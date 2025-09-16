Vụ án cô dâu mất tích bí ẩn trước ngày cưới

MỹGần một tháng trước đám cưới, Niqui McCown, 28 tuổi, bỗng dưng biến mất; vị hôn phu và nam đồng nghiệp thân thiết rơi vào tầm ngắm của cảnh sát.

Niqui McCown có đường tình không suôn sẻ. Cô chia tay bạn trai khi có con gái chung 3 tuổi tên Payton.

Năm 1997, Niqui hẹn hò với người yêu cũ thời trung học - Bobby Webster. Cặp đôi đã đính hôn và ấn định ngày cưới là 18/8/2001. Gia đình cho biết Niqui trông rất hào hứng và "có vẻ đã sẵn sàng kết hôn".

Sáng 22/7/2001, Bobby đi thử vest cùng phù rể, còn Niqui đến tiệm giặt là. Đến tối, gia đình không thấy Niqui đâu. Bobby bảo vợ sắp cưới không có ở nhà dù họ phải hoàn thành thiệp cưới. Sau khi gọi điện hỏi thăm vài người bạn của Niqui, Bobby đến nhà vợ thông báo không tìm thấy cô.

Mọi người bắt đầu hoảng loạn.

Biểu hiện khác thường trước khi biến mất

Mẹ Niqui, bà Barbara, cho biết gặp con gái vào đầu ngày hôm đó khi đưa cháu đến tiệm giặt là. Bà cho biết Niqui ra về vào khoảng 14h, trông có vẻ lo lắng. "Con bé cứ đi qua đi lại và nói 'Hắn sẽ không để con yên'", bà kể. Khi mẹ hỏi ai đang làm phiền, Niqui nói là "mấy gã ở tiệm giặt".

Bà Barbara an ủi con rằng những người đàn ông đó có lẽ chỉ đang tán tỉnh cô, nhưng cũng khuyên nếu thấy lo lắng thì hãy thu dọn đồ đạc và trở về nhà.

Niqui nghe lời mẹ rời khỏi tiệm giặt, nhưng không bao giờ trở về nhà.

Tiệm giặt là nơi Niqui McCown biến mất. Ảnh: Dayton24/7

Tối đó, khi vẫn không thấy tung tích Niqui, bố cô bảo Bobby báo cảnh sát. Anh ta nghĩ còn quá sớm, nhưng ông nói: "Được thôi, nếu anh không làm, tôi sẽ tự làm".

Sáng hôm sau, ngày 23/7/2001, Bobby trình báo vợ sắp cưới mất tích. Tuy nhiên, cảnh sát không coi trọng chuyện này lắm vì cho rằng Niqui có lẽ quá căng thẳng trước đám cưới và muốn trốn đi đâu đó để bình tâm lại. Nhưng gia đình cho biết Niqui bị bệnh cường giáp tự miễn cần phải uống thuốc, nên họ vô cùng lo lắng.

Sở cảnh sát thành phố Richmond, bang Indiana, phát hiện đoạn video quay cảnh Niqui tại Village Pantry, một cửa hàng tiện lợi ở Richmond gần tiệm giặt là, vào lúc 15h19 ngày 22/7.

Đoạn video mờ nhòe cho thấy Niqui bước vào cửa hàng, lấy tiền thừa rồi rời đi. Đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô.

Điều tra viên đã lục soát khu vực xung quanh tiệm giặt là, nhưng không thấy gì. Họ cũng điều tra những người đàn ông được cho là đã quấy rối Niqui tại tiệm giặt trước đó, tất cả đều phủ nhận thực sự gây chuyện với cô.

Chồng sắp cưới dính nghi vấn

Khám xét căn hộ của Niqui và Bobby ở Richmond, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nào, nhưng Bobby vẫn lọt vào tầm ngắm của họ.

Ban đầu gia đình nghi ngờ chồng sắp cưới của Niqui, vì sau khi cô mất tích Bobby nhanh chóng hủy đám cưới và cố trả lại nhẫn. "Tôi vốn tưởng chuyện tình của họ là định mệnh, nhiều người cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi Niqui mất tích, có rất nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Vài người đã chứng kiến anh ta có hành vi bạo lực với vị hôn thê", chị của Niqui, Michelle, nói.

