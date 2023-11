Vụ án 70 mảnh thi thể dưới chân cầu rúng động nước Anh

Sau nỗ lực rà soát nhiều ngày, cảnh sát tìm thấy 70 mảnh thi thể, nghi của hai người. Vụ án trở thành thách thức đặc biệt với các cơ quan chức năng bởi thủ phạm khôn ngoan đã loại bỏ các yếu tố nhận dạng quan trọng nhất, trong đó có dấu vân tay.

Các thám tử đã kêu gọi các giáo sư pháp y nổi tiếng của Đại học Edinburgh và Glasgow ghép lại các bộ phận này. Họ nhanh chóng nhận ra kẻ giết người ắt hẳn có kiến thức chuyên môn về giải phẫu.

Từng có những vụ án giết người liên quan việc phân xác, nhưng chưa bao giờ bộ phận của hai thi thể lại bị trộn lẫn với nhau như thế này. Điều này khiến việc ráp lại và nhận dạng trở nên gần như không thể. Hai giáo sư giải phẫu học, dù vậy vẫn có thể xác định nạn nhân là hai phụ nữ. Một người tầm 35-45 tuổi, có 5 vết đâm vào ngực, gãy nhiều xương và nhiều vết bầm tím. Phổi của cô bị tắc nghẽn đáng kể cho thấy cô bị siết cổ trước khi các vết thương khác xảy ra.

Thi thể thứ hai là phụ nữ 20-21 tuổi vào thời điểm bị sát hại, tay chân và đầu có dấu hiệu bị chấn thương. Thời gian phân xác mất khoảng 8 tiếng và nạn nhân bị vứt dưới cầu 12-14 ngày.

Mốc thời gian này được củng cố thêm khi các nhà điều tra nhận thấy những phần hài cốt được bọc trong ga giường, vỏ gối, quần áo trẻ em trên và những trang giấy ngày 15/9 của tờ báo Sunday Graphic, tức cách 14 ngày. Đây là một ấn bản lưu hành chỉ ở khu vực Morecambe và Lancaster. Manh mối này gợi ý mạnh mẽ rằng hai nạn nhân và/hoặc kẻ giết người sống ở thành phố này.

Theo linh cảm, cảnh sát trưởng phụ trách vụ án nhấc điện thoại gọi đến đồn cảnh sát Lancaster.

Tại Lancaster lúc này, một vụ mất tích đã được báo cáo cách đó 5 ngày. Người báo tin là bác sĩ nổi tiếng địa phương, Buck Ruxton. Ông xuất thân từ gia đình giàu có ở Ấn Độ, mẹ là người Pháp. Đến Anh học y năm 1927, ông sau đó cưới vợ, Isabella và có 3 con, được dân chúng yêu quý vì thường chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

Ông cho hay vợ đã "mất tích" chục ngày nay với người hầu gái, Mary. Ông cáo buộc vợ đã ngoại tình, có thai và lén mang cô hầu đi sang thành phố khác để phá thai, bỏ lại 4 cha con bơ vơ, nay vẫn chưa về.

Sau khi xác dưới chân cầu được phát hiện, lần thứ hai bác sĩ tìm đến đồn cảnh sát. Ông bật khóc và than thở vì có tin đồn hai thi thể chính là vợ và cô hầu. Dư luận đang chĩa búa rìu vào ông, nghi là thủ phạm khiến ảnh hưởng đến thanh danh và hoạt động của phòng khám.

Dựa theo kết quả pháp y về việc nạn nhân bị siết cổ trước khi hình thành các tổn thương khác, nhà chức trách cho rằng bác sĩ Buck đã bóp cổ vợ, sau đó đánh đến chết. Cô hầu gái Mary, vô tình chứng kiến sự việc, trở thành nạn nhân thứ hai.

Hôm sau, bác sĩ gửi ba đứa con của mình cho một người bạn, còn mình dành cả ngày trong phòng tắm khóa trái cửa. Cơ quan công tố cáo buộc, khoảng thời gian này, Buck phân xác vợ trong bồn tắm bằng dao phẫu thuật, kéo dài khoảng 8 giờ.

Ông ta sau đó chở các mảnh thi thể bằng ôtô, đến Scotland, cách đó 2 giờ lái xe. "Thảm, sàn nhà và ghế xe đều có vết máu, dù anh ta cố gắng cọ rửa nó rất kỹ càng", công tố viên cáo buộc.

Hơn 100 chuyên gia và người thân các nạn nhân và có liên quan đã ra tòa làm chứng. Những bằng chứng cảnh sát và các nhà khoa học pháp y, được thu thập bằng những kỹ thuật chưa từng được sử dụng, đã làm nên lịch sử, khi được tòa chấp thuận. Sau chưa đến nửa giờ, bồi thẩm đoán tuyên Buck Ruxton có tội, thẩm phán tuyên phạt tử hình.

Hơn 10.000 chữ ký của "fan hâm mộ" bác sĩ này được gửi tới tòa xin giảm án, song không được chấp thuận. Sáng 12/5/1936, ông ta bị treo cổ.

Một ngày sau, tờ News of the World đã đăng một bản thú tội viết tay ngắn gọn, do Buck Ruxton viết một ngày sau khi bị bắt. Lời thú tội ông ta đưa cho người bạn thân, dặn chỉ được mở trong trường hợp anh ông ta bị hành quyết hoặc trả lại cho ông ta nếu anh ta được trắng án. Trong thư viết tay, bác sĩ Buck thừa nhận đã giết vợ trong lúc ghen tuông, nhưng bị cô hầu can thiệp vào nên buộc phải giết cả hai để bịt đầu mối, đúng như cáo buộc của công tố viên.

Sau cái chết của cha mẹ, 3 đứa con của họ được giấu danh tính và chuyển vào một trại trẻ mồ côi, hồ sơ về chúng chỉ được giải mật và công bố 100 năm sau bản án, tức năm 2035.

Bất chấp sự tìm kiếm ráo riết của cảnh sát, phần thân của hầu gái Mary Jane không bao giờ được tìm thấy.