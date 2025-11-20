Vụ án cô gái sống sót sau 22 giờ bị 'kẻ hiếp dâm ma cà rồng' tra tấn

MỹLaura Murphy, 19 tuổi, nỗ lực chui qua cửa sổ phòng tắm, bò lê trên đường để cầu cứu sau khi bị cưỡng hiếp và rút gần một nửa lượng máu trong cơ thể.

Ngày 22/11/1985, Laura Murphy được phát hiện trong tình trạng khỏa thân, tay bị còng, cổ chân bị xích, đang cố lết dọc con đường vắng ở hạt Brevard, Florida.

Khi Laura được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ rất sốc khi nhận ra cô gái 19 tuổi đã bị mất 40-45% máu trong cơ thể. Nếu không được tìm thấy, Laura có thể tử vong trong vòng 12 giờ.

Laura bị chấn thương tâm lý nặng nề đến mức ban đầu không đồng ý tố cáo kẻ đã làm hại mình. Khi đã dần hồi phục, cô mới kể lại toàn bộ sự việc cho các điều tra viên.

22 giờ ác mộng

Vào ngày 21/11, Laura, đến từ California, đứng bên đường vẫy xe xin đi nhờ. Một người đàn ông trông rất gọn gàng, lịch sự trong bộ vest công sở dừng xe đề nghị chở cô.

Trên đường, người này nói cần ghé qua nhà ở thị trấn Malabar để lấy một cuốn sổ tay. Khi dừng xe trước nhà, anh ta mời Laura vào nhưng cô từ chối. Anh ta lại nói cần lấy đồ ở ghế sau rồi nhân cơ hội dùng dây thừng siết cổ Laura khiến cô bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, Laura thấy mình đã bị lột sạch quần áo, trói vào quầy bếp, tay chân cũng bị trói chặt trong khi camera đang ghi lại toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng. Cô kể, trong khoảng thời gian 22 tiếng đồng hồ, từ ngày 21 đến 22/11/1985, gã đàn ông đã giam cầm cô, liên tục siết cổ và cưỡng hiếp.

Trong suốt quá trình tra tấn, hắn dùng ống tiêm y tế rút máu Laura để tự tiêu thụ, suýt nữa đã giết chết cô. Dù vô cùng suy yếu, mặt trắng bệch vì mất máu, Laura vẫn nỗ lực sống sót và tìm cơ hội chạy trốn.

Khi bị hắn bỏ lại trong bồn tắm, Laura cố chui qua cửa sổ phòng tắm, bò lê ra lề đường trong tình trạng khỏa thân và bị xiềng xích để cầu cứu.

Sau lời khai của Laura, cảnh sát bắt kẻ hiếp dâm là John Brennan Crutchley, kỹ sư máy tính 39 tuổi, đã kết hôn. Cuộc tra tấn xảy ra khi vợ và con trai của John đi thăm họ hàng ở bang Maryland.

John Brennan Crutchley. Ảnh: Florida Today

Khi khám xét nhà hắn, cảnh sát tìm thấy một xấp thẻ tín dụng và thẻ căn cước, vòng cổ phụ nữ, được cho là thuộc về các nạn nhân trước đây của hắn. John khai rằng những tấm thẻ này do những người đi nhờ xe trước đó bỏ quên và vòng cổ là của vợ hắn.

Nhà John ngổn ngang kim tiêm truyền tĩnh mạch, tóc phụ nữ, vòng cổ chó, dây xích, ống nhỏ và vòi nước.

Tại văn phòng của John, cảnh sát thu thập được còng tay, một khẩu súng ngắn, dây thừng, băng sex tự quay của hắn và vợ, cùng một cuốn sách về hội chứng ma cà rồng.

Nghi vấn về 'kẻ sát nhân hàng loạt'

Vụ tra tấn khiến truyền thông đặt biệt danh cho John là "Kẻ hiếp dâm ma cà rồng". Sở thích uống máu để đạt được thỏa mãn về tình dục khiến hắn trở thành trường hợp nghiên cứu điển hình của các chuyên gia phân tích tội phạm.

