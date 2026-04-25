Vụ án nhóm kín diệt trừ 'kẻ phản bội' rúng động Seoul

Hàn QuốcTham gia cộng đồng đam mê những điều huyền bí, nam sinh 20 tuổi mâu thuẫn với nhóm cuồng tín do bạn gái cũ cầm đầu nên bị lập kế hoạch diệt trừ.

Ngày 29/4/2012, cảnh sát Seoul nhận được báo cáo về việc phát hiện thi thể một người đàn ông trong bụi rậm tại Công viên Thiếu nhi Baramsan vào khoảng 20h47. Nạn nhân được xác định là sinh viên họ Kim 20 tuổi.

Cuộc điều tra cho thấy án mạng xảy ra chưa đầy nửa giờ trước khi thi thể được tìm thấy.

Chỉ một ngày sau, cảnh sát bắt hai nghi phạm là nam sinh họ Lee, 16 tuổi và bạn gái 15 tuổi của Lee, họ Hong. Lee được cho là đã đâm nạn nhân nhiều nhát sau khi Hong giúp dụ anh ta đến hiện trường.

Ngày 2/5, thanh niên 19 tuổi họ Yun bị bắt với cáo buộc là chủ mưu trong vụ giết người. Nghi phạm thứ tư là bạn gái cũ của nạn nhân, một phụ nữ 21 tuổi họ Park, bị cáo buộc đã yêu cầu ba người còn lại sát hại Kim.

Các nghi phạm cho thấy sự bất cẩn khi mang quần áo dính máu của nạn nhân về nhà, định tìm thời điểm thích hợp để đốt, nhưng cảnh sát đã tịch thu được bằng chứng quan trọng này. Họ còn quên lấy ví của nạn nhân và thảo luận về nỗi lo lắng qua tin nhắn, một lần nữa để lại bằng chứng buộc tội.

Dù vụ giết người không được camera giám sát ghi lại, hình ảnh nhóm nghi phạm cùng nạn nhân đi vào công viên đã được phát hiện trên các camera lắp đặt quanh khu vực.

Dẫu vậy, các nghi phạm dường như tin rằng đã thực hiện một tội ác hoàn hảo, cặp đôi tuổi teen vẫn đến trường vào ngày hôm sau để thi giữa kỳ.

Park được bạn báo tin về vụ giết người, nhưng nói rằng cô không quan tâm chuyện gì xảy ra với bạn trai cũ và cảnh báo người bạn đó đừng bao giờ nhắc đến anh ta.

Nhóm cuồng tín trên mạng

Qua điều tra, sự thù ghét giữa nhóm thủ phạm và nạn nhân bắt nguồn từ những tranh cãi xung quanh niềm tin vào "saryeong" (tử linh), diễn ra trong cộng đồng trực tuyến về thế giới siêu nhiên.

Bốn thủ phạm đều là thành viên tích cực của một diễn đàn trực tuyến về linh hồn gọi là "Saryeong Cafe". Từ cuối những năm 2000, các diễn đàn tương tự đã thu hút hàng nghìn người Hàn Quốc - chủ yếu là thanh thiếu niên - say mê ý tưởng "triệu hồi linh hồn".

Chia sẻ trên Hankyoreh vào tháng 5/2012, nữ sinh họ Song, từng là thành viên của "Saryeong Cafe" và quen biết Park, cho hay các thành viên trong nhóm tin rằng linh hồn giống như thiên thần hộ mệnh hay thú cưng, các bài đăng trên diễn đàn cũng thể hiện sự gắn bó về mặt cảm xúc với các linh hồn. Theo Song, từ khi cô tham gia vào năm 2011, diễn đàn trở nên cực đoan hơn, các thành viên chia sẻ cách yểm bùa chú hoặc nguyền rủa.

Park, sinh viên đại học hiếm hoi trên diễn đàn chủ yếu là thành viên tuổi teen, trở thành nhân vật uy quyền trong nhóm. Theo Song, Park tự nhận "được chứng nhận là phù thủy trong thế giới tâm linh".

Chứng kiến sự điên rồ ngày càng mất kiểm soát, Song rời diễn đàn vào tháng 1/2012, bị Park và những người khác chửi rủa trong phòng chat.

Hận thù sau cuộc chia tay

Park gặp Kim trong một trò chơi trực tuyến vào tháng 3/2011, bắt đầu hẹn hò vào tháng 1/2012. Thông qua Park, Kim quen biết cặp đôi tuổi teen Lee và Hong.

Tháng 2, Kim tham gia diễn đàn "Saryeong Cafe" vì muốn chia sẻ sở thích với bạn gái. Nhưng vì không hoạt động tích cực, anh ta dần bị xa lánh bởi nhóm người ám ảnh với pháp thuật và sự nhập hồn. Trong nhóm nhỏ cuồng tín, Kim bị coi là thành viên lớn tuổi hống hách và ngạo mạn, làm tổn thương Park khi đề nghị chia tay vào ngày 1/4.

Các tin nhắn được tiết lộ sau đó cho thấy Hong và Lee đã nói với Park rằng chưa bao giờ thích Kim và việc kết thúc mối quan hệ là điều tốt.

