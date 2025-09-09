Vụ cô gái Ukraine bị đâm chết thổi bùng tranh cãi trên chính trường Mỹ

Sự việc cô gái người Ukraine Zarutska bị đâm chết trên tàu điện ở Bắc Carolina đang gây tranh cãi trong giới chính trị Mỹ về nỗ lực trấn áp tội phạm.

Iryna Zarutska, 23 tuổi, công dân Ukraine đang tị nạn tại Mỹ, bị một kẻ có biểu hiện không bình thường đâm chết trên tàu điện ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, hôm 22/8. Truyền thông Mỹ lúc bấy giờ hầu như không đưa tin về cái chết của cô gái, nhưng gần đây, nó đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi các nghị sĩ Cộng hòa và những người cực hữu có ảnh hưởng cuối tuần trước chia sẻ video trích xuất từ camera an ninh (CCTV) ghi lại sự việc.

Nạn nhân Iryna Zarutska. Ảnh: Instagram/Iryna Zarutska

Vụ án mạng đã trở thành động lực để họ ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Donald Trump về việc triển khai quân đội đến các thành phố do đảng Dân chủ điều hành như Chicago. Trong khi những đối thủ của ông Trump phản đối, phe Cộng hòa khẳng định đây là việc làm cần thiết để trấn áp tội phạm.

"Đó là những kẻ xấu xa", ông Trump hôm 8/9 viết trên mạng xã hội, nói rằng kẻ tấn công là "một tên tội phạm chuyên nghiệp" với 14 lần bị bắt trước đó. Tổng thống cho rằng "máu của Zarutska dính trên tay các thành viên đảng Dân chủ, những người đã từ chối bỏ tù kẻ xấu".

"Bắc Carolina và mọi bang khác đều cần được duy trì pháp quyền và trật tự. Chỉ có đảng Cộng hòa mới mang lại được điều đó!", Tổng thống nhấn mạnh.

Video do Hệ thống Giao thông Công cộng Khu vực Charlotte (CATS) công bố cho thấy vào tối xảy ra sự việc, nghi phạm Decarlos Brown Jr., 34 tuổi, mặc áo hoodie màu đỏ ngồi một mình trên ghế tàu điện tại Charlotte. Người này có biểu hiện bất ổn, bồn chồn, thỉnh thoảng lắc đầu và dường như đang lẩm bẩm một mình.

Khoảnh khắc người mẫu tị nạn Ukraine bị đâm chết ở Mỹ Khoảnh khắc Zarutska bị sát hại trên tàu điện ở Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ. Video: CATS

Đến khoảng 21h50, Zarutska lên tàu, ngồi ở ghế ngay phía trước Brown. Nghi phạm nhìn cô, rút từ trong túi một con dao gấp, mở ra rồi vùng dậy, đâm ba nhát vào vùng cổ nạn nhân. Zarutska gục xuống trên ghế và qua đời tại hiện trường. Sau khi gây án, Brown cởi chiếc áo dính máu, rời tàu và bỏ lại hung khí gần nhà ga.

Zarutska vừa rời Kiev, Ukraine, đến Mỹ xin tị nạn để tránh chiến sự và tìm khởi đầu mới. Cô đang làm việc tại quán pizza. Vụ án mạng gây chú ý trên cả nước sau khi phản ứng của Thị trưởng Charlotte Vi Lyles được công bố. Thị trưởng đến từ đảng Dân chủ này gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân nhưng không nêu tên cô gái trong tuyên bố ban đầu. Thay vào đó, bà lại tập trung vào tình trạng của nghi phạm.

"Tôi không muốn biến những người đang vật lộn với vấn đề sức khỏe tâm thần hay những người vô gia cư thành nhân vật phản diện", bà nói.

Phát ngôn của Thị trưởng lập tức hứng chỉ trích. Khi video về vụ sát hại được tung ra vào tuần trước, bà Lyles đã yêu cầu truyền thông không chia sẻ nó "để tôn trọng gia đình Iryna". Từ đây, một làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phe cánh hữu đã bùng lên.

"Thị trưởng Charlotte không muốn truyền thông cho các bạn thấy sự thật phũ phàng. Tại sao ư? Bởi vì bà ấy và các quan chức khác trong thành phố của bà phải chịu trách nhiệm", Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy viết trên X hôm 7/9.

Ngày hôm sau, ông cáo buộc đảng Dân chủ "giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của các vụ án mạng tương tự bằng cách nói rằng chúng ta không thể biến những người vô gia cư hay người mắc bệnh tâm thần thành kẻ xấu".

Stephen Miller, cố vấn của ông Trump, cáo buộc đảng Dân chủ "ủng hộ những kẻ vô nhân đạo và đồi bại".

Tổng thống Trump đã điều động Vệ binh Quốc gia đến Washington và cảnh báo sẽ tiếp tục thực hiện điều này ở Chicago, thành phố lớn thứ ba Mỹ, để đảm bảo an ninh, dù cả hai thành phố đều ghi nhận mức giảm tỷ lệ tội phạm đáng kể trong những năm gần đây.

Vũ Hoàng (Theo AFP)