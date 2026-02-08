Vụ ám sát trùm ma túy châm ngòi 'đại chiến bang hội' lớn nhất Ireland

Ngày 5/2/2016, theo lệnh của băng đảng Hutch, đội sát thủ gồm sáu người được cử đến khách sạn Regency ở Dublin nhằm ám sát ông trùm của băng đảng Kinahan thù địch.

Hai người đàn ông bước vào trước, một người đội mũ lưỡi trai và người kia mặc đồ nữ. Chốc lát sau, ba tay súng cải trang thành cảnh sát vũ trang cũng xuất hiện.

Khi tiếng súng vang lên, người dân hoảng loạn bỏ chạy về phía lối thoát hiểm gần nhất. Ông trùm Daniel Kinahan đã nhanh chóng lẻn ra ngoài qua cửa phụ.

Không muốn rời đi tay không, các tay súng chuyển sự chú ý sang một trong những thuộc hạ thân tín của Daniel, David Byrne, khi hắn đang cố chạy ra cửa chính.

Hình ảnh từ camera giám sát sau đó cho thấy một trong những kẻ cải trang cảnh sát đã bắn vào lưng David khi hắn băng qua sảnh. Tên sát thủ thứ hai nhảy xuống bàn lễ tân khách sạn, lạnh lùng chĩa khẩu AK47 rồi nã sáu phát đạn vào David đang nằm gục trên sàn lát gạch.

Sau đó, nhóm sát thủ bỏ trốn khỏi khách sạn trên một chiếc xe van Ford Transit màu bạc chờ sẵn, chiếc xe này sau đó được tìm thấy bị cháy rụi bên cạnh câu lạc bộ thể thao gần đó. Nhóm cầm súng được sáu chiếc xe khác đón và biến mất vào dòng xe cộ đông đúc của Dublin chiều thứ sáu.

Tay súng cải trang thành cảnh sát cầm AK47 tẩu thoát khỏi khách sạn. Ảnh: Sun

Vụ ám sát gây chấn động ngày 5/2/2016 đã châm ngòi cho một cuộc tắm máu trên đường phố thủ đô Ireland, khi băng đảng Kinahan tàn bạo trả thù băng đảng Hutch.

Hai năm sau vụ tấn công tại khách sạn Regency, ít nhất 18 người đã thiệt mạng. Theo Michael O'Sullivan, cựu giám đốc Cục Phòