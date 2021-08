Vũ công Việt gây chú ý ở show Trung Quốc

Vũ công Nguyễn Vũ Minh Tuấn nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện trong chương trình "Street Dance Of China 4".

Trong tập 2 (phát tối 21/8), Minh Tuấn được đội trưởng người Trung Quốc Trương Nghệ Hưng chọn để kết hợp trong phần battle (nhảy đối kháng) cùng đội Lưu Hiến Hoa - ca sĩ người Canada gốc Hoa.

Trương Nghệ Hưng cho biết anh chọn Minh Tuấn cho màn diễn vì muốn cảm nhận tài năng, phong cách biểu diễn đặc biệt của thí sinh. Cả hai biểu diễn tiết mục popping do Minh Tuấn biên đạo. "Cậu ấy dựa trên nền tảng popping có sẵn, sáng tạo thêm vài động tác và đưa ý tưởng cá nhân vào bài nhảy. Vì vậy, popping của cậu ấy rất sinh động", Nghệ Hưng nói.

Nguyễn Võ Minh Tuấn nhảy cùng đội trưởng Trương Nghệ Hưng Phần biểu diễn của Minh Tuấn (ngồi ghế) và đội trưởng Trương Nghệ Hưng. Video:Youku.

Phần biểu diễn của thầy trò Minh Tuấn khiến ban giám khảo, các đội trưởng và thí sinh thích thú. Giám khải ICee nhận xét: "Tôi thấy phần biên đạo của Minh Tuấn rất tuyệt, kỹ thuật tốt. Đối với tôi, phần nhảy của cậu ấy rất đẹp, tỏa ra ánh hào quang khi có thêm sự hỗ trợ của đội trưởng Nghệ Hưng ở phía sau". Cả hai sau đó giành phần thắng.

Đội trưởng Vương Nhất Bác, Lưu Hiến Hoa khen ngợi tài năng của vũ công Việt Nam. Trên Weibo, trích đoạn biểu diễn của Minh Tuấn thu hút gần 13,5 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Đa phần bày tỏ phấn khích trước phần thi của anh. Tài khoản X Stuffed Cat Ning bình luận: "Phần biên đạo của MTPOP (nghệ danh của Minh Tuấn) quá đỉnh rồi. Động tác đầy kỹ thuật, uyển chuyển. Cậu ấy chắc chắn sẽ đi sâu vào vòng trong và là chiến binh của đội Trương Nghệ Hưng".

Street Dance of China là chương trình thực tế về vũ đạo đường phố với sự tham gia của các vũ công chuyên nghiệp ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Minh Tuấn là một trong những gương mặt nổi bật của mùa 4, được đánh giá là "Đại diện popping châu Á". Anh thuộc số ít vũ công dự thi có video giới thiệu bản thân, thành tích đạt được. Minh Tuấn cũng nằm trong top thí sinh có thời lượng lên sóng nhiều trong hai tập đầu chương trình. Trước đó, 100 thí sinh được phân thành bốn đội theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, không phân biệt quốc gia, thể loại nhảy. Ngoài Trương Nghệ Hưng, Lưu Hiến Hoa, hai đội trưởng còn lại là nghệ sĩ Trung Quốc Hàn Canh và Vương Nhất Bác.

Minh Tuấn giới thiệu bản thân Phần giới thiệu của Minh Tuấn. Video: Youku.

Minh Tuấn cho biết từ mùa một, anh đã nhận được lời mời tham gia nhưng từ chối vì bận lịch thi đấu và các hoạt động cá nhân. Năm nay, chương trình tiếp tục gửi lời mời, anh đồng ý với mong muốn học hỏi, thi đấu cùng các vũ công giỏi trên toàn thế giới. "Street Dance of China ngày càng mở rộng mức độ phủ sóng nên đi thi, tôi sẽ góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tôi muốn so tài cùng các nước có nền vũ đạo phát triển để chứng minh người Việt không hề thua kém", anh nói.

Vũ công sang Trung Quốc từ hồi tháng 4, được ban tổ chức lo liệu toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở. Ban đầu, anh phải cách ly 21 ngày, bao gồm 14 ngày ở Quảng Châu và bảy ngày ở Thượng Hải. Hiện anh tham gia tập luyện, thi đấu trong khuôn khổ chương trình.

Với nghệ danh là MTPOP, Nguyễn Vũ Minh Tuấn - sinh năm 1995 - có 14 năm kinh nghiệm về vũ đạo, hiện là thành viên nhóm nhảy X-Clown Crew. Anh từng chiến thắng ở nhiều cuộc thi về vũ đạo như: Street Star Festival ở Thụy Điển (2017), Who is the Champion ở Malaysia (2017), Groove N Move Festival ở Thụy Sĩ (2018), Jack of all Trades Festival tại Canada (2018), Dogeatdog Vol.1 ở Nhật Bản (2018), Drop the Beat ở Australia (2018), Juste Debout Bangkok tại Thái Lan (2019), BIS của Trung Quốc (2019)...

Hiểu Nhân