Michelle chưa từng chứng kiến Bobby bạo hành, nhưng từng thấy anh ta ném đồ đạc.

Ngày 25/7, vài ngày sau khi Niqui mất tích, Bobby được triệu tập đến Sở Cảnh sát Richmond để thẩm vấn. Anh ta khai rằng đã đi thử vest cưới, đến nhà bà rồi về nhà vào ngày 22/7. Trong băng ghi âm thẩm vấn, Bobby cho biết bối rối trước sự mất tích của Niqui và "không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra".

Đội điều tra kiểm tra Bobby bằng máy phát hiện nói dối. Một số hành động của Bobby sau khi Niqui mất tích khiến điều tra viên thấy đáng ngờ như trả lại nhẫn đính hôn, hỏi về một số khoản vay sinh viên của Niqui.

Michelle đã hỏi Bobby có liên quan gì đến vụ mất tích của Niqui không, anh ta phủ nhận và nói: "Tôi yêu cô ấy. Tôi muốn cưới cô ấy".

Ôtô tìm thấy gần nhà bạn trai cũ

Tháng 11/2001, bốn tháng sau khi Niqui mất tích, cảnh sát tìm thấy xe của cô trong khu rừng xung quanh Meadows of Catalpa, khu chung cư ở thành phố Dayton, bang Ohio, cách Richmond gần một giờ lái xe.

Vào ngày mất tích, Niqui lái chiếc GMC Jimmy màu đen của Bobby. Không có dấu vết nào cho thấy cô bị thương hay có hành vi vật lộn nào trong xe. Tuy nhiên, một số bộ phận của xe đã bị mất. Quần áo giặt là của Niqui vẫn còn trong xe.

Meadows of Catalpa cũng là khu chung cư nơi bạn trai cũ của Niqui - Steven Johnston từng sống. Ban đầu, gia đình Niqui cảm thấy vị trí chiếc xe rất đáng ngờ. Bé Payton, con gái của Niqui và Steven, ở với bà ngoại vào ngày hôm đó, nên không có lý do gì để Niqui đến căn hộ của bạn trai cũ.

Steven và Niqui có mối quan hệ đầy sóng gió trước khi chia tay, do anh ta thường ngược đãi cô. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018, Steven thừa nhận đã không đối xử tốt với Niqui. "Tôi đã lừa dối, bạo hành cô ấy", anh ta nói.

Steven hoàn toàn hợp tác với cảnh sát, vượt qua bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối và chưa bao giờ thực sự bị coi là đối tượng tình nghi trong vụ án của Niqui.

Không rõ tại sao chiếc xe Niqui lái ngày hôm đó lại xuất hiện tại khu chung cư.

Nam đồng nghiệp bị tố quấy rối tình dục

Cảnh sát có một nghi can đáng chú ý khác là nam đồng nghiệp rất thân thiết với Niqui, tên Tommy Swint. Tommy là quản giáo tại nhà tù nơi Niqui làm việc.

Theo Michelle, tình bạn giữa Tommy và Niqui phát triển theo hướng đáng lo ngại. Có lần đến nhà Niqui vào giờ nghỉ trưa, Michelle nghe thấy tiếng hét. Cô bước vào cửa và thấy Niqui đang ngồi trên ghế, chân đè lên ngực Tommy. "Anh ta cúi xuống và Niqui nói 'cứu với, anh ta muốn cưỡng hiếp em'", Michelle kể.

Nhưng sau đó, Tommy bắt đầu cười đùa và đuổi theo cả hai chị em, khiến Michelle cũng tưởng anh ta chỉ đang đùa cợt. Cô hỏi Niqui và nhận được câu trả lời "đừng lo lắng về điều đó".

Sở cảnh sát Richmond cũng nghi ngờ Tommy vì anh ta không có bằng chứng ngoại phạm. Họ nhận được nhiều lời phàn nàn về việc Tommy quấy rối tình dục phụ nữ và những vấn đề tương tự tại nơi làm việc.

Gần 10 năm điều tra bế tắc

Năm 2010, gần một thập kỷ sau khi Niqui mất tích, những nghi ngờ ngày càng gia tăng. Tommy bị truy tố về tội giết một phụ nữ ở Dayton, Ohio năm 1991, thông qua bằng chứng ADN và dấu vân tay.

