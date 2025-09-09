Vụ cướp tiệm vàng người Việt xảy ra tại 'thành phố an toàn nhất nước Mỹ'

San Jose, nơi vừa xảy ra vụ cướp tiệm vàng người Việt, được xếp là thành phố an toàn nhất Mỹ, các chỉ số an toàn đều trong top 10.

Tiệm trang sức Kim Hưng của người gốc Việt ở San Jose cuối tuần trước bị cướp, gây rúng động dư luận tại bang California và khiến Thị trưởng Matt Mahan "sôi máu", cam kết sẽ khiến nhóm cướp "phải chịu hậu quả nặng nề nhất".

Video từ camera an ninh cho thấy nhóm cướp mặc đồ đen, bịt mặt, lao xe phá cửa kính tiệm vàng rồi đồng loạt lao vào trong. Nhóm người cầm búa, rìu đập vỡ các quầy hàng, vơ vét trang sức và yêu cầu mọi người ở cửa tiệm "ngồi xuống".

Cụ ông 88 tuổi, chủ cửa hàng, tỏ ra sợ hãi khi thấy nhóm cướp lao về phía ông. Trong lúc ông cố ngăn chúng cướp bóc, phá hoại cửa hàng, một kẻ đã đẩy mạnh ông xuống đất. Nhân viên còn lại trong cửa hàng sợ hãi giơ hai tay đầu hàng, đứng nép vào góc tường.

Thành phố San Jose, bang California, Mỹ. Ảnh: California

Tuy nhiên, nghiên cứu mới của công ty tư vấn tài chính SmartAsset công bố hôm 2/9 lại xác định San Jose là thành phố an toàn nhất nước Mỹ, khi luôn nằm trong top 10 về mọi chỉ số an toàn được xem xét.

Nghiên cứu này so sánh mức độ an toàn của 50 thành phố lớn nhất Mỹ dựa trên dân số, đánh giá các số liệu như tỷ lệ tội phạm bạo lực, tỷ lệ tội phạm tài sản, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông, cùng các chỉ số khác.

Xét trên dân số trưởng thành, San Jose xếp thứ ba trong nhóm thành phố có số lượng tội phạm bạo lực ít nhất, với 5.185 vụ. Thành phố xếp thứ 5 trong danh sách những nơi có số vụ tội phạm tài sản ít nhất, với 25.715 vụ.

San Jose có tỷ lệ tử vong do sốc ma túy thấp thứ 4, với 17 ca trên 100.000 dân. Số vụ tai nạn giao thông, lạm dụng rượu bia ở thành phố cũng nằm trong nhóm thấp nhất.

Các vị trí còn lại trong top 5 thành phố an toàn nhất nước Mỹ lần lượt thuộc về Los Angeles, bang California; Fort Worth, bang Texas; Omaha, bang Nebraska và Virginia Beach, bang Virginia.

Sở Cảnh sát San Jose đang điều tra vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng và chưa có nghi phạm nào bị bắt. Cảnh sát cho biết các nghi phạm, trong đó một kẻ có súng, đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng nhiều phương tiện.

Thị trưởng Mỹ 'sôi máu' với vụ cướp tiệm vàng của người Việt Nhóm cướp xông vào tiệm trang sức Kim Hưng ở San Jose, bang California, vào chiều 5/9. Video:X/@Chris_Moore4Sup

Đức Trung (Theo Hill, Washington Post)