Lời khai của bạn bè cho thấy Kim là người hướng nội, dựa dẫm nhiều vào tình bạn trực tuyến. Anh ta rất tức giận vì bị những người bạn mới nói xấu sau lưng và xa lánh nên đáp trả bằng cách gửi hàng trăm tin nhắn đầy lời lẽ thô tục cho họ trong suốt 18 ngày.

Ngày 10/4, Park viết trên blog cá nhân rằng cô ước Kim chết đi. Sáu ngày trước án mạng, trong nhóm chat riêng với cặp đôi tuổi teen, Park nói: "Cứ giết anh ta đi. Dù sao cũng chẳng ai thương tiếc anh ta đâu. Tôi sẽ không tha thứ ngay cả khi anh ta xin lỗi và hôn từng ngón chân của tôi". Vì Kim không tin vào pháp thuật, Park khuyến khích "dùng pháp thuật và bùa chú để hạ gục anh ta".

Cuộc hẹn tử thần

Kim thấy hối hận vì không kiềm chế được cơn giận đối với bạn gái cũ và những người bạn trong nhóm. Ngày 24/4, anh ta xin lỗi Hong và Lee, sau đó gọi điện xin lỗi Park.

Thấy vậy, Park bày tỏ không nên giết Kim nữa. Tuy nhiên, Lee vẫn kiên quyết: "Mỗi ngày có 30.000 vụ giết người. Chẳng có gì thay đổi nếu là 30.001 vụ".

Kim muốn gặp Lee nhờ thuyết phục bạn gái cũ rời diễn đàn "Saryeong Cafe". Nhưng anh ta không biết Park tự nguyện gia nhập cộng đồng này và còn là thành viên chủ chốt, hiểu lầm rằng cô thay tính đổi nết do ảnh hưởng của cộng đồng.

Ngày 29/4, Kim hẹn đến nhà Lee ở Seoul, mang theo quà xin lỗi về mọi chuyện đã xảy ra. Cùng ngày, Lee tìm kiếm người hỗ trợ gây án và được Yun nhận lời.

Kim mua card đồ họa máy tính làm quà tặng Lee. Trong khi đó, Lee nhờ Yun chuẩn bị một con dao, định đâm Kim trong khi Yun giữ chặt anh ta. Park không tham gia cuộc hẹn.

20h13 ngày 29/4, Kim gửi tin nhắn trong nhóm chat với những người bạn khác, thông báo rằng "Đang đi vào một con hẻm. Có chút đáng ngờ". Sau tin nhắn cuối cùng này, bạn bè lo lắng vì Kim bỗng im hơi lặng tiếng.

Yun đi cùng Kim, Lee và Hong vào công viên, nhân cơ hội siết cổ Kim từ phía sau bằng một sợi dây thép trong khi Lee đâm nạn nhân 10 nhát. Khi Kim van xin tha mạng, Yun chộp lấy một ống kim loại gần đó đánh nạn nhân đến chết.

Nạn nhân (đánh dấu đỏ) đi theo sau nhóm ba người vào ngày 29/4/2012, được ghi lại bởi camera giám sát. Ảnh: SBS

Bên công tố và tòa án đều khẳng định vụ việc không phải hành vi bạo lực vô ý mà là một vụ giết người có kế hoạch, đồng thời chỉ ra rằng các bị cáo không thể hiện ăn năn hay cố gắng bồi thường cho gia đình nạn nhân.

"Chỉ vì nạn nhân gửi những lời lẽ thô tục qua tin nhắn để thể hiện sự tức giận vì bị xa lánh, các bị cáo đã sát hại nạn nhân, lợi dụng nỗ lực hàn gắn mối quan hệ của nạn nhân. Họ không giết nạn nhân một cách vô tình mà đã thảo luận về loại vũ khí sẽ sử dụng và cách ứng phó nếu máu bắn vào người", Tòa án Quận Tây Seoul nêu trong phán quyết.

Lee và Yun, những kẻ trực tiếp gây án, bị tuyên 20 năm tù, trong khi Park nhận án 7 năm tù. Hong được xét xử với tư cách vị thành niên và bị kết án ít nhất 7 năm tù.

Năm 2014, trong vụ kiện dân sự, bốn thủ phạm cùng gia đình bị tòa án ra lệnh phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 404 triệu won (khoảng 275.600 USD).

Sau vụ việc, hầu hết diễn đàn về linh hồn đều bị chính quyền yêu cầu đóng cửa.

Vụ án làm dấy lên cuộc tranh luận và lo ngại về những thanh thiếu niên gặp khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ với người khác, tìm kiếm sự an ủi trong các cộng đồng trực tuyến.

Khi thẩm vấn những kẻ giết người, các chuyên gia cho biết họ tỏ ra rất muốn trò chuyện, thậm chí khao khát được giao tiếp với người khác.

"Thay vì nói các thủ phạm thực sự tin vào hiện tượng siêu nhiên, dường như họ chỉ lợi dụng diễn đàn để xây dựng mối quan hệ cá nhân và tạo sự gắn kết", chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm tại Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul nói.

Tuệ Anh (theo Korea Herald)