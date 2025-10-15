Chuỗi tội ác xảo quyệt của sát thủ tóc vàng

BrazilSau khi bị bắt vì sát hại người đàn ông 65 tuổi bằng món đậu hầm tẩm độc, cô gái tóc vàng Ana Fernandes bị cáo buộc thêm ba vụ giết người trong chuỗi tội ác kéo dài 5 tháng.

Cảnh sát thông báo Ana Paula Veloso Fernandes, sinh viên ngành luật 36 tuổi, đang bị điều tra với cáo buộc giết bốn người trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5. Các nạn nhân ở cả Sao Paulo và Rio de Janeiro.

Chuỗi tội ác bị vạch trần sau khi Ana được xác định là kẻ hạ độc vào món đậu hầm khiến ông Neil Correia de Silva, 65 tuổi, tử vong.

Theo cảnh sát, Ana được bạn cùng lớp tên Michele Paiva da Silva thuê để giết ông Neil - bố của Michele - với giá 4.000 Real Brazil (hơn 19 triệu đồng). Michele, sinh viên luật 43 tuổi và là tài xế xe buýt, đã bị bắt tuần trước tại Rio.

Trong quá trình điều tra mở rộng, cảnh sát phát hiện một loạt cái chết liên quan Ana.

Ana Paula Veloso Fernandes với mái tóc vàng. Ảnh: Mirror

Nhà chức trách tin rằng nạn nhân đầu tiên của Ana là chủ nhà Marcelo Fonseca ở Sao Paulo, bị hại vào tháng 1 sau khi cho cô ta thuê nhà chỉ vài ngày.

Ana thú nhận sát hại ông Marcelo sau một cuộc cãi vã vì "gia đình bị đe dọa". Cô ta khai đã đâm nạn nhân khi ông ngồi trên ghế sofa, sau đó dùng tấm vải che lối vào phòng để ngăn người thân nhìn thấy. Năm ngày sau cô ta mới gọi cảnh sát khi con trai phàn nàn về mùi hôi thối và nhận thấy những con giòi bò quanh nhà.

Cảnh sát cáo buộc Ana đã đốt chiếc ghế sofa nơi Marcelo bị đâm để "khử mùi" và "dọn dẹp phòng". Vụ án của Marcelo ban đầu đã khép lại do thiếu bằng chứng.

Nạn nhân thứ hai là Maria Aparecida Rodrigues, gặp Ana trên một ứng dụng hẹn hò. Maria được phát hiện đã chết vào tháng 4 sau khi uống cà phê tại nhà Ana.

Cảnh sát cáo buộc Ana đã cố gắng vu khống bạn trai cũ, một sĩ quan quân đội, về cái chết của Maria, sử dụng giấy tờ giả và làm một chiếc bánh tẩm độc để chứng minh cho lời khai của mình.

Nạn nhân thứ ba là ông Neil. Nạn nhân cuối cùng là Ryder Maheris, 21 tuổi, bạn trai người Tunisia của Ana.

Ana bị nghi lên kế hoạch giết Ryder sau khi vờ có thai để níu kéo tình cảm nhưng không thành. Theo cảnh sát, cô ta mua một ly sữa lắc, bỏ thuốc độc vào và giao đến nhà Ryder sau khi bạn trai chấm dứt mối quan hệ. Nạn nhân ốm nặng sau khi uống. Ana vờ giúp đỡ khi Ryder hấp hối, thậm chí còn gửi một đoạn video cho em gái mình, người cũng biết về kế hoạch của Ana. Ngay sau đó, Ryder tử vong.

Trong cuộc đột kích vào căn nhà Ana thuê, cảnh sát tìm thấy terbufos, một loại thuốc trừ sâu bị cấm tương tự như thuốc diệt chuột.

Cảnh sát cho biết Ana đã thú nhận giết 10 con chó để thử độ mạnh của chất độc trước khi dùng nó lên các nạn nhân. Cô ta bị cáo buộc đã cho chất độc vào thức ăn và đồ uống trong các vụ giết người có động cơ trả thù và lợi ích tài chính.

Cảnh sát trưởng Halisson Ideiao cho biết Ana sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để tiếp cận các nạn nhân và trong cả bốn vụ đang được điều tra, cô ta là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân và cũng là người đầu tiên gọi cảnh sát.

Ông Ideiao mô tả Ana "cực kỳ xảo quyệt", "thích giết người" và "không hề hối hận", tin chắc sẽ lại cố gắng tiếp tục gây án.

Đơn vị phân tích hành vi của Phòng Điều tra án mạng Sao Paulo đã phân loại Ana là kẻ giết người hàng loạt, cho biết mô hình nhất quán, niềm vui thích rõ ràng khi giết người và sự vô cảm của cô ta phù hợp với các đặc điểm của một kẻ sát nhân hàng loạt.

Trang tin G1 mô tả cuộc điều tra là "một trong những vụ án giết người bằng chất độc phức tạp nhất tiểu bang".

Ana hiện bị giam giữ trong khi cảnh sát chờ đợi kết quả xét nghiệm độc chất trên các thi thể được khai quật của những nạn nhân. Em gái cô ta cũng bị bắt.

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Tuệ Anh (theo Mirror)