Vụ bê bối rúng động 'bác sĩ để con 12 tuổi khoan hộp sọ bệnh nhân'

ÁoNữ bác sĩ phẫu thuật não cao cấp bị cáo buộc khi con gái 12 tuổi năn nỉ đã đồng ý đưa vào phòng cùng kíp mổ, cho khoan lỗ vào hộp sọ của bệnh nhân.

Vụ án được Tòa án tại thành phố Graz xét xử hôm 14/10. Nữ bác sĩ phẫu thuật, chưa được nêu tên, đang bị cáo buộc tội phạm tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, tháng 1/2024, một công nhân nông trại 33 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đại học Graz với chấn thương đầu nghiêm trọng sau khi cành cây rơi trúng đầu. Nữ bị cáo là bác sĩ phẫu thuật cấp cao đã tiếp nhận ca bệnh.

Lời khai của bị cáo cho thấy khi ca phẫu thuật chuẩn bị diễn ra, con gái của bà xin mẹ cho vào xem. Người mẹ nói: "Được, vậy thì vào đi". Bé gái 12 tuổi mặc quần áo y tế và được phép tham gia kíp phẫu thuật, Telegraph cho hay.

Bệnh viện Đại học Graz, nơi bác sĩ công tác. Ảnh: Telegraph

Nữ bác sĩ khai trước tòa rằng ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp và bệnh nhân đã được cứu sống. Cuối ca, một thủ thuật nhỏ được thực hiện là đưa đầu dò vào để đo áp lực nội sọ, đòi hỏi phải khoan một lỗ vào hộp sọ. Bà đã để việc này cho đồng nghiệp cấp dưới làm và rời đi gọi điện thoại.

"Sai lầm lớn nhất của tôi là để con bé lên bàn phẫu thuật", bà nói trước tòa. Thẩm phán đáp lại: "Sai lầm lớn nhất của bà có lẽ là đưa con bé đến đó ngay từ đầu. Một đứa trẻ không có quyền ở đó".

Bị cáo khai không chắc tay con gái có đặt trên mũi khoan vào đầu bệnh nhân hay không. Nhưng bà thừa nhận đã nói với các y tá có mặt lúc đó rằng bé vừa khoan lỗ đầu tiên. Bà nhận thấy "lòng tự hào ngu ngốc của người mẹ" đã khiến mình khoe khoang như vậy.

Tuy nhiên, nam bác sĩ đồng nghiệp phẫu thuật cùng đã phản bác điều này. Ông khẳng định bé gái chắc chắn có tham gia vào việc khoan sọ, sau khi hỏi ông có thể giúp gì không. "Tôi không từ chối, đó là một sai lầm lớn", ông nói.

Ông khai dù cô bé đã đặt tay lên chiếc máy khoan hình que, nhưng ông "luôn kiểm soát bàn đạp (kiểm soát tốc độ) và luôn kiểm soát được chiếc máy khoan".

"Tôi tự hào vì đã chăm sóc tốt cho bệnh nhân, nhưng sau đó mới nhận ra đã phạm phải một sai lầm không thể chấp nhận được về mặt đạo đức và luân lý", nam bác sĩ nói, mắt ngấn lệ.

Bác sĩ gây mê có mặt trong ca phẫu thuật cho biết đã chứng kiến bốn bàn tay trên máy khoan, trong đó có hai bàn tay của bé gái.

Cô bé từ chối làm chứng. Bệnh nhân không thể làm chứng do bị ốm. Vụ án do đó đã được hoãn lại cho đến ngày 10/12.

Bê bối rúng động quốc tế

Cả hai bác sĩ phẫu thuật đều đã bị sa thải. Trong trường hợp nữ bác sĩ bị chứng minh đã thực sự để con gái thực hiện mũi khoan vào sọ bệnh nhân, các bác sĩ trong ê kíp phẫu thuật có thể phải đối mặt với bản án lên tới một năm tù hoặc phạt tiền.

Vụ án đã trở thành chủ đề rúng động ngành y quốc tế, được phanh phui từ một tin báo ẩn danh.

Bác sĩ Stefan Wolfsberger, Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh tại bệnh viện, nói trước tòa: "Thật kinh khủng. Nhiều người từ khắp các châu lục đều nói với tôi về nó".

Ông nói thêm: "Khoa phẫu thuật thần kinh của chúng tôi rất có uy tín. Giờ đây, bệnh nhân sợ hãi vì điều này. Nhưng tôn trọng bệnh nhân là bổn phận của chúng tôi".

Công tố viên cho biết hành động của nữ bị cáo cho thấy "sự thiếu tôn trọng đáng kinh ngạc đối với bệnh nhân" và các đồng nghiệp y tế của bà.

Bệnh nhân cũng đang chuẩn bị thủ tục kiện bệnh viện, theo Oddtity Central. Người này tuyên bố không hề biết rằng hộp sọ của mình bị một đứa nhóc khoan thủng. Anh nghe thông tin qua báo chí và nhận ra chính là nạn nhân. Đến tháng 7/2024, khi cảnh sát thông báo với anh các chi tiết liên quan đến vụ việc, anh hoàn toàn bị sốc.

"Bạn nằm đó, bất tỉnh và trở thành một con chuột lang, chẳng thể làm gì. Không cuộc gọi, không lời xin lỗi, bệnh viện chẳng có một động thái nào", anh nói.

Luật sư của anh yêu cầu bệnh viện bồi thường cho những đau đớn và tổn hại phải chịu đựng dù ca phẫu thuật thành công.

Hải Thư