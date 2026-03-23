Vụ đỗ ôtô chắn đường ở Nghệ An 'có tính chất đơn giản'

Công an xã Quỳ Hợp nhận định vụ việc tài xế đỗ xe bán tải chắn đường ở khối 12 có tính chất đơn giản, chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm.

Ngày 23/3, nhà chức trách xã Quỳ Hợp cho biết, dù vụ việc không có yếu tố hình sự, nhưng do video vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội, tạo ra dư luận xấu, nên Công an xã Quỳ Hợp đang phối hợp với lực lượng CSGT tiếp tục xử lý theo quy định.

Xe bán tải của tài xế 42 tuổi đỗ chắn đường trong ngõ khiến ôtô 5 chỗ không thể di chuyển, ngày 20/3. Ảnh: Hùng Lê

Theo xác minh, khoảng 17h46 ngày 20/3, người phụ nữ lái ôtô 5 chỗ từ con ngõ ở khối 12, xã Quỳ Hợp (trước đây thuộc huyện Quỳ Hợp) ra quốc lộ 48C thì không thể di chuyển tiếp do phía trước có xe bán tải biển Nghệ An (thuộc sở hữu của nam tài xế 42 tuổi) đang đỗ chắn hơn nửa lòng đường rộng khoảng 4 m.

Bấm còi báo hiệu song không thấy ai xuất hiện, chồng nữ tài xế đã vào nhà chủ xe ở gần đó tìm gặp, nhờ di chuyển xe bán tải ra vị trí khác.

Công an cho rằng, thời điểm này chủ xe bán tải đang ngồi tại hiên nhà, khi được đề nghị dời xe đã đáp "đang bận xử lý công việc trên điện thoại nên chưa thể dời xe ngay", đồng thời nói chờ thêm hoặc lùi phương tiện để đi hướng khác. Lúc này, chồng của nữ tài xế không đồng ý, yêu cầu phải được lưu thông theo hướng ban đầu và "có lời lẽ gây áp lực".

Đến 17h59 cùng ngày, chủ xe bán tải đã di chuyển phương tiện để ôtô 5 chỗ đỗ phía sau tiếp tục lưu thông.

Chồng của nữ tài xế cho hay, nếu lùi phương tiện thì phải đi quãng đường xa nên rất muốn đi tiếp; việc lùi lại cũng khó do đường nhỏ, hẹp. Trong khi đó, vợ của anh là lái mới nên càng bất tiện.

Bực tức vì sự thiếu hợp tác của chủ xe bán tải, người đàn ông đã quay video vụ việc đăng lên mạng xã hội, gửi phản ánh tới Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Quỳ Hợp. Sự việc thu hút sự chú ý của dư luận.

Xe bán tải đỗ chắn đường trong ngõ ở khối 12, xã Quỳ Hợp, chiều 20/3. Video:Hùng Lê

Kết quả xác minh tại hiện trường cho thấy, phía sau ôtô 5 chỗ khoảng 58 m có một ngã tư thông ra quốc lộ 48C, không có phương tiện cản trở. Thời điểm đó chủ xe bán tải "không có hành vi thách thức, chửi bới hay xúc phạm danh dự chồng nữ tài xế hoặc người khác".

Tổng thời gian từ lúc người đàn ông vào nhà phản ánh đến khi xe được di chuyển khoảng 13 phút. Quá trình điều tra nhận định vụ việc "có tính chất đơn giản, chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm".

Đức Hùng