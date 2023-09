Vụ bào chữa nổi tiếng giúp triệu phú dầu mỏ thoát án tử

MỹTriệu phú Thomas Cullen Davis bị buộc tội bắn chết bạn trai mới và con riêng của vợ vì hận thù, nhưng được luật sư nổi tiếng giúp trắng án, năm 1976.

Thomas kết hôn với Priscilla Lee Childers năm 1968. Cả hai đều từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng.

Thomas được thừa kế số tài sản lớn từ việc kinh doanh dầu mỏ của bố, sau đó tự làm chủ. Anh ta xây biệt thự xa xỉ trị giá 5 triệu USD tại thành phố Fort Worth, bang Texas, để cả gia đình chung sống.

Tuy nhiên, sáu năm sau đám cưới, tình cảm giữa cặp đôi rạn nứt. Priscilla đệ đơn ly hôn. Cả hai bắt đầu gặp gỡ những người khác.

Sau hai năm kiện tụng, Priscilla đòi gần 50 triệu USD để dàn xếp ly hôn, Thomas bị thẩm phán trục xuất khỏi biệt thự. Việc bị đuổi khỏi nhà mình khiến anh ta rất tức giận. Trong khi đó, Priscilla vui vẻ tham gia tiệc tùng và hẹn hò bạn trai mới là Stan Farr, cầu thủ bóng rổ.

Tối 2/8/1976, Priscilla cùng Stan vào thị trấn, để Andrea Wilborn, con gái 12 tuổi của Priscilla với chồng trước, ở nhà làm bài tập một mình.

Về đến nhà vào khoảng nửa đêm, Priscilla phát hiện hệ thống an ninh của biệt thự bị vô hiệu hóa. Khi Stan lên lầu, Priscilla đối mặt với một tay súng mặc đồ đen. Hắn đội tóc giả, che mặt, nói "chào" rồi nổ súng vào ngực cô.

Stan đi xuống cầu thang khi nghe thấy tiếng súng và bị kẻ đó bắn bốn phát. Priscilla bỏ chạy, tay súng đuổi theo cô cho đến khi nghe tiếng ôtô lao tới. Sự xuất hiện của Beverly Bass, bạn Priscilla, cùng bạn trai tên Bubba Gavrel cản trở cuộc truy sát, khiến tay súng quay lại bắn vào Bubba. Trong cơn hoảng loạn, Priscilla và Beverly bỏ chạy cầu cứu.

Khi được đưa đến bệnh viện, Priscilla lo mình sắp chết nên cố gắng nói với con gái lớn: "Đó là Thomas, ông ta đã bắn mẹ, đừng để ông ta thoát khỏi chuyện này...".

Tại hiện trường, cảnh sát thấy kính vỡ và máu khắp nơi. Ở tầng một biệt thự, Stan nằm gục trong bếp. Bubba được cứu sống nhưng bị liệt. Dưới tầng hầm, họ phát hiện thi thể Andrea, bị bắn một phát vào ngực.

Priscilla khai với cảnh sát rằng nhận ra tay súng là người chồng 43 tuổi mà cô đang kiện đòi ly hôn. Priscilla nói có thể nhìn thấy mặt anh ta, thậm chí còn cầu xin dừng lại. "Cullen, đừng, làm ơn đừng. Em yêu anh Cullen, em luôn yêu anh. Chưa bao giờ có ai khác cả", cô nói tất cả những gì có thể để sống sót. Nhân chứng thứ hai, Beverly, cũng xác nhận đó là Thomas.

Cảnh sát tìm thấy Thomas tại nhà bạn gái mới tên Karen Master và bắt anh ta. Trùm dầu mỏ được đối xử đặc biệt khi được phép mặc quần áo xa xỉ, không bị còng tay, không bị đối xử như một nghi phạm bình thường.

Thomas Cullen Davis chống tay lên má khi ngồi sau xe cảnh sát. Ảnh: UTA Libraries

Thomas cho biết đang ngủ ở nhà Karen vào thời điểm xảy ra án mạng. Tuy nhiên, Karen nói đã uống thuốc ngủ nên không thể chắc chắn bạn trai ở đâu.

