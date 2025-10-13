Vụ gian lận cờ tướng Trung Quốc bị 'treo' hơn một năm

Trung QuốcMột kỳ thủ bị phát hiện gian lận bằng thiết bị điện tử tại một giải ở Thiên Tân từ tháng 9/2024, nhưng sau hơn một năm, chưa có thông báo chính thức nào về vụ việc.

Theo Sohu, gian lận xảy ra tại giải cờ tướng mở rộng Cup Doanh Châu, tổ chức ở quận Kế Châu, thành phố Thiên Tân tháng 9/2024. Ván đấu giữa kỳ thủ địa phương Lữ Lâm và Trương Mính Kỳ trở thành tâm điểm. Trong lúc thi đấu, Trương đi quanh bàn cờ, rồi bất ngờ dùng tay chộp vào chỗ phồng lên trên đùi của Lữ.

Ván đấu giữa Lữ Lâm (trái) và Trương Mính Kỳ ở Cup Doanh Châu, quận Kế Châu, Thiên Tân, Trung Quốc tháng 9/2024. Ảnh: Sohu

Tranh cãi nổ ra, thu hút trọng tài và thành viên ban tổ chức. Trong lúc Lữ đứng dậy, một thiết bị điện tử nhỏ hình lập phương rơi ra khỏi túi của anh. Vật thể này có bốn nút: lên, xuống, trái và phải, kèm chức năng rung. Lữ giải thích rằng đây là một chiếc pin, nhưng ban tổ chức không đồng ý, nên loại anh khỏi cuộc thi.

Trước khi bị loại, Lữ đã đánh 6 ván, thắng ba và hòa ba. Trong ván đấu với Trương, anh chiếm ưu thế thắng với hai pháo, một tốt và đôi sĩ, trong khi đối thủ chỉ còn một mã và một pháo. Nếu thắng ván đó, Lữ đã vươn lên nhóm đầu và có cơ hội gặp nhà vô địch thế giới năm 2023, Mạnh Thần.

Các đối thủ của Lữ để ý rằng trong các ván đấu, kỳ thủ này thường để tay trên đùi. Nhiều người nghi ngờ, đã nhận thấy túi quần của kỳ thủ này có vật thể lạ. Nhưng chỉ có Trương mới bóc mẽ hành vi gian lận của Lữ.

Thiết bị được Lữ Lâm dùng để gian lận. Ảnh: Sohu

Trong cờ tướng cũng như cờ vua, các ván đấu thường được phát trực tiếp. Vì thế nếu có một đồng minh theo dõi ván đấu từ xa và sử dụng phần mềm để giải thế cờ, kỳ thủ có thể tìm ra nước tốt nhất thông qua thiết bị rung. Trình độ máy tính đánh cờ đã vượt xa con người, vì thế Lữ có thể thắng bất cứ lúc nào anh muốn, nếu gian lận.

Lữ bị xác định vi phạm quy tắc thi đấu, bị hủy kết quả và cấm tham gia các giải đấu tiếp theo. Sự việc khi đó được cho là đã khép lại, chỉ còn chờ thông báo chính thức từ cơ quan quản lý.

Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Thiên Tân lúc đó cho biết đã gửi toàn bộ hồ sơ lên Tổng cục Thể thao và Liên đoàn Cờ tướng Trung Quốc cùng các cơ quan liên quan, và "sẽ có thông báo vào thời điểm thích hợp". Người hâm mộ cờ tướng khi ấy tin rằng kết luận chính thức sẽ sớm được công bố. Nhưng hơn một năm trôi qua, sự im lặng vẫn bao trùm.

Ngày 11/10/2025, một số cơ quan truyền thông liên hệ với Phòng Thể thao quận Kế Châu, đơn vị tổ chức giải, để hỏi về tiến triển vụ việc. Tuy nhiên, Phòng trả lời ngắn gọn: "Không phỏng vấn, không phản hồi".

Câu trả lời khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều bình luận chỉ trích sự chậm trễ: "Đã một năm rồi, sao vẫn chưa có kết luận? Chẳng lẽ họ định để yên cho chìm xuồng sao?", tài khoản Tráp Nhãn Chi Gian bình luận trên Zhihu.

Trước đó, vụ mua bán độ giữa các kỳ vương Trung Quốc như Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Triệu Hâm Hâm, Hồng Trí, Từ Siêu, Uông Dương hay Tạ Tĩnh từng gây chấn động, nhưng cuối cùng được xử lý sau vài tháng. Họ bị cấm thi đấu vĩnh viễn, tước danh hiệu Đặc cấp đại sư và thậm chí phải ngồi tù. Vụ việc của Lữ có quy mô nhỏ hơn, nhưng sự chậm trễ kéo dài lại khiến dư luận càng bất bình.

Xuân Bình (theo Sohu, 163)