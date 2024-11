Vũ Đình Duân hướng đến chức vô địch DNSE Aquaman Vietnam thứ 3

Vũ Đình Duân - nhà vô địch DNSE Aquaman Vietnam hai mùa trước mong đợi năm nay sẽ có sự cạnh tranh gay gắt hơn từ các đối thủ để tạo nên cuộc đua hấp dẫn.

DNSE Aquaman Vietnam mùa thứ ba khởi tranh sáng 1/12 tại Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu). Năm nay, đương kim vô địch Vũ Đình Duân tiếp tục chinh phục đường đua cự ly dài nhất: bơi 2km, chạy 21km.

Hai mùa trước, đây là sân khấu độc diễn của VĐV người Quảng Ninh. Năm 2022, trong mùa đầu tiên tại Trà Cổ, Duân có màn so kè quyết với VĐV Võ Xuân Vĩnh - tuyển đi bộ Đà Nẵng. Kết quả, Đình Duân vượt mặt đối thủ ngay trước vạch đích, lên ngôi vô địch với thành tích 1 tiếng 59 phút 24 giây. Bước sang mùa thứ hai tại Phan Thiết, Duân gần như không có đối thủ. VĐV này về đích với kết quả 2 tiếng 5 phút 59 giây. Thành tích có sụt giảm so với mùa đầu do thời tiết, cung đường khắc nghiệt, Duân vẫn chứng tỏ đẳng cấp khi bỏ xa người về nhì 5 phút.

Vũ Đình Duân vô địch DNSE Aquaman Vietnam 2023 tại Phan Thiết. Ảnh: Đức Đồng

Đến với DNSE Aquaman mùa thứ ba tại Hồ Tràm, đường chạy bằng phẳng, thời tiết mát mẻ hơn, Vũ Đình Duân vẫn đặt mục tiêu bước lên bục cao nhất và phá PR. Tuy nhiên, đương kim vô địch cũng mong chờ sự xuất hiện của các đối thủ mạnh để làm nên những cuộc rượt đuổi. "Với đường đua aquathlon, chiến thắng bản thân là chiến thắng lớn nhất. Nhưng tôi vẫn muốn một cuộc đọ sức với những đối thủ mạnh, thậm chí mạnh hơn tôi nhiều lần để biết bản thân có thể làm tốt đến đâu, nó cũng như một liều 'doping' cho tôi sức mạnh để phá kỷ lục cũ", Duân nói.

Theo kế hoạch, Duân sẽ có mặt tại Hồ Tràm trước ngày thi đấu chính thức một hôm để nhận race-kit, khảo sát đường bơi, đường chạy, chuẩn bị cho cuộc đua sáng 1/12.

Vũ Đình Duân (27 tuổi, Quảng Ninh), từng luyện tập, thi đấu điền kinh chuyên nghiệp ở đơn vị quân đội từ năm 2012. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, anh giã từ sự nghiệp thể thao 4 năm sau đó. Hơn một năm sau giải nghệ, Duân quay trở lại với các giải marathon phong trào, tìm lại cảm hứng tập luyện. Đến 2022, chức vô địch Aquaman Vietnam tại Trà Cổ là cột mốc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ hơn của nam VĐV. Cũng từ đó anh tập trung nhiều hơn cho aquathlon và đặt mục tiêu chinh phục đấu trường SEA Games. Những nỗ lực luyện tập được đền đáp khi năm 2023, VĐV sinh năm 1997 có suất tham dự đại hội thể thao khu vực và giành huy chương đồng.

Vũ Đình Duân rời đường bơi, lên khu vực chuyển tiếp ở giải năm ngoái. Ảnh: AV

Song song việc luyện tập bơi, chạy, Duân tham gia nhiều giải marathon phong trào để tích luỹ thể lực, tìm kiếm giải thưởng. Gần đây nhất, tại giải Di sản Hạ Long, Vũ Đình Duân hoàn thành đường đua với thành tích 2 tiếng 43 phút 28 giây, đạt top 5 chung cuộc.

6h ngày 1/12, Vũ Đình Duân cùng hơn 700 VĐV sẽ tranh tài hai nội dung bơi 2km, chạy 21km tại Hồ Tràm. Sau đó, dự kiến lúc 6:30 là thời gian VĐV Half Aqua (bơi 1km, chạy 10km) bắt đầu cuộc đua. Cự ly Sprint Aqua (bơi 500m, chạy 5km) thi đấu sau cùng, dự kiến lúc 7h. Bên cạnh sự xuất hiện của các elite, kình ngư Ánh Viên, nhà vô địch triathlon Lâm Quang Nhật và diễn viên Khả Ngân cũng sẽ tham gia tiếp sức VĐV.

Lan Anh