Với mức bảo lãnh chỉ 80.000 USD, triệu phú bị buộc tội bắn bốn người và giết một đứa trẻ được tại ngoại ngay sau đó. Cảnh sát phải giám sát vì lo lắng Thomas có thể bỏ trốn. Khoảng một tháng sau, họ chặn Thomas trên đường ra máy bay riêng. Lần này, anh ta bị còng tay.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Thomas có tính khí nóng nảy, luôn muốn mọi thứ theo ý mình. Anh ta từng mất kiểm soát và đập chết mèo cưng của Priscilla trong trận cãi vã với con gái lớn của cô.

Thomas thừa nhận đã giết con mèo và tát con riêng một lần, nhưng phủ nhận từng bạo hành vợ. Anh ta khẳng định vô tội.

Một năm sau khi bị bắt, ông trùm dầu mỏ phải hầu tòa vì tội sát hại Andrea. Dù bị cáo buộc nhiều tội, bên công tố quyết định truy tố Thomas vì tội danh này trước.

Công tố viên cho rằng Thomas gây án vì vụ ly hôn. Mục tiêu chính là Priscilla, người đang đòi 50 triệu USD và được sống trong biệt thự của anh ta. Trước án mạng, thẩm phán còn tăng số tiền Thomas phải trả cho cô mỗi tháng. Lòng căm thù Priscilla được cho là mãnh liệt đến mức anh ta định giết vợ và bất kỳ ai cản đường. Andrea bị hại vì có thể là nhân chứng tố cáo tội ác.

Tuy nhiên, bên công tố không có bằng chứng vật lý nào liên kết Thomas với hiện trường vụ án. Bộ tóc giả, súng, dấu vân tay đều không được tìm thấy. Họ chỉ có hai nhân chứng là Priscilla và Beverly.

Nếu bị kết án, Thomas có thể bị tử hình. Tuy nhiên, công tố viên Christy Jack cho rằng Thomas có một lợi thế khác biệt: "Đây có lẽ là phiên tòa đầu tiên, nếu không phải là duy nhất, bên bào chữa có nhiều tiền hơn so với bang Texas".

Giá trị tài sản của Thomas ước tính là 100 triệu USD (hơn 500 triệu USD theo tỷ giá thời nay). Anh ta có đủ khả năng chi trả cho nhóm luật sư quyền lực do huyền thoại Texas Richard "Racehorse" Haynes đứng đầu. Thomas còn đưa tiền cho điều tra viên trưởng của Văn phòng Ủy viên công tố quận để lấy thông tin nội bộ về vụ án.

Thomas Cullen Davis (trái) thuê một trong những luật sư bào chữa tài năng nhất ở Texas vào thời điểm đó, Richard "Racehorse" Haynes. Ảnh: AP

Thomas có bằng chứng ngoại phạm sau khi bạn gái làm chứng rằng đã nhìn thấy anh ta trên giường vào khoảng thời gian xảy ra án mạng. Nhưng ban đầu cô khai với cơ quan chức năng rằng uống thuốc ngủ và không thể chắc chắn Thomas ở đâu. Khi bị hỏi, Karen giải thích: "Tôi đã nghĩ điều đó không quan trọng. Đó chỉ là một sai lầm".

Tuy nhiên, luật sư Haynes không dựa vào bằng chứng ngoại phạm. Thay vào đó, ông ta đặt mục tiêu phá vỡ uy tín của hai nhân chứng. Haynes cho rằng Beverly nợ Priscilla và sẽ nói dối giúp bạn. Vì vậy, có thể trong lúc chạy trốn khỏi tay súng, hai phụ nữ này đã ấp ủ kế hoạch gài bẫy Thomas.

Haynes nổi tiếng là người giỏi hạ bệ nhân chứng. Ông ta truy hỏi Priscilla trong 11 ngày trước tòa về đời sống tình dục, việc sử dụng thuốc theo toa và các bữa tiệc của cô. Theo cách đó, Priscilla trở thành nhân vật phản diện trên phiên tòa. Nạn nhân Andrea hoàn toàn bị lãng quên.

Các nhân chứng của bên bào chữa cho rằng Stan có thể là mục tiêu thực sự. Anh ta làm việc trong các quán bar và hộp đêm, được cho là quen biết những kẻ buôn bán ma túy.

Phía Haynes còn có chiến thuật đưa tin trên các phương tiện truyền thông và đánh bóng hình ảnh của Thomas. Thẩm phán cho phép ông trùm dầu mỏ giao lưu, ký tặng cho những người hâm mộ bên ngoài tòa án.

