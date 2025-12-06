Vụ án rúng động của gã 'quái vật' trong nhà xác

AnhTrong 33 năm trốn tội giết hai cô gái trẻ, David Fuller làm thợ điện tại các nhà xác bệnh viện, lén lạm dụng tình dục ít nhất 100 thi thể rồi quay video cất giấu.

Năm 1987, Wendy Knell, 25 tuổi, thuê một phòng trọ nhỏ dưới tầng hầm ở thị trấn Tunbridge Wells, hạt Kent sau khi hôn nhân tan vỡ.

Tối 22/6, bạn trai đưa Wendy về nhà sau ca làm. Hôm sau, thi thể khỏa thân của Wendy được phát hiện, máu phủ kín chiếc giường cô nằm.

Cô bị đánh đập, xâm hại tình dục và bóp cổ. Hàng xóm không nghe thấy gì qua những bức tường mỏng manh của căn phòng trọ.

Vài tháng sau, cũng ở Tunbridge Wells, Caroline Pierce, nhân viên phục vụ nhà hàng 20 tuổi, mất tích vào ngày 24/11/1987. Đêm cô mất tích, hàng xóm báo cáo có tiếng la hét ở trước cửa phòng trọ của cô.

Ba tuần sau, thi thể Caroline được phát hiện cách nhà hơn 60 km, bị vứt xuống mương thoát nước cạnh cánh đồng ở Romney Marsh, trong tình trạng khỏa thân và chỉ còn quần tất. Một tài xế máy kéo tình cờ phát hiện thi thể vì ngồi trong cabin ở vị trí cao.

Wendy Knell (trái) và Caroline Pierce bị sát hại ở Tunbridge Wells năm 1987. Ảnh: Kent Police

Những vết thương của Caroline cũng tương tự Wendy. Các thám tử chắc chắn rằng hai "vụ giết người ở phòng trọ" có liên quan đến nhau.

Thời điểm đó, không có điện thoại di động hay camera giám sát để truy vết, phân tích ADN vẫn còn trong giai đoạn sơ khai và cơ sở dữ liệu quốc gia về hồ sơ tội phạm phải 8 năm sau mới được tạo ra.

Các thám tử thu thập được một số bằng chứng pháp y: dấu vân tay dính máu trên một chiếc túi mua sắm và dấu giày trên cổ tay áo sơ mi trắng từ phòng trọ của Wendy.

Năm 1999, hy vọng của các thám tử tan thành mây khói khi mẫu ADN không khớp với bất kỳ ai trong cơ sở dữ liệu mới. Vụ án bế tắc.

Kẻ sát nhân lộ diện sau 33 năm

Đến năm 2019, các chuyên gia pháp y đã phát triển kỹ thuật mới để thu thập ADN từ mẫu tinh dịch bị hư hại trên quần tất của Caroline. Họ áp dụng kỹ thuật "ADN gia đình", cho phép các nhà khoa học xác định liệu một người có quan hệ họ hàng với người có ADN được phát hiện tại hiện trường vụ án hay không.

Theo cựu thám tử Cảnh sát Thủ đô Noel McHugh, đang làm việc cho Cơ quan Tội phạm Quốc gia, bước tiến này "thực sự quan trọng". Trước đây, trừ khi kẻ giết người đã bị bắt vì một tội danh khác, đã lấy mẫu ADN và nhập hồ sơ vào cơ sở dữ liệu, nếu không các mẫu ADN lấy từ hiện trường án mạng sẽ không thể xác định được.

"ADN gia đình đã cho phép các điều tra viên thu hẹp 6,5 triệu hồ sơ trong cơ sở dữ liệu ADN quốc gia xuống một con số khả thi để cuối cùng có thể xác định được kẻ giết người", ông McHugh nói.

Trong chiến dịch lớn có chi phí 2,5 triệu bảng Anh, cảnh sát lập một danh sách dài những người có khả năng là họ hàng của hung thủ, nghiên cứu phả hệ, xem xét những người đã sống ở khu vực xảy ra án mạng và có độ tuổi phù hợp. Kết quả phù hợp nhất là David Fuller, sinh năm 1954, có nhiều tiền án đột nhập trộm cắp.

Ngày 3/12/2020, cảnh sát đến nhà David ở Heathfield, West Sussex, nơi ông ta sống cùng người vợ thứ ba và con trai tuổi teen. Ngôi nhà được trang bị rất nhiều camera giám sát.

Khi bị thẩm vấn, David nói không liên quan đến hai vụ giết người năm 1987. Nhưng lời nói dối này sớm bị vạch trần bởi chính những bằng chứng trong nhà hắn.

David lưu giữ nhiều máy tính cũ, ổ cứng, đĩa, 30 chiếc điện thoại di động và 34.000 bức ảnh in. Hắn ghi lại cuộc sống của mình từ những hóa đơn khi làm thợ bảo trì, nhật ký chi tiết về những buổi tối đi chơi ở nhà hàng, đến những chuyến đi cùng câu lạc bộ xe đạp.

Cảnh sát phát hiện những hóa đơn này là của công việc ở khu vực Tunbridge Wells. Nhật ký cho thấy David thường xuyên đến Buster Brown's - nhà hàng nổi tiếng Caroline từng làm việc. Các thành viên câu lạc bộ xe đạp cho biết một trong những tuyến đường họ đã đi qua có Romney Marsh - nơi thi thể Caroline được phát hiện. David cũng từng sống trên cùng một con đường với Wendy vào những năm 1970 và 1980, trước khi cô chuyển đến.

Một trong những bức ảnh chụp David nằm sấp trên bãi cỏ vào một ngày nắng những năm 1980, hai chân hướng lên trên, để lộ đế giày Clarks. Qua đối chiếu, dấu giày này trùng khớp với dấu giày trên áo của Wendy. Dấu vân tay của David cũng khớp một phần với mẫu trên túi mua sắm.

