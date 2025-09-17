Xét xử băng làm giả giấy tờ 250.000 m2 đất công, lừa bán cho đại gia

TP HCMNguyễn Văn Thanh, 42 tuổi, và đồng phạm bị cáo buộc làm giả hồ sơ 250.000 m2 đất công tại Vũng Tàu, sau đó lừa bán cho đại gia chiếm đoạt hơn 174 tỷ đồng.

Đây là vụ án hy hữu và đặc biệt nghiêm trọng khi 13 thửa đất do Nhà nước quản lý, tổng cộng hơn 250.000 m2, bị làm giả giấy tờ rồi đem bán. Diện tích này lớn gấp gần 9 lần Quảng trường Ba Đình, tương đương 35 sân bóng đá tiêu chuẩn hoặc 350 sân tennis.

Ngày 17/9, Thanh; Lê Văn Duẩn, 35 tuổi; Nguyễn Hồng Huy, 27 tuổi; Phan Văn Tòng, 34 tuổi bị TAND TP HCM cơ sở 1 (tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Các bị cáo Phạm Công Tuyến (59 tuổi, chủ Công ty cổ phần Phạm Phúc Gia - PPG Holdings ở TP HCM) và cấp dưới Nguyễn Đại Nguyên (50 tuổi) bị cáo buộc Đưa hối lộ.

11 bị cáo khác bị xét xử về các tội Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.

Nguyễn Văn Thanh (trái) tại tòa hôm nay. Ảnh: Trường hà

Theo cáo trạng, tháng 9/2023, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tiếp nhận đơn tố cáo của ông Phạm Công Tuyến về việc bị vợ chồng Nguyễn Văn Thanh và Lê Thị Thắm tuổi lừa bán một thửa đất, chiếm đoạt 22 tỷ đồng.

Từ đây, cơ quan điều tra đã phát hiện Thanh và các đồng phạm làm giả giấy tờ hàng loạt khu đất công với ý đồ chiếm đoạt để bán.

Thanh đã liên hệ với bạn là Cao Bá Hoài (Chuyên viên Phòng Thông tin - Lưu trữ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh) hỏi mượn hồ sơ gốc các thửa đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn TP Vũng Tàu cũ, nói dối là để đối chiếu với hồ sơ đất mình đang sở hữu. Tưởng thật, từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2018, Hoài nhiều lần lấy 55 bộ hồ sơ gốc đang lưu trữ tại cơ quan cho bạn mượn "trái quy định và vượt thẩm quyền".

Thanh sao chụp toàn bộ thành file điện tử, lưu lại. Ông ta mua máy scan màu cùng nhiều thiết bị khác, chỉ đạo Duẩn và cháu họ Huy, Tòng làm giả 69 tài liệu về nguồn gốc 13 thửa đất ở TP Vũng Tàu do Nhà nước quản lý, với tổng diện tích hơn 250.000 m2.

Cụ thể, khi cần làm giấy tờ liên quan đến đất đai, Thanh cung cấp mẫu cho Duẩn và Huy. Họ sau đó sử dụng máy scan cùng các thiết bị hỗ trợ để tạo ra giấy tờ giả theo yêu cầu. Các tài liệu này được ngâm vào dung dịch để tạo màu úa vàng, trông cũ hơn rồi dùng con dấu giả đóng lên.

Riêng Tòng được Thanh giao giả chữ ký lãnh đạo các phường, xã. Anh ta phải ký nhiều lần để Thanh chọn ra chữ ký giống thật nhất đưa vào tài liệu giả.

Trong giai đoạn 2021-2022, Thanh cùng đồng phạm lừa bán 11 thửa đất tổng diện tích hơn 163.000 m2 cho ông Phạm Công Tuyến với giá 174,6 tỷ đồng. Hai bên thống nhất ghi lùi ngày giao dịch về tháng 7/2012 nhằm hợp thức điều kiện xin cấp sổ đỏ.

Trong đó, với thửa đất hơn 6.400 m2, Thanh giao cho ông Tuyến 6 bộ hồ sơ giả, nhận 10 tỷ đồng chuyển khoản, phần còn lại được gán trả bằng tài sản. 10 thửa đất tiếp theo, ông Tuyến thanh toán 38,6 tỷ đồng qua ngân hàng, số tiền 126 tỷ đồng còn lại cũng được gán bằng tài sản.

Ngoài ra, Thanh lừa bán một thửa đất khác cho một người đàn ông, chiếm đoạt 1,75 tỷ đồng bằng cách gán nợ.

Bị cáo Phạm Công Tuyến khi được thẩm tra lý lịch tại tòa. Ảnh: Trường Hà

Quá trình làm rõ sai phạm của Thanh, nhà chức trách phát hiện trong thời gian đầu tư, hợp tác tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, ông Phạm Công Tuyến đã nhờ Nguyễn Đại Nguyên (nhân viên văn phòng công ty tại TP Bà Rịa) liên hệ với các cơ quan chức năng giải quyết các thủ tục cấp sổ đỏ, thay đổi quy hoạch, các loại giấy phép... Tuyến đã chuyển tổng cộng 45,5 tỷ đồng để Nguyên "lót tay" những người có chức năng, thẩm quyền giải quyết công việc theo hướng có lợi cho mình.

Nguyên sau đó liên hệ đưa tiền cho Phạm Thị Kim Loan (42 tuổi, Trưởng bộ phận một cửa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Bà Rịa cũ); Nguyễn Quang Tú (48 tuổi, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND TP Bà Rịa cũ, cùng nhiều người khác thực hiện các công việc theo yêu cầu của Tuyến. Những người này tiếp tục nhờ trung gian liên hệ đưa tiền hối lộ cho những người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đất đai.

Cơ quan điều tra xác định, có một số việc Nguyên nhờ nhưng Loan và Tú không thực hiện được nên đã trả lại hơn 17,5 tỷ đồng. Sau đó, Nguyên tiếp tục đưa cho hai người khác để nhờ thực hiện các công việc liên quan đến đất đai của Tuyến. Sau khoản chi này, Nguyên giữ lại hơn 16 tỷ đồng của ông Tuyến. Khi ông Tuyến đòi, Nguyên đã trả tổng cộng 9,618 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài ba ngày. Ở phần thủ tục sáng nay, một số luật sư và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt hoặc đề nghị hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, HĐXX quyết định tiếp tục làm việc và cho biết sẽ xem xét hoãn nếu có căn cứ cần thiết.

Chiều nay, đại diện VKS công bố cáo trạng.

Trường Hà