Vụ án mẹ tử nạn, con sinh non di chứng nặng vẫn không là bị hại

Nhật BảnMẹ bị ôtô đi sai đường tông tử vong, bé Hinama được sinh mổ khẩn cấp sớm 6 tuần, đối mặt nguy cơ nằm liệt suốt đời nhưng không được xét là bị hại trong vụ án.

Togitani Hinami là em bé dễ thương 3 tháng tuổi đang ngủ yên bình với đôi mắt nhắm nghiền. Tuy nhiên, từ khi chào đời, Hinami chưa từng khóc, chưa bao giờ mở mắt.

Bé gái được gắn máy thở và một ống được đặt xuống cổ họng bé xíu. Các bác sĩ chẩn đoán cô bé mắc bệnh "não thiếu máu cục bộ do thiếu oxy", sẽ không bao giờ tỉnh lại và phải nằm liệt giường suốt đời.

Cô bé mất mẹ ngay khoảnh khắc mình sinh ra, trong một vụ tông xe.

Bé Hinami chào đời sau tai nạn khiến mẹ mất, 3 tháng tuổi vẫn trong trạng thái bất tỉnh. Ảnh: JbPress

Vụ tai nạn xảy ra chiều 21/5, trên một con đường ở thành phố Ichinomiya, tỉnh Aichi.

Sayaka Tomiya, thai phụ 31 tuổi, đang đi bộ trên đường phố thì bị một chiếc xe khách đi sai phần đường và tông từ phía sau. Cú va chạm khiến Sayaka văng về phía trước hơn 15 mét. Đây là một tai nạn mà người đi bộ không thể tránh khỏi.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, bất tỉnh và đồng tử đã giãn. Do cô bị xuất huyết não nghiêm trọng, các bác sĩ đã cắt bỏ một phần hộp sọ và phẫu thuật để giảm áp lực lên não, nhưng họ không thể xác định chính xác vị trí chảy máu. Nếu các bác sĩ thực hiện một ca phẫu thuật khác, khả năng cô sẽ tử vong trong quá trình phẫu thuật là rất cao, vì vậy gia đình phải quyết định ngay.

Không muốn kéo dài đau khổ cho hai mẹ con, thai phụ đã được mổ lấy thai khẩn cấp. Bé Hinami chào đời một tiếng rưỡi sau vụ tai nạn, nhưng sớm hơn dự kiến 6 tuần. Hai ngày sau, người mẹ qua đời.

Vì không được cung cấp oxy trong bụng mẹ quá lâu, bé bị tổn thương não nghiêm trọng và đến nay vẫn bất tỉnh.

Cảnh sát đã bắt giữ tài xế, Naoko Kono, 49 tuổi, người bị truy tố hồi tháng 6 với cáo buộc phạm Luật Giao thông Đường bộ, Lái xe bất cẩn dẫn đến tử vong.

Phiên tòa xét xử đầu tiên diễn ra vào ngày 2/9 tại Tòa án Quận Nagoya. Tài xế Naoko Kono ban đầu nói không nhớ gì về vụ tai nạn, sau đó nói rằng "có thể đã ngủ quên".

Nhưng điều khiến gia đình nạn nhân băn khoăn là việc em bé khuyết tật do hậu quả vụ tai nạn không được coi là bị hại trong vụ án.

Vì sao 'thai nhi' không được công nhận là nạn nhân?

Theo Bộ luật Hình sự nước này, thai nhi được coi là một phần cơ thể người mẹ, và về nguyên tắc, không ai phải chịu trách nhiệm hình sự ngay cả khi thai nhi tử vong trong một vụ tai nạn do sơ suất.

Tuy nhiên, theo cha bé Hinami, con gái anh rõ ràng là nạn nhân của vụ tai nạn này. "Tôi vô cùng đau buồn và phẫn nộ trước tình hình hiện tại, khi tên con bé thậm chí còn không được đưa vào cáo trạng vì con bé vẫn còn là thai nhi vào thời điểm xảy ra tai nạn", anh nói, bày tỏ lo lắng khả năng thủ phạm sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự - đồng nghĩa mức án cho bị cáo sẽ nhẹ hơn.

Trong một án lệ từ năm 1988 về vụ án sơ suất nghề y, Tòa án Tối cao nước này phán quyết nếu hành vi sơ suất diễn ra dẫn đến việc thai nhi sau khi sinh ra bị thương tích hoặc tử vong, thì vẫn bị tính là có tội.

Tương tự trong vụ án hiện tại, cha bé Hinami tin rằng con mình cũng được coi là nạn nhân từ tội Lái xe bất cẩn. Anh đã khởi xướng một bản kiến nghị trực tuyến với nội dung: "Tôi muốn con gái tôi được công nhận là nạn nhân".

Trong vòng 2 tuần, đã có hơn 110.000 chữ ký cho bản kiến nghị được gửi đến Văn phòng Công tố viên Quận Nagoya. Phiên tòa do đó tạm ngừng để cơ quan công tố tiếp tục xem xét, điều tra nhằm đưa ra quyết định có hay không truy tố trách nhiệm của tài xế này với nạn nhân 3 tháng tuổi.

Người cha cho rằng vụ án không chỉ là nỗi đau cho gia đình mà còn đặt ra những câu hỏi lớn quanh việc xử lý pháp lý đối với thai nhi. "Tôi hy vọng rằng cuộc sống của vợ và con gái tôi sẽ là cơ hội để xem xét lại các vấn đề xã hội", anh nói.

Sayaka Tomiya trước khi mất vì tai nạn giao thông. Ảnh: JbPress

Ở Nhật Bản, hành vi lái xe gây chết người không được xử lý dưới khung tội giết người mà có những điều khoản chuyên biệt trong Bộ luật Hình sự và Luật Giao thông đường bộ.

Trước đây, các vụ gây chết người do lái xe bất cẩn chỉ bị coi là tội ngộ sát do sơ suất với mức phạt tối đa 5 năm tù hoặc 1 triệu yên tiền phạt (180 triệu đồng). Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng nảy sinh từ say rượu, phóng nhanh, vượt ẩu nhưng mức phạt lại quá nhẹ, gây bức xúc dư luận.

Từ 2013, sau cải cách tư pháp, Nhật Bản ban hành luật riêng, Luật Trừng phạt đối với Hành vi lái xe gây chết hoặc bị thương do nguy hiểm.

Nếu lái xe bất cẩn gây tai nạn, có thể bị phạt tù tối đa 7 năm hoặc phạt tiền tới 1 triệu yên.

Nếu lái xe trong tình trạng nguy hiểm đặc biệt (say rượu, ma túy, vượt tốc độ nghiêm trọng, bỏ trốn) và gây chết người có thể bị phạt tù 1-20 năm.

Nếu cố ý hoặc mức độ cực kỳ nguy hiểm (biết rõ nguy cơ cao nhưng vẫn lái, ví dụ đua xe trên đường công cộng), có thể bị coi gần như giết người gián tiếp, khung cao nhất là tù chung thân.

Hải Thư (Theo Japan Times, JbPress)