Dấu giày của David Fuller khớp với dấu giày dính máu trên cổ tay áo của nạn nhân Wendy Knell. Ảnh: Kent Police

Cảnh sát xác định David là kẻ sát nhân sau khi mẫu ADN của hắn trùng khớp với mẫu ADN trong tinh dịch thu thập từ quần tất của Caroline hơn ba thập kỷ trước.

Nhưng cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc, thậm chí còn có bước ngoặt đáng lo ngại hơn.

Những video kinh hoàng trong nhà xác

Tại nhà David, cảnh sát tìm thấy một tủ gỗ nhỏ được đặt bên trong tủ quần áo. Khi kéo nó ra khỏi tường, họ phát hiện có một giá đỡ bắt vít vào mặt sau, cất giấu bốn ổ cứng. Trong đó có những đoạn video dường như được David quay bên trong nhà xác bệnh viện.

Khi xem xét, cảnh sát phát hiện sự thật khủng khiếp rằng David đã lạm dụng tình dục các thi thể trong nhiều năm.

Bốn ổ cứng giấu ở mặt sau tủ. Ảnh: Kent Police

Tại các bệnh viện nơi hắn làm việc, David có thẻ nhân viên kỹ thuật được phép "ra vào mọi khu vực" và nhà xác là nơi hắn thường xuyên đến.

Tủ lạnh dùng để bảo quản thi thể bệnh nhân đã chết đều có cửa ở mỗi đầu. Một đầu được lắp camera giám sát, nhưng đầu còn lại, nơi diễn ra quá trình khám nghiệm tử thi, thì không có. David dường như biết điều này. Cảnh sát không tìm thấy đoạn video nào từ bệnh viện ghi lại những gì hắn đã làm. Nhưng chính David đã quay lại bằng một chiếc camera nhỏ, lưu trữ cho riêng mình.

Cảnh sát có thể đọc thông tin trên vòng đeo tay của bệnh nhân, đối chiếu dữ liệu để biết thời điểm video được quay, với tên của các bệnh nhân tại nhà xác vào thời điểm đó.

David thậm chí còn giữ một cuốn sổ màu đen nhỏ ghi tên các nạn nhân của hắn.

Cảnh sát thống kê có 100 nạn nhân độ tuổi từ dưới 18 đến trên 85, một số chưa thể xác định danh tính.

David cũng sở hữu một trong những kho hình ảnh khiêu dâm trẻ em lớn nhất từng được cảnh sát phát hiện, bao gồm hàng triệu ảnh và video được lưu trong hàng trăm ổ cứng, đĩa mềm, đĩa DVD, thẻ nhớ được tích trữ từ những năm 80, cất trong gác xép và phòng ngủ.

Tội ác gây rúng động

David làm thợ điện tại các bệnh viện từ năm 1989, làm việc tại Bệnh viện Kent & Sussex cho đến khi bệnh viện này đóng cửa vào tháng 9/2011. Hắn được chuyển đến Bệnh viện Tunbridge Wells ở Pembury, tiếp tục phạm tội cho đến khi bị bắt.

Các đồng nghiệp ở bệnh viện nhận xét David nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người thay bóng đèn hoặc sửa cầu chì. Tuy nhiên, điều tra viên cho biết hắn thường làm việc ca muộn và vào nhà xác khi các nhân viên khác đã rời đi, thường "thăm một thi thể nhiều lần".

Qua điều tra, David đã lạm dụng các thi thể từ năm 2008 đến năm 2020, nhưng vẫn còn lỗ hổng lớn trong hồ sơ của hắn khi không có hành vi phạm tội nào được biết đến từ năm 1987 đến 2008.

Cuộc điều tra về Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã phát hiện "những sai sót nghiêm trọng" của Bệnh viện Tunbridge Wells cho phép hoạt động phạm tội của David "không bị phát hiện và không bị kiểm soát". Hắn đã ra vào nhà xác tới 444 lần trong một năm, liên tục ngược đãi các thi thể.

Tội ác của David tại các nhà xác gây rúng động vì chưa từng xảy ra ở Anh, khiến nhà chức trách phải thiết lập chiến dịch đặc biệt tiêu tốn 1,5 triệu bảng để hỗ trợ gia đình nạn nhân.

David Fuller ra tòa vào tháng 1/2021. Ảnh: BBC

Bác sĩ tâm thần pháp y Richard Badcock lý giải tội ác của David thăng cấp từ đột nhập trộm cắp, thị dâm dần phát triển thành giết người. Ông nhận thấy mối liên hệ trực tiếp giữa "vụ giết người vì tình dục" của Wendy và Caroline với những tội ác sau này ở nhà xác, được coi là cực đoan hơn về mặt tâm lý so với giết người.

Trớ trêu thay, tội danh này có mức án tối đa là hai năm, so với án chung thân đối với tội giết người.

Tháng 11/2021, David thừa nhận giết hai phụ nữ vào năm 1987 và lạm dụng tình dục ít nhất 100 thi thể nữ, bao gồm cả trẻ em, tại nhà xác bệnh viện ở hạt Kent trong hơn 12 năm. Hắn nhận tội với 51 tội danh, bao gồm 44 cáo buộc liên quan đến 78 nạn nhân đã được xác định tại hai nhà xác nơi hắn làm thợ điện.

David bị tuyên án tù chung thân không ân xá vì tội giết người vào tháng 12/2021, cộng thêm 16 năm tù vì các tội danh liên quan lạm dụng thi thể trong phiên tòa năm 2022.

Tuệ Anh (theo BBC, People)