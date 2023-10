Vũ Đình Duân bảo vệ thành công chức vô địch Aquaman Vietnam

Bình ThuậnVũ Đình Duân cán đích sau 2 tiếng 05 phút 59 giây, bỏ xa người về nhì 5 phút, bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung solo của DNSE Aquaman Vietnam 2023.

5h ngày 29/10, Vũ Đình Duân có mặt tại khu vực khởi động giải DNSE Aquaman Vietnam tại Phan Thiết. Đồng hồ điểm 6h, anh lao xuống biển cùng nhóm VĐV đầu tiên - những người có khả năng tranh chấp giải. Sau 34 phút 40 giây, Duân rời đường bơi solo Aquaman ở vị trí thứ ba.

Thứ hạng này nằm trong dự tính của nam VĐV đến từ Quảng Ninh. "Tôi biết mình không thể cạnh tranh với những VĐV, HLV kỳ cựu bộ môn này nên chỉ bơi 80% sức và tập trung tối đa cho phần thế mạnh là chạy", Duân nói sau vạch đích.

Vũ Đình Duân rời đường bơi, lên khu vực chuyển tiếp. Ảnh: AV

Lần thứ hai trở lại Aquaman Vietnam, Duân vẫn giữ phong cách thi đấu điềm tĩnh. Không vội vàng ở khu vực chuyển tiếp, anh thận trọng lắng nghe cơ thể và quan sát đối thủ. Nhận thấy có cơ hội, tận dụng kinh nghiệm, thế mạnh chạy marathon, Duân bứt tốc vượt qua người thứ hai, sau đó bỏ lại người thứ nhất ngay trong km đầu tiên và duy trì vị trí dẫn đầu đến khi về đích.

Thi đấu phần chạy trong nền nhiệt khoảng 30 độ C, có nắng, gió và cung đường nhiều đoạn dốc, thành tích của nhà vô địch giảm 7 phút so với mùa một. "Năm ngoái tốc độ trung bình của tôi là pace 3:45. Năm nay con số là hơn pace 4. Tốc độ giảm đi đáng kể, phần vì đối thủ không đeo bám quyết liệt, đồng thời để đảm bảo an toàn, không bị chuột rút lúc leo, thả dốc", anh cho hay.

VĐV quê Quảng Ninh cho biết, đường chạy nhiều thử thách, nhưng bù lại, đường bơi đẹp, biển êm, tạo cho anh cảm giác sảng khoái, không căng thẳng trong việc nhìn đường hay đối phó với sóng. "Việc bố trí đường bơi hình tam giác ngược giúp VĐV dễ nhìn phao định hướng khi thở bên phải, tránh bơi lạc hoặc quá đường", Duân nói. Ngoài ra, việc chia lượt xuất phát, bơi ít quay đầu giúp nhà vô địch dễ dàng vượt lên vì không bị cản trở bởi những VĐV thi đấu cự ly khác.

Khoảnh khắc nhà vô địch cán đích. Ảnh: Đức Đồng

Duân đánh giá chiến thắng này anh có được một phần nhờ may mắn. DNSE Aquaman Vietnam 2023 quy tụ nhiều VĐV, HLV ở các cấp độ đội tuyển bơi, chạy và các môn phối hợp. Tuy nhiên họ thi đấu ở những cự ly và nội dung Aquaman relay, Half Aqua và Sprint Aqua. Còn người so kè anh đến những mét đường cuối cùng ở giải đấu năm ngoái là Võ Xuân Vĩnh, năm nay không tham dự do có nhiệm vụ ở đội tuyển.

Bảo vệ thành công chức vô địch tại Duân một lần nữa khẳng định vị trí của bản thân ở nội dung aquathlon. Chức vô địch năm ngoái là cảm hứng để nam VĐV sinh năm 1997 tìm đường đến SEA Games, giành huy chương đồng. Còn lần này là động lực để anh tiếp tục tranh suất, đổi màu huy chương ở đấu trường khu vực.

Vũ Đình Duân (26 tuổi, Quảng Ninh), từng luyện tập, thi đấu điền kinh chuyên nghiệp ở đơn vị quân đội từ năm 2012. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, anh giã từ sự nghiệp VĐV 4 năm sau đó. Hơn một năm sau giải nghệ, Duân quay trở lại với các các giải marathon. Nam VĐV nổi lên trong giới chạy bộ phong trào với thành tích top lứa tuổi các giải chạy, chức vô địch VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2022.

Vũ Đình Duân thực hiện nghi thức đánh cồng dành cho người chiến thắng. Ảnh: Đức Đồng

DNSE Aquaman Vietnam khép lại lúc 11h ngày 29/10 bằng lễ trao giải. Ở nội dung nữ Aquaman solo Nguyễn Thị Kim Cương là nhà vô địch. Cô về đích sau 2 tiếng 32 phút. Trong khi đó, cặp VĐV cùng tên Nguyễn Đăng Khoa về nhất Relay Aquaman.

Đối với cự ly Half Aqua, nhà vô địch nam là Hoàn Văn Hải, còn Myca là nhà vô địch nữ. Cự ly Sprint Aqua có Trần Đình Tàu về nhất nam và HLV - kiện tướng bơi lội Phạm Thúy Vi vô địch nội dung nữ.

Thanh Lan