Vũ khí Đức khó phát huy hiệu quả ở Ukraine vì 'quá phức tạp'

Các đơn vị tiền tuyến Ukraine đang gặp khó khăn với một số hệ thống vũ khí do Đức cung cấp, do mức độ phức tạp và tinh vi của chúng.

Trong cuộc trò chuyện với khoảng 200 quân nhân Đức hồi tháng 1, phó tùy viên quân sự nước này tại Kiev cho hay trong khi một số hệ thống vũ khí của Đức được khen ngợi ở Ukraine, số khác tỏ ra không phù hợp với cường độ khốc liệt của chiến sự, tờ Spiegel ngày 10/4 dẫn các tài liệu quân sự nội bộ cho biết.

Theo tài liệu, các tổ hợp lựu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), được mô tả mạnh hàng đầu thế giới và "vượt trội" về hiệu suất, nhưng lại quá phức tạp về mặt kỹ thuật, gây hoài nghi về mức độ phù hợp với khả năng tác chiến.

Loạt xe tăng Leopard 1A5, từng được đánh giá "đáng tin cậy", nay được sử dụng chủ yếu như những tổ hợp pháo di động do lớp giáp quá mỏng. Trong khi đó, mẫu Leopard 2A6 hiện đại hơn không thể sửa chữa trên chiến trường do quy trình bảo trì tốn kém và đòi hỏi cao về hậu cần.

Binh sĩ Đức diễn tập với pháo tự hành PzH 2000 trong ảnh không được công bố ngày chụp. Ảnh: Bundeswehr

Lực lượng Ukraine cũng gặp khó với các hệ thống phòng không Đức. Các tổ hợp IRIS-T có mức độ hiệu quả trong đánh chặn đòn tập kích của Nga, nhưng lại hạn chế về số lượng, cùng chi phí đạn dược cao.

Hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất, thành phần quan trọng trong lưới phòng không nhiều lớp của Ukraine chủ yếu do Đức cung cấp, cũng gặp khó khăn trên chiến trường do các xe vận tải MAN của Đức quá cũ, khó tìm phụ tùng thay thế.

Hệ thống phòng không Gepard được đánh giá là vũ khí thành công nhất của Đức tại Ukraine, "phổ biến, hiệu quả, đáng tin cậy nhất" với binh sĩ nước này.

Tờ Spiegel dẫn nguồn tin trong quân đội thừa nhận các phát biểu của phó tùy viên quân sự Đức tại đại sứ quán ở Kiev phản ánh thực tế chiến trường, nơi vũ khí Đức "hiện đại, song dễ xuống cấp khi hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt ở Ukraine".

Các khóa huấn luyện cấp tốc dành cho quân đội Ukraine tại Đức cũng không đủ thời gian để hướng dẫn kỹ thuật chuyên sâu. Các cơ sở bảo trì nằm xa tiền tuyến làm trầm trọng thêm thách thức hậu cần.

Đức là bên tài trợ quân sự hàng đầu của Ukraine tại châu Âu. Berlin cuối tháng 3 thông qua khoản viện trợ hơn 3 tỷ USD cho Kiev sau nhiều tháng trì hoãn, cung cấp thêm nhiều thiết bị quân sự, gồm đạn dược, thiết giáp, hệ thống phòng không, drone.

Đức Trung (Theo Kyiv Independent, Spiegel)