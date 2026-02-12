Bất nhã với cụ bà sau mâu thuẫn 'quyền được nhường ghế' trên tàu điện ngầm

Đài LoanNam hành khách phải đóng tiền phạt theo lệnh của toà vì đạp cụ bà 73 tuổi sau 3 lần bị đánh trước, sau mâu thuẫn không nhường chỗ theo yêu cầu của nạn nhân.

Vụ án khởi nguồn vào chiều 29/9/2025 trên tuyến tàu điện ngầm Đài Bắc đi Tamsui. Một phụ nữ lớn tuổi yêu cầu một nam hành khách mặc váy nhường ghế ưu tiên.

Khi không được trả lời, cụ bà lớn tiếng: "Tôi muốn ngồi chỗ này" rồi giơ túi xách đánh vào đầu gối anh ta 3 lần.

Cụ bà đánh đến lần thứ 4 thì bị người này đá thẳng vào túi khiến mất thăng bằng ngã xuống ghế đối diện.

Tranh cãi vụ 'tung cước' với người già vì mâu thuẫn nhường chỗ tàu điện

Anh ta khai đây là hành động tự vệ chứ không có ý định tấn công cụ bà.

Theo hồ sơ tòa án, cụ bà 73 tuổi có tiền án tấn công trẻ em trong vụ việc tương tự cách đây 2 năm. Cụ thể, cũng vì không hài lòng với việc một ông bố và con gái nhỏ đang ngồi ghế, bà cụ dùng ô đánh bầm tím chân cô bé, dù xung quanh có nhiều ghế trống. Bà bị truy tố tội cố ý gây thương tích cho trẻ em.

Còn trong vụ việc lần này, tòa cho rằng dù thanh niên tự vệ nhưng hành vi đá người đã vi phạm Luật Duy trì Trật tự Xã hội. Trong phán quyết mới đây, tòa sơ thẩm đã phạt anh ta 6.000 Đài tệ.

Vừa qua trong phiên phúc thẩm, tòa phân tích rằng khi cụ bà tấn công lần thứ tư, bị cáo đã chặn lại bằng chân trái. Cuộc tấn công đã chấm dứt, và hành động đá tiếp theo không còn là tự vệ chính đáng.

Ngoài ra, cả hai bên rõ ràng đã có hành vi bạo lực với nhau. Mặc dù không gây ra thiệt hại thực tế nào, nhưng hành vi đó vẫn cấu thành "đánh nhau có đi có lại" theo định nghĩa của Luật Duy trì Trật tự Xã hội.

Xét thấy nam thanh niên là người phạm tội lần đầu, và dựa trên nhân thân tốt trước đây cũng như thái độ tốt sau khi phạm tội, tòa đã giảm án còn 4.000 Đài tệ. Án có hiệu lực ngay lập tức.

Sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, gây nên nhiều luồng bàn luận, đa phần thắc mắc còn nhiều ghế trống sao cụ bà không ngồi. Số khác cũng cho rằng việc nhường chỗ là lịch sự, không phải nghĩa vụ nhưng cả hai đều phải bình tĩnh hơn.

Hải Thư (Theo HK01)