Phiên tòa xét xử Thomas kéo dài ba tháng nhưng bồi thẩm đoàn chỉ mất bốn giờ để đưa ra phán quyết vào ngày 18/11/1977: Thomas không phạm tội giết Andrea.

Thomas Cullen Davis (giữa) cùng bạn gái Karen Master rời khỏi tòa án ở Amarillo, Texas, sau khi được bồi thẩm đoàn tuyên vô tội trong vụ sát hại con gái riêng 12 tuổi, Andrea Wilborn. Ảnh: AP

Chín tháng sau khi được tuyên trắng án, Thomas lại xuất hiện trên mặt báo vì bị buộc tội thuê sát thủ.

David McCrory, từng là bạn của Thomas, báo tin cho FBI rằng Thomas đã gây áp lực buộc anh ta phải "tìm một sát thủ để sát hại một số người", bao gồm Priscilla và thẩm phán chủ trì vụ ly hôn của họ.

Đặc vụ FBI giăng bẫy, để thẩm phán giả chết và chụp ảnh. Theo kế hoạch, David cho Thomas xem bức ảnh dàn dựng và nhận 25.000 USD tiền công. FBI bí mật quay video khi hai người gặp nhau và nhờ David lén ghi âm.

Khi David đưa ra bức ảnh và nói "Tôi đã giết chết thẩm phán cho anh", Thomas đáp lại "Tốt". "Tôi sẽ giết những kẻ còn lại cho anh. Anh muốn tất cả họ chết, phải không?", David hỏi. Thomas nói: "Đúng", đưa 25.000 USD cho David sau đó họ chia tay nhau.

Thomas bị bắt khi lái xe đi. Bằng chứng chống lại anh ta dường như không thể chối cãi. Nhưng luật sư Haynes tuyên bố đây là một âm mưu kỳ lạ.

Thomas bào chữa rằng đã nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông xưng là đặc vụ liên bang và cần sự giúp đỡ của anh ta. Người này cho biết David sẽ tống tiền Thomas và anh ta có thể trợ giúp cuộc điều tra của FBI bằng cách làm theo bất cứ điều gì David nói.

Về 25.000 USD, Thomas nói đó là tiền thắng bạc của David, anh ta chỉ giữ hộ và giờ trả lại.

FBI phủ nhận từng gọi cho Thomas. Bên công tố rất tự tin vào vụ án. Nhưng khi bồi thẩm đoàn nghị án, họ đã cân nhắc suốt 44 giờ để rồi không đưa ra được kết quả. Tám người bỏ phiếu kết tội Thomas, bốn người khác bỏ phiếu tha bổng.

Trong phiên xét xử lại, phía Thomas đưa ra một nhân chứng bào chữa mới là Roger Shuy, giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Georgetown. Ông phân tách những đoạn ghi âm và kết luận rằng David đang thao túng cuộc trò chuyện và dẫn dắt Thomas.

Lời khai của giáo sư tác động mạnh tới vụ xét xử. Bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết Thomas trắng án. Trước những thất bại nặng nề trước tòa, bên công tố bãi bỏ cáo buộc giết Stan, bắn Priscilla và Bubba.

Sau đó, Thomas cũng thắng thế trong vụ ly hôn. Anh ta lấy lại được biệt thự và chỉ phải trả cho Priscilla khoảng 3 triệu USD.

Cuộc đời Thomas có những bước ngoặt kịch tính. Công việc kinh doanh của anh ta gặp khó khăn trong cuộc suy thoái những năm 1980, phải tuyên bố phá sản. Thomas bán biệt thự và sống trong một ngôi nhà khiêm tốn hơn ở ngoại ô Fort Worth với người vợ thứ ba là Karen.

Năm 2001, Priscilla qua đời vì bệnh ung thư vú ở tuổi 59 sau nhiều năm tự trách về cái chết của Andrea. Chưa ai phải chịu trách nhiệm cho vụ sát hại Andrea, Stan và hai nạn nhân bị bắn khác.

Do tính chất nổi bật của vụ án, năm 2015, chính quyền hạt Tarrant quyết định giữ hồ sơ tòa án bằng giấy của vụ án làm tài liệu lịch sử dù đã được số hóa. Vụ án cũng được nhắc đến trong các cuốn sách như Blood Will Tell: The Murder Trials of T. Cullen Davis (1979), phim tài liệu American Justice: Oil, Money, and Murder, Behind Mansion Walls, 48 Hours: Murder in the Mansion.

