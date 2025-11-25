Vụ án cảnh sát dùng dữ liệu nội bộ để săn tình, thao túng 30 phụ nữ

CanadaNam cảnh sát có 22 năm kinh nghiệm thừa nhận đã rà dữ liệu nội bộ để "săn tìm" 30 phụ nữ yếu thế, tổn thương, bị bạo hành gia đình, rồi tán tỉnh, thao túng tâm lý.

Robert Eric Semenchuck, 53 tuổi, cựu sĩ quan Sở Cảnh sát Regina tại Saskatchewan, đã nhận tội Vi phạm lòng tin và Sử dụng máy tính trái phép, trong phiên tòa hôm 21/11.

Truyền thông nước này đưa tin, số phụ nữ liên quan đến vụ án có thể lên tới 30 người.

Robert Eric Semenchuck rời tòa hôm 21/11. Ảnh: The Globe and Mail

Theo các nạn nhân, sĩ quan Robert sử dụng nhiều tên giả và gửi tin nhắn, nói rằng anh ta là doanh nhân hoặc quản lý dự án. Cuộc trò chuyện sau đó chuyển thành những tin nhắn liên tục trong một thời gian dài, đôi khi nhiều năm.

Một người phụ nữ cho biết cô lần đầu nhận được một tin nhắn lạ khi đang ở trong một nơi trú ẩn dành cho nạn nhân bạo hành gia đình.

Cô chia sẻ tin nhắn đó giống như một "phao cứu sinh" vào thời điểm khó khăn, và họ tiếp tục nhắn tin trong bốn năm, trước khi cô bắt đầu chất vấn anh vào năm 2023. "Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự biết anh chàng này không?".

Cô đã chạy một bức ảnh ông ta gửi cho mình qua phần mềm nhận dạng khuôn mặt và nó trả về hình ảnh Robert mặc đồ cảnh sát.

"Tôi không thể diễn tả được cảm giác, mọi thứ hiện lên trong đầu tôi lúc đó", cô nói. "Một trong những điều đầu tiên ập đến với tôi là nỗi sợ hãi. Sợ người này, sợ quyền lực của hắn và những gì hắn có thể làm".

Cô gái sau đó đã liên lạc với cảnh sát, dẫn đến một cuộc điều tra nội bộ kéo dài trong hai năm.

Một người phụ nữ khác cho biết cô đã nhận được tin nhắn từ một người đàn ông tự xưng là "Steve" và chuyện trò kéo dài hơn một năm. Cô ấy nói rằng đôi khi họ cảm thấy rất tình cảm, nhưng Steve lại trở nên kiểm soát và đòi hỏi.

"Anh ta bị ám ảnh tình dục", cô nói, thêm rằng liên tục bị ông ta ép phải gửi những bức ảnh nhạy cảm. Cô cố gắng tìm hiểu tại sao mình lại bị nhắm đến? Làm sao hắn biết cô là ai?.

Tuy nhiên, trong nhiều vụ việc, Robert Eric Semenchuck không che giấu thân phận, liên lạc với nạn nhân trong tư cách là một cảnh sát trợ giúp phục hồi sau bạo lực gia đình, sau đó gửi tin nhắn vào đêm khuya trong nhiều tháng.

Mô típ nạn nhân được ông ta nhắm tới đều là phụ nữ trong tình trạng tổn thương, yếu thế, cần giúp đỡ. Và do có hồ sơ của các cô gái trong cơ sở dữ liệu, ông ta biết cách lợi dụng những thông tin đó để lấy lòng tin và thao túng họ.

Tại tòa hôm 21/11, Robert Eric Semenchuck đọc lời nhận tội và không nói gì thêm trong suốt phiên điều trần ngắn ngủi. Một số phụ nữ đã có mặt tại tòa để nghe lời nhận tội.

Ông ta dự kiến bị tuyên án vào 23/1 năm sau.

Sau khi cảnh sát tỉnh Regina phát hiện ra hành vi của Robert, cơ quan này cho biết họ đã thiết lập các chính sách mới để đảm bảo sự việc này không xảy ra nữa, gồm quy trình kiểm soát, đào tạo bổ sung để đảm bảo rằng hành vi này là không thể chấp nhận được và thông báo nhắc nhở bất kỳ ai truy cập cơ sở dữ liệu rằng cơ sở dữ liệu chỉ được sử dụng cho mục đích điều tra.

Hải Thư (Theo CBC, People, NYPost)