Tommy đã tự tử khi cảnh sát cố gắng bắt giữ anh ta vì tội giết người tại nhà riêng ở bang Alabama. Lúc này, Tommy vẫn bị coi là đối tượng tình nghi trong vụ mất tích của Niqui, còn Bobby và Steven đã được loại trừ nghi vấn.

Payton luôn tin tưởng Bobby vô tội và vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết cho đến khi Bobby qua đời năm 2021. "Chúng tôi đã nói về chuyện này vài lần và ông ấy giải thích lý do hành động như vậy. Ông ấy chỉ đang cố hết sức để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với người thân yêu của mình", Payton nói.

Sau khi mẹ mất tích, Payton chuyển đến sống với bà ngoại Barbara, nhưng vẫn thân thiết với bố, Steven. Cô cũng chưa bao giờ tin rằng bố có liên quan đến việc mẹ mất tích. "Mẹ tôi là một chủ đề rất nhạy cảm đối với ông ấy vì ông ấy luôn tự trách. Ông ấy nghĩ nếu đối xử tốt hơn với mẹ tôi khi họ còn bên nhau, có lẽ bà ấy vẫn ở đây", Payton nói.

Niqui McCown biến mất khi con gái Payton 9 tuổi. Ảnh: NBC

Về phần Tommy, Payton "tin rằng một người là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội". Cô nghĩ "có ai đó ngoài kia biết điều gì đó. Tôi không tin Tommy có thể giữ kín tất cả bí mật cho riêng mình".

Michelle cũng không chắc Tommy có liên quan đến vụ mất tích của em gái hay không. "Chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết được liệu anh ta có liên quan gì hay không. Chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết Niqui đang ở đâu hoặc liệu anh ta có làm gì em ấy không", cô nói. Michelle hy vọng rằng "công nghệ mới hoặc thứ gì đó tương tự sẽ tìm ra chân tướng... Một người không thể cứ thế biến mất".

Nỗ lực tìm câu trả lời suốt hơn 20 năm

Thám tử Mike Wright tiếp nhận vụ án của Niqui vào năm 2002. Kể từ đó, ông làm mọi cách để gia đình cô có được câu trả lời.

Bộ phận của Mike tái tìm kiếm tại các khu rừng rậm rộng lớn ở Richmond, hy vọng tìm thấy bằng chứng mới. Văn phòng của Mike đang giữ chiếc máy tính cũ của Tommy. "Gần 15 năm rồi, tôi không biết công nghệ đã phát triển đến mức chúng ta có thể lấy lại được các tập tin đã xóa hoặc bất kỳ thông tin nào khác chưa", ông nói.

Vụ án của Niqui vẫn đang được điều tra. "Điều khó khăn là chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thi thể, không có bằng chứng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các manh mối và chỉ hy vọng rằng, đến một lúc nào đó, nếu ai đó ngoài kia có thông tin về vụ án thì sẽ cung cấp cho chúng tôi", Mike nói.

Bà Barbara qua đời vì ung thư vào ngày 21/7/2020, ngay trước kỷ niệm 19 năm ngày con gái mất tích. Nỗ lực không ngừng nghỉ để tìm kiếm Niqui của bà Barbara đã truyền động lực cho Payton tiếp bước. Cô thề sẽ không bao giờ ngừng tìm mẹ.

Michelle hiện là giám đốc và điều phối viên của quỹ Dock Ellis, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào người da màu mất tích. Cô muốn giúp đỡ các gia đình trải qua hoàn cảnh tương tự. "Quỹ đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình chữa lành. Khi chúng tôi đưa được một người về nhà, điều đó thật đáng quý. Dù đưa một thi thể trở về, thì ít nhất họ cũng có được một sự kết thúc", Michelle chia sẻ.

Michelle vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ đưa Niqui về nhà: "Tôi vẫn còn hy vọng. Và tôi muốn nói rằng nếu Niqui còn ở ngoài kia, 'Đừng bỏ cuộc. Gia đình sẽ đưa em về nhà'".

Niqui cao 1,63 m và nặng 54 kg vào thời điểm mất tích năm 2001. Cô được nhìn thấy lần cuối với áo bơi tối màu, quần đùi thể thao và đi dép xăng đan. Nếu còn sống, Niqui năm nay 52 tuổi.

Tuệ Anh (theo NBC News)