Ra đầu thú sau khi đâm chết cô gái trên vỉa hè

TP HCMThanh niên 20 tuổi sau khi đâm chết cô gái trên vỉa hè đã đến cơ quan công an trình diện.

Sáng 5/10, lãnh đạo cơ quan chức năng phường Tam Thắng xác nhận thông tin trên.

Tối qua, người dân trong hẻm 106 Trương Văn Bang (thông với hẻm 195 Hoàng Văn Thụ), phường Tam Thắng, nghe tiếng la hét trước một tòa nhà kinh doanh căn hộ cho thuê. Khi chạy đến, họ phát hiện chị Diễm Hương, 32 tuổi, gục trên vỉa hè, máu chảy nhiều từ vết thương ở ngực. Chị Hương tử vong tại chỗ.

Một đoạn hẻm được cơ quan chức năng phong tỏa để khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Trường Hà

Nghi phạm Huy, 20 tuổi, rời khỏi hiện trường về nhà người thân ở TP Phú Mỹ cũ, rồi đến cơ quan công an trình diện.

Nguyên nhân gây án nghi do mâu thuẫn tình cảm, theo thông tin ban đầu.

Trường Hà