Vũ Cẩm Nhung: 'Có nhà, xe sang nhưng không an yên thì vô nghĩa'

Cựu người mẫu Vũ Cẩm Nhung nói trải nhiều thăng trầm, tài sản lớn nhất của cô là hai con và chồng.

Dịp đón tuổi 50, người đẹp nói về cuộc sống và công việc. Vũ Cẩm Nhung từng là người mẫu thế hệ đầu trong nước, đoạt danh hiệu siêu mẫu châu Á tại cuộc thi ở đảo Guam - Mỹ tháng 11/1994.

- Chị cảm nhận cuộc sống hiện tại của mình thế nào?

- Với tôi, 50 tuổi là một cột mốc rất ý nghĩa, trải qua nửa đời người, để mình có những điểm chạm và góc nhìn sâu sắc hơn. Tuổi 50, 60, 70 vẫn đẹp, chỉ cần vui vẻ, có lối sống đúng đắn, trái tim tràn ngập tình yêu thương.

Buổi sáng thức giấc, tôi được nhìn thấy ánh nắng, giọt sương, nghe âm thanh cuộc sống, trái tim vẫn còn đập là điều hạnh phúc rồi. Tôi có không khí để thở, cơm để ăn, đất nước mỗi ngày tươi đẹp hơn nên không cầu mong gì hơn. Tôi thích câu nói: "Cuộc sống không phải là học cách vượt qua một cơn bão, mà là học cách để khiêu vũ dưới những cơn mưa".

Vũ Cẩm Nhung thường quay những video về cuộc sống đời thường, những cuốn sách hay, chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Từng cho biết việc kinh doanh gặp biến cố thời đại dịch, hiện chị vượt qua thế nào?

- Công ty của tôi và chồng từng căng mình trong hai năm dịch, duy trì guồng máy hoạt động của hơn chục công ty, và con số thiệt hại rất lớn. Có lúc, tôi từng nghĩ nếu mất hết, cả nhà rời TP HCM về lại Hà Nội sống, tôi có thể chở chồng đi làm bằng chiếc xe máy. Nhưng rồi, ông xã tôi quyết định chuyển hướng sản xuất khẩu trang đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu. Nhờ đó, chúng tôi vực dậy phần nào, ổn định tình hình kinh doanh.

Tôi luôn nghĩ để có được thành công thì phải trải qua nhiều lần thất bại. Nhờ Covid-19, tôi được bài học: "Ngay cả khi ở đỉnh cao, chúng ta cũng chỉ như một hạt cát giữa biển khơi và vũ trụ bao la".

Giữa thời điểm xã hội biến động đó, tôi nghe pháp thoại mỗi ngày, tự biến cuộc đời mình như một chuyến du ngoạn trong tổ ấm nhỏ. Tôi và người thân nâng đỡ nhau bằng những gói thực phẩm, dòng nhắn tin, lời ca tiếng hát. Sự thành công không chỉ tạo ra tiền bạc mà là năng lượng chân - thiện - mỹ với tình yêu mang lại giá trị lớn.

Giai đoạn từ năm 2020 đến nay cũng là một chặng đường "thanh lọc" của riêng tôi. Tôi ăn chay và tìm hiểu về Phật pháp. Với tôi, có được tất cả tiền bạc, nhà cửa, xe sang nhưng tâm trí không an yên thì mọi thứ đều vô nghĩa.

5 năm qua, tôi giảm tải công việc, đi du lịch khắp thế giới, mở rộng thế giới quan và lấy cảm hứng, học hỏi từ giới trẻ.

- Gia đình nâng đỡ tinh thần chị ra sao trước những áp lực của cuộc sống?

- Động lực để tôi sống tốt hơn mỗi ngày chính là hai con của tôi, bé Vi Anh, tám tuổi và Nam Anh, 14 tuổi. Không có món quà nào tuyệt vời hơn những cái ôm, hôn của hai bé dành cho mẹ.

Tôi để Vi Anh, Nam Anh phát triển một cách tự nhiên, ưu tiên hoạt động trải nghiệm thay vì gắn chặt với các thiết bị điện tử. Tôi cũng đầu tư vào giáo dục quốc tế để con đa ngôn ngữ, chú trọng rèn luyện tính tự lập.

Ông xã yêu chiều con hơn tôi. Tuy vậy, anh ấy luôn tôn trọng quan điểm dạy dỗ của vợ. Hơn 20 năm sống chung, bạn đời vừa là bạn vừa là người thầy trong cuộc sống, giúp tôi hiểu được giá trị bản thân.

- Chị cân bằng giữa việc kinh doanh và chăm sóc tổ ấm ra sao?

- Nếu bản thân không có được sức khỏe, năng lượng bình an và hạnh phúc thì khó chăm sóc cho người khác. Vậy nên cuộc đời của tôi sẽ chia ra rất nhiều mảng, trước khi lo cho gia đình, tôi phải biết yêu bản thân tôi.

Tôi tập thể dục thể thao, thực hiện lối sống lành mạnh. Đó là một quá trình kéo dài chứ không phải đợi đến khi mình lão hóa, mệt mỏi hay ốm yếu mới bắt đầu. Phụ nữ ở tuổi 50 vẫn có thể thay đổi bản thân được nhưng cần sự kiên trì và kỷ luật vì không có gì dễ dàng đến với mình trong vài ngày.

Cựu người mẫu Vũ Cẩm Nhung trong bộ ảnh mới thực hiện vào tháng 9 năm nay. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giấc ngủ đêm luôn là ưu tiên hàng đầu với tôi. Giấc ngủ đủ sẽ giúp toàn bộ cơ thể được nạp lại năng lượng sau một ngày vui chơi, làm việc. Tôi luôn thức dậy với một ly nước ấm, sau đó nghe nhạc và thể thao như yoga, chạy bộ. Tôi cũng dành thời gian đọc sách, yêu thích cuốn Nhân tố Enzyme.

- Nhìn lại Vũ Cẩm Nhung của tuổi 30, 40 và bây giờ, chị thấy mình đã thay đổi như thế nào?

- Tôi thấy mình khác đi mỗi năm từ cơ thể, tâm thế đến cách suy nghĩ. Mọi người hiện nói nhiều về AI. Tôi cũng tìm hiểu và tin AI không bao giờ thay thế được con người vì AI không có trái tim. Ngày xưa tôi không biết trao yêu thương cho vạn vật. Nhưng giờ đây, tôi có thể yêu từng ngọn cỏ, cành hoa, cái bàn, ghế và tìm cách kết nối với những đồ vật xung quanh. Tôi luôn tự nhủ bản thân hướng đến sự biết ơn.

Tôi đang chuẩn bị dự án mới, nhãn hiệu mỹ phẩm dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Tôi hy vọng có thể truyền tải thông điệp về vẻ đẹp và hạnh phúc cho phụ nữ mọi lứa tuổi.

Vũ Cẩm Nhung chia sẻ về sở thích đọc sách, đi dạo chợ Bến Thành Cuộc sống đời thường của Vũ Cẩm Nhung. Video: Nhân vật cung cấp

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Vũ Cẩm Nhung bỏ cơ hội sang London (Anh) phát triển nghề, chọn vào Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, để trở thành doanh nhân. Năm 2002, người đẹp kết hôn tại Hà Nội, hiện sống ở TP HCM cùng chồng và hai con (con trai sinh năm 2011, con gái sinh năm 2017). Vũ Cẩm Nhung đang điều hành công ty dược mỹ phẩm.

Hoàng Dung