuyên mức án trên.

Tội Vu khống 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm: a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

