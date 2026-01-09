Vụ án 7 gã chồng bệnh hoạn gây rúng động Singapore

Trên diễn đàn khiêu dâm, nhóm 7 người đàn ông chung sở thích bệnh hoạn cùng lên kế hoạch chuốc thuốc mê vợ, quay video.

Năm 2009, John, 27 tuổi, mới kết hôn được khoảng một năm, bắt đầu tham gia Sammyboy - diễn đàn khiêu dâm nơi đàn ông chia sẻ tưởng tượng về việc chia sẻ vợ.

Tất cả người đàn ông liên quan vụ án đều quen biết nhau trên diễn đàn Sammyboy từ năm 2010, ngoại trừ Patrick (quản lý bán hàng 34 tuổi) bị đồng nghiệp tên Lionel (quản lý kinh doanh 40 tuổi, đã kết hôn và có ba con) lôi kéo vào nhóm.

Qua những đoạn hội thoại bí mật, nhóm đàn ông này hăng hái thảo luận về sở thích bệnh hoạn. Trong đó, John đã phản bội lời thề hôn nhân với người vợ mới cưới, tiết lộ đời sống tình dục của họ cho người lạ, đồng thời cung cấp những hình ảnh và video nhạy cảm của cô.

Không thỏa mãn với việc chỉ bàn luận về những hành vi lệch lạc, John tìm cách thử nghiệm. Anh ta cho vợ xem phim khiêu dâm để xem có sẵn lòng quan hệ tay ba hay không. Khi bị vợ mắng mỏ, John biết cô sẽ không tự nguyện tham gia.

Thay vì từ bỏ ý định, John ủ mưu với những người bạn trực tuyến.

Những buổi phát trực tiếp từ phòng ngủ

Từ năm 2010 đến 2011, khi vợ nói không khỏe, John vờ chăm sóc đưa thuốc uống nhưng thực chất lại đưa thuốc an thần Dormicum. Ý tưởng sử dụng Dormicum xuất phát từ cuộc thảo luận trực tuyến giữa John và Ken (nhà phát triển kinh doanh 31 tuổi, đã kết hôn).

Trong 8 năm, nhóm 7 người đàn ông cấu kết để cưỡng hiếp vợ của nhau. Ảnh minh họa: CNA

Nhóm im ắng trong hai năm 2015 và 2016. Nhưng trong thời gian này, John lắp đặt camera quan sát kết nối internet trong phòng ngủ chính. Ken cũng lắp...

Sự đồi bại tiếp tục lan rộng ra ngoài vòng tròn "chia sẻ vợ", khi Lionel lôi kéo đồng nghiệp Patrick. Lionel lén bỏ thuốc kích dục vào rượu cho vợ uống vào rạng sáng 1/9/2017, rồi gọi Patrick đến trong khi các con và người giúp việc đang ngủ ở phòng khác.

Tuy nhiên, Patrick bị rối loạn cương dương và không thể thực hiện hành vi. Trong lúc này, vợ Lionel dần lấy lại ý thức. Patrick bỏ chạy. Vợ Lionel vô cùng tức giận và bắt cả hai người viết thư thú nhận những gì đã làm.

Rạng sáng 1/1/2020, khi John đang ngủ, vợ anh ta nhận thấy điện thoại của chồng đang phát một video. Cô cầm điện thoại lên để tắt nhưng vô tình mở được đoạn chat Skype với Ken. Đoạn chat chứa những hình ảnh nhạy cảm của cô.

Cô nhận ra rằng John và Ken đã tráo đổi vợ cho nhau bằng cách sử dụng thuốc và chất kích thích. Bàng hoàng, người mẹ bốn con tát mạnh vào mặt chồng khiến anh ta tỉnh giấc. John thú nhận.

Theo yêu cầu của vợ, anh ta đưa cô đến nhà Ken để làm rõ tất cả. John và Ken bị bắt hôm 3/1/2020. Thông qua các phương tiện lưu trữ kỹ thuật số tìm thấy trên người cả hai, cảnh sát xác định được những đồng phạm khác.

Vợ John cho biết ban đầu cảm thấy được xoa dịu khi chồng xin lỗi vì nghĩ rằng chỉ có một đồng phạm. Nhưng khi ngày càng có nhiều người bị buộc tội, cô mới nhận ra vụ án này tồi tệ đến mức nào. Cô bày tỏ tức giận, thất vọng trước cảm giác bị phản bội và nghĩ "thà chết đi còn hơn" sau khi vụ việc bị phanh phui. Dù vậy, vợ John không ly hôn.

Vợ Ken cũng cảm thấy "muốn chết", nhưng đã cố kiềm chế cảm xúc bằng cách không nghĩ đến nữa.

Kẻ chủ mưu đổ lỗi

Sự phức tạp và quy mô khủng khiếp của vụ việc chỉ được phơi bày khi những người đàn ông lần lượt hầu tòa vào tháng 3/2020. Thẩm phán gọi vụ án là "sự phản bội lòng tin trong hôn nhân gây sốc và hành vi lệch lạc tình dục tột độ", đồng thời coi đây là một trong những vụ tấn công tình dục kinh hoàng nhất ở Singapore. Vì tính chất nhạy cảm của vụ án, danh tính những người liên quan đều được giữ kín, chỉ dùng biệt danh.

Người đầu tiên hầu tòa là Patrick. Anh ta nhận tội vào tháng 1/2022 và bị kết án ba năm tù vì tội âm mưu thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tháng 10/2022, Ken, Lionel, Matt và Nick thú nhận trước tòa và bị kết án từ 13 năm rưỡi đến 22 năm tù. Ba người bị đánh 20 roi, còn Lionel không bị đánh vì đã trên 50 tuổi.

Khi ra tòa, John đổ lỗi cho vợ, cáo buộc vợ ngoại tình hai lần khiến anh ta tích tụ nỗi tức giận và ghen tuông trong lòng, cuối cùng trút bỏ qua những hành vi phạm tội. John cũng yêu cầu được kiểm tra tâm thần nhưng các bác sĩ kết luận anh ta hoàn toàn khỏe mạnh.

Tháng 5/2023, với vai trò là kẻ chủ mưu, John bị kết án 29 năm tù và mức phạt tối đa 24 roi với nhiều tội danh âm mưu hiếp dâm và tấn công tình dục.

Tháng 11/2023, Oliver bị kết án 13 năm tù và phạt đánh 12 roi. Đến tháng 12/2025, Oliver nhận thêm 8 tuần tù vì đăng tải những bức ảnh riêng tư của phụ nữ lên diễn đàn Sammyboy mà không có sự đồng ý của họ trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2019.

Tuệ Anh (theo CNA)