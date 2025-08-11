Vũ công đột tử khi đang biểu diễn trên sân khấu

Cao BằngĐang biểu diễn trên sân khấu, nam vũ công 39 tuổi bất ngờ ngã quỵ, được người xung quanh sơ cứu nhưng khi vào viện đã ngưng tim, ngưng thở.

Ngày 11/8, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng ngưng tim. Anh là thầy dạy zumba, đang biểu diễn trên sân khấu thì bất ngờ ngã quỵ, được sơ cứu rồi đưa vào viện.

Êkíp y bác sĩ cấp cứu ngừng tuần hoàn, sau nửa giờ nỗ lực bệnh nhân vẫn không qua khỏi. Đại diện bệnh viện cho biết cách đây hơn một tuần bệnh nhân này đã đến khám và được chẩn đoán có bệnh tim mạch, cần theo dõi.

Ngừng tuần hoàn hô hấp là trạng thái gián đoạn đột ngột hoạt động bơm máu của tim, khiến máu không thể lưu thông tới các bộ phận khác của cơ thể. Nếu không cấp cứu kịp thời, ngừng tuần hoàn hô hấp sẽ gây ra tử vong nhanh chóng với tỷ lệ lên tới 90% hoặc để lại di chứng nặng nề như tổn thương não vĩnh viễn.

Khi xuất hiện các triệu chứng đau tức ngực, khó thở, cần đến bệnh viện khám, điều trị kịp thời. Khám sàng lọc bệnh tim mạch định kỳ giúp phát hiện sớm và có hướng điều trị phù hợp, tránh các biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Thúy Quỳnh