Qua điều tra, John có tuổi thơ không êm đềm. Do chị gái chết yểu trước khi John chào đời, hắn bị mẹ bắt mặc quần áo con gái cho đến 5-6 tuổi và bị bố mẹ ngược đãi rất nghiêm trọng. John kể bị đánh bằng thắt lưng đến bất tỉnh và bị đốt ngón tay bằng bàn là.

John được nhận xét "rất thông minh" và "có năng khiếu" trong lĩnh vực khoa học máy tính, theo một nghiên cứu năm 2003 về chứng ma cà rồng lâm sàng và hành vi ma cà rồng của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp y Mỹ.

John đổ lỗi cho phim khiêu dâm đã khiến hắn có sở thích uống máu.

Sau khi tìm hiểu về John, Robert Ressler - chuyên gia lập hồ sơ tội phạm của FBI - cho rằng "có khả năng họ đã bắt giữ một kẻ sát nhân hàng loạt".

Đối với ông Ressler, đây không phải là tội ác bộc phát, mà John đã được rèn luyện, có phương pháp và cách kiểm soát. Cách hắn khống chế Laura, rút máu cô và không để lại dấu vết của những nạn nhân trước cho thấy đây không phải lần đầu hắn làm vậy. Nếu những người khác trước cô kém may mắn hơn, nếu họ không trốn thoát, thì có lẽ họ đã chết.

Khả năng lẩn tránh bị phát hiện trong thời gian dài của John cho thấy mức độ thận trọng và tính tổ chức hiếm thấy ở những kẻ phạm tội không chỉ gây án một lần. Hắn thường di chuyển qua các tiểu bang, làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng, và có thói ăn cắp tài liệu mật mà không bị bắt. Nếu hắn áp dụng chính xác như vậy vào các tội ác bạo lực, hoàn toàn có khả năng có những nạn nhân rải rác khắp nhiều tiểu bang.

Cảnh sát ở 5 tiểu bang đã xem xét các vụ giết người chưa được giải quyết có khả năng liên quan đến John. Nhà chức trách ở Florida tin rằng hắn có thể liên quan đến hàng chục án mạng, bao gồm 3 vụ ở hạt Brevard, nhưng Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Brevard đã kết thúc cuộc điều tra vào tháng 8/1996 mà không đưa ra thêm cáo buộc nào.

Kết cục của gã tội phạm gây ám ảnh

Dù ban đầu cáo buộc Laura "cầu xin bị đối xử thô bạo", John nhận tội bắt cóc, tấn công tình dục bằng vũ khí chết người và nhiều tội danh tấn công tình dục khác vào năm 1986.

Về các cáo buộc giết người, hắn nói với truyền thông rằng: "Họ không thể liên kết tôi với bất kỳ tội ác nào" .

Ngày 8/8/1996, John được thả tự do sau khi thụ án chưa đầy 11 năm trong tổng số 25 năm tù. Nhưng hắn phải quay trở lại nhà tù hai năm sau đó vì tội liên quan đến ma túy.

John Brennan Crutchley tại tòa. Ảnh: 10minutemurder

John chưa bao giờ bị kết tội giết người, nhưng tội ác ghê rợn khiến hắn trở thành một trong những tên tội phạm từng gây ám ảnh nhất ở Florida và có thể còn ở nhiều tiểu bang khác.

John vẫn là nghi phạm chính trong vụ mất tích của Deborah Fitzjohn, 25 tuổi, ở bang Virginia. Người phụ nữ này được nhìn thấy lần cuối khi đến nhà di động của John vào ngày 27/1/1978. Hài cốt bị chôn vùi của cô được tìm thấy vài tháng sau đó.

Thẻ căn cước của 6 phụ nữ đã chết được tìm thấy ở nhà John trong cuộc khám xét năm 1985. Hắn bị tình nghi giết hại tới 30 người. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa có đủ bằng chứng để buộc tội hắn.

Ngày 30/3/2002, John, 55 tuổi, được phát hiện đã chết trong phòng giam tại Cơ sở cải huấn Hardee với một túi nylon trùm đầu. Dựa trên lời khai của các tù nhân khác, nhà chức trách xác định đó là hành vi vô tình tự gây ngạt thở khi làm tăng khoái cảm thủ dâm.

Tuệ Anh (theo People, Oxygen, Medium)