Vũ công ballet thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

MỹNăm 2025 ghi nhận kỷ lục 13 tỷ phú tự thân dưới 30 tuổi, trong đó cựu vũ công ballet Luana Lopes Lara sở hữu 1,3 tỷ USD nhờ cơn sốt AI.

Theo Forbes, làn sóng công nghệ đã tạo ra một hiện tượng chưa từng có: 11 trong số 13 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm nay gia nhập "câu lạc bộ 10 chữ số" chỉ trong ba tháng qua. Đa phần họ giàu lên nhờ các startup trí tuệ nhân tạo (AI).

Nổi bật nhất trong danh sách là Luana Lopes Lara, cô gái gốc Brazil vừa trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Đầu tháng 12, tài sản của Lopes Lara chạm mốc 1,3 tỷ USD sau khi Kalshi - startup dự đoán thị trường do cô đồng sáng lập - được định giá 11 tỷ USD.

Nhà đồng sáng lập Kalshi Luana Lopes Lara. Ảnh: Linkedin Luana Lopes Lara

Khác với hình dung về các "mọt sách" công nghệ, Lopes Lara có xuất phát điểm là một vũ công ballet. Cô sinh ra tại Rio de Janeiro, từng được đào tạo bài bản để và có 9 tháng biểu diễn tại Áo. Tuy nhiên, cô quyết định rẽ ngang, từ bỏ ánh đèn sân khấu để theo đuổi ngành kỹ thuật.

Trong thời gian theo học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Lopes Lara thực tập tại các công ty tài chính phố Wall. Tại đây, cô gặp Tarek Mansour, bạn học cùng trường. Cả hai cùng phát triển ý tưởng về Kalshi - một nền tảng cho phép người dùng đặt cược vào kết quả của các sự kiện thực tế, từ thể thao đến bầu cử.

Sau màn gọi vốn thành công tại vườn ươm khởi nghiệp Y Combinator, Kalshi ra đời. Năm 2020, đây trở thành nền tảng thị trường dự đoán đầu tiên được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Mỹ (CFTC) cấp phép. Với việc sở hữu khoảng 12% cổ phần mỗi người, cả Lopes Lara và Mansour đều chính thức trở thành tỷ phú khi công ty gọi vốn thành công một tỷ USD vào đầu tháng này.

Ngoài Lopes Lara, "cơn sốt" AI cũng tạo ra hàng loạt tỷ phú Gen Z khác với tốc độ chóng mặt.

Fabian Hedin, đồng sáng lập Lovable, trở thành tỷ phú nhờ trào lưu "vibe coding" (lập trình bằng cảm xúc/ngôn ngữ tự nhiên). Sualeh Asif (25 tuổi), đồng sáng lập Anysphere, cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ khi công cụ hỗ trợ lập trình Cursor của nhóm được định giá tới 29,3 tỷ USD.

Hay như Adarsh Hiremath và Surya Midha, đôi bạn 22 tuổi, đã đưa Mercor trở thành cầu nối tỷ đô giữa nhân tài và các phòng thí nghiệm AI tại Thung lũng Silicon.

Thực tế này tạo nên một bức tranh đối lập thú vị của năm 2025: Trong khi nhiều Gen Z đang chật vật tìm việc vì sự cạnh tranh của máy móc, thì một nhóm khác lại tận dụng chính làn sóng này để xây dựng đế chế tỷ đô nhanh hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó.

Ngọc Ngân (Theo Fortune)