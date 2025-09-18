Vụ cướp hơn 65 kg vàng gây rúng động Hong Kong

17 người vờ là nhân viên vận chuyển xông vào xưởng kim hoàn lúc 5h ngày 17/9, vơ vét số vàng nặng 65 kg, trị giá khoảng 59 triệu HKD.

Theo nguồn tin của Yahoo News, một đối tác của xưởng, bị nghi là chủ mưu vụ cướp, đã chỉ đạo 16 người đàn ông lái xe đến vờ chở hàng để cướp tài sản.

Ngày 18/9, cảnh sát đã thu hồi toàn bộ số vàng bị đánh cắp, bắt 7 người, nhưng kẻ chủ mưu vẫn đang lẩn trốn. Chính quyền đang truy lùng những người còn lại có liên quan vụ án.

Cảnh sát Hong Kong phong tỏa hiện trường vụ cướp. Ảnh: HK01

Vụ cướp xảy ra tại xưởng kim hoàn nằm trong Tòa nhà Công nghiệp Fu Hang trên phố Đông Hok Yuen, quận Hung Hom. Yahoo News đưa tin xưởng này do ba người hợp tác kinh doanh, một trong số họ gần đây đã nhận được lô hàng trị giá khoảng 59 triệu HKD (gần 200 tỷ đồng) từ một cửa hàng vàng và mang đến xưởng để nấu chảy.

Một đối tác khác bị nghi biết được khối tài sản khổng lồ cất trong xưởng nên nổi lòng tham và quyết định mạo hiểm. Người này tổ chức 16 người đàn ông khác xông vào xưởng lúc 5h ngày 17/9, cướp đi toàn bộ số vàng thỏi, vàng miếng và hạt vàng, nặng khoảng 65 kg. Các nguồn tin cho biết nhóm cướp đã sử dụng chìa khóa và mật khẩu của xưởng để đột nhập. Không ai trong số họ đeo mặt nạ, cũng không mang vũ khí.

Khi xảy ra vụ việc, 6 nhân viên đang ăn uống và nghỉ ngơi tại xưởng. Họ thấy có người quen dẫn đầu một nhóm người vào xưởng, tưởng đến để vận chuyển hàng hóa nên không phản kháng. Họ bị yêu cầu rời khỏi xưởng, cửa bị khóa và camera giám sát bị lấy đi.

Sau đó, nhân viên liên lạc với một đối tác khác, thông báo rằng toàn bộ vàng đã được đem đi. Người này đến xưởng kiểm kê, trình báo sự việc vào 11h22, lúc này các nghi phạm đã bỏ trốn trên ba chiếc xe riêng biệt. Qua kiểm tra, nhóm cướp đã lấy đi số vàng trị giá khoảng 59 triệu HKD và 20.000 HKD tiền mặt tại xưởng.

Cảnh sát điều tra hiện trường. Ảnh: HK01

Vụ án được Đội phòng chống tội phạm khu vực Tây Cửu Long tiếp quản và đang truy tìm nghi phạm bỏ trốn.

Trước đó, Hong Kong từng xảy ra một số vụ cướp vàng lớn. Ngày 30/1/2024, một người đàn ông ở Lok Ma Chau đang vận chuyển tám thỏi vàng trị giá khoảng 4 triệu HKD thì bị nhóm cướp cầm dao chặn xe. Chiếc xe và số vàng bị lấy mất, đến nay chưa rõ tung tích.

Ngày 11/12/2016, khi chở 258 thỏi vàng trị giá hơn 70 triệu HKD đến một xưởng kim hoàn ở Fanling, tài xế bị ba tên cướp cầm dao, xịt hơi cay và cướp đi 81 thỏi vàng, tổng giá trị khoảng 22,68 triệu HKD. Cảnh sát vẫn đang truy tìm năm tên cướp và hai phương tiện liên quan.

Tuệ Anh