Vụ án Thái Thiên Phượng: Mẹ chồng cũ bị phạt 18 tháng tù

Hong KongBà Lý Thụy Hương bị kết tội hỗ trợ con trai chạy trốn, khai man và cản trở việc điều tra để che giấu tội ác của cả gia đình trong cái chết thảm của Thái Thiên Phượng.

Ngày 28/10, Lý Thụy Hương, 65 tuổi, bị tuyên án 18 tháng tù vì tội cản trở công lý liên quan vụ sát hại, phân xác con dâu cũ là người mẫu Thái Thiên Phượng vào năm 2023. Chồng cũ của nạn nhân là Quảng Cảng Trí, anh trai chồng cũ - Quảng Cảng Kiệt và bố chồng cũ là Quảng Cầu đã bị buộc tội giết người. Tất cả bị tạm giam chờ xét xử.

Tòa án buộc tội bà Hương cản trở cảnh sát điều tra con trai - Quảng Cảng Trí, từ ngày 22 đến 23/2/2023, bao gồm thúc giục trốn khỏi nơi cư trú, cung cấp thông tin sai lệch để đánh lạc hướng. Bà Hương còn khuyên mẹ Thiên Phượng không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin sai lệch cho cảnh sát.

Bên bào chữa lập luận rằng hành vi phạm tội của bà Hương ít nghiêm trọng hơn so với hai bị cáo khác đã giúp Trí chạy trốn, do đó nên bị phạt dưới sáu tháng tù. Trước đó, ngày 27/6, hai bị cáo, một nam một nữ, bị tuyên phạt 6 tháng tù vì tội cản trở công lý, do đã tiếp tay cho Trí chạy trốn khỏi Hong Kong trong ngày 24-25/2/2023.

Tuy nhiên, bên công tố cho rằng bà Hương là người chủ động phạm tội, trực tiếp đề nghị Trí bỏ trốn, sau đó khai man trước cảnh sát, không thể so sánh với hai bị cáo khác.

Khi tuyên án, thẩm phán tuyên bố rằng hành vi của bà Hương đã "xâm phạm và coi thường hệ thống tư pháp và công bằng xã hội", bản án cần có tính răn đe. Thẩm phán cũng mô tả bị cáo là "một người mẹ yêu thương con nhưng thường xuyên nuông chiều con", và dù hành vi phạm tội xuất phát từ mong muốn bảo vệ con, không thể coi đây là lý do để khoan hồng.

Lý Thụy Hương được tại ngoại trong thời gian xét xử. Ảnh: Orange News

Vụ án Thái Thiên Phượng bị sát hại, phân xác gây rúng động Hong Kong đầu 2023. Người mẫu 28 tuổi mất liên lạc vào ngày 21/2/2023, sau khi được anh chồng cũ là Quảng Cảng Kiệt lái xe chở đi. Ba ngày sau, cảnh sát tìm thấy thi thể không toàn vẹn của Thiên Phượng trong ngôi nhà do bố chồng cũ, ông Quảng Cầu, thuê ở làng Lung Mei, quận Tai Po. Hai chân trong tủ lạnh, phần đầu trong nồi chứa đầy rau củ nấu chín. Đến nay, các phần thi thể còn lại vẫn chưa được tìm thấy.

Sau vụ việc, sáu người đã bị bắt và bị buộc tội. Ông Cầu, Kiệt và Trí bị buộc tội giết người. Bà Hương và hai người bạn của Trí bị buộc tội hỗ trợ và tiếp tay cho tội phạm bỏ trốn.

Tuệ Anh (theo HK01, ON)