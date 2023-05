Vụ hai mẹ con cùng chết trong nhà: Không phải án mạng

Hà TĩnhCơ quan pháp y nhận định bà Phan Thị Phú và con gái Phan Thị Ngân chết tại nhà riêng do già yếu và nhồi máu cơ tim, không phải án mạng.

Ngày 28/5, nhà chức trách huyện Cẩm Xuyên cho biết do thi thể của bà Phú, 86 tuổi, đã phân hủy nên cơ quan pháp y không xác định được nguyên nhân mà nghi do già yếu nên chết khoảng một tháng trước. Với chị Ngân, 46 tuổi, cán bộ chuyên môn nhận định tử vong khoảng 5 ngày trước, do nhồi máu cơ tim.

"Đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn. Hai thi thể không có tác động của ngoại lực, nên loại trừ khả năng đây là án mạng. Hai nạn nhân ít qua lại với xóm làng, thường ở trong nhà nên sau nhiều ngày mọi người mới phát hiện ra sự việc", một cán bộ nói.

Nhà chức trách khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hùng Lê

Khoảng 9h ngày 27/5, hàng xóm thấy mùi lạ từ nhà riêng của bà Phú ở thôn Trung Đoài, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên nên vào kiểm tra. Họ phát hiện xác bà Phú trên giường, thi thể chị Ngân ngoài hiên.

Chính quyền địa phương cho hay hai mẹ con bà Phú sống với nhau nhiều năm nay, cùng hưởng trợ cấp xã hội do mắc bệnh thần kinh.

Đức Hùng