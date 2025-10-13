Chưa thể thu hồi hơn 120 tỷ đồng Út 'Trọc' góp vốn ở Lâm Đồng

Phần vốn góp 123 tỷ đồng của ông Đinh Ngọc Hệ, tức Út "Trọc", tại Công ty TNHH BOT và BT Quốc lộ 20 ở Lâm Đồng chưa thể xử lý do vướng thế chấp cho ngân hàng.

Thông tin trên vừa được Sở Tư pháp Lâm Đồng nêu trong báo cáo về thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn.

Trước đó, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh nhận ủy thác từ Cục THADS TP HCM, xử lý hơn 123 tỷ đồng của Đinh Ngọc Hệ (nguyên Phó giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, đang thi hành án chung thân) đứng tên Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh góp vốn tại Công ty TNHH BOT và BT Quốc lộ 20. Số tài sản này được kê biên theo bản án sơ thẩm của TAND TP HCM và phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP HCM, cùng lệnh kê biên tài sản của cơ quan điều tra.

Theo Sở Tư pháp Lâm Đồng, trong quá trình thi hành án, chấp hành viên đã xác minh điều kiện thi hành liên quan đến phần vốn góp của Hệ, song việc xử lý gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Nguyên nhân là tài sản mà hai bản án tuyên kê biên đã được thế chấp tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Thành Đô, trước khi có lệnh kê biên của cơ quan điều tra. Ngoài ra, trong quá trình tòa xét xử vụ án thì BIDV Thành Đô (bên nhận thế chấp) không được tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Ông Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa giữa tháng 12/2020. Ảnh: Hữu Khoa.

Để đảm bảo xử lý tài sản đúng quy định, tháng 7/2024, Cục THADS tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp VKSND tỉnh họp liên ngành và thống nhất gửi văn bản cho Cục THADS TP HCM kiến nghị người có thẩm quyền xem xét lại bản án theo trình tự giám đốc thẩm.

Sau đó, ngày 11/9/2024, Cục THADS TP HCM có văn bản đề nghị cơ quan thi hành án tỉnh Lâm Đồng yêu cầu BIDV Thành Đô cung cấp hồ sơ tín dụng, tài sản bảo đảm, bảng chiết tính lãi và các khoản thanh toán nợ để làm rõ tình trạng pháp lý tài sản.

Cục THADS tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần có văn bản gửi BIDV Thành Đô, song đến ngày 19/12/2024 ngân hàng mới có văn bản cung cấp thông tin. Đến ngày 30/12/2024, Cục THADS Lâm Đồng đã chuyển văn bản của ngân hàng đến Cục THADS TP HCM. Như vậy, khi Cục THADS TP HCM có văn bản trả lời, chấp hành viên sẽ tổ chức thi hành án.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ông Hệ thành lập nhiều công ty, trong đó có Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, do cháu ruột Vũ Thị Hoan đứng tên. Ông này đã lợi dụng mối quan hệ với Bộ trưởng Giao thông Vận tải khi ấy, để tham gia đấu giá quyền thu phí cao tốc Trung Lương. Sau khi trúng đấu gía, Hệ chỉ đạo cấp dưới thay đổi phần mềm thu phí trước đó nhằm che giấu doanh thu, chiếm đoạt 725 tỷ đồng.

Ngày 21/5/2021, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo và giữ nguyên mức án tù chung thân đối với Đinh Ngọc Hệ về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bản án này cũng tổng hợp với hình phạt 30 năm tù trong các vụ án quân sự trước đó, buộc bị cáo Hệ phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.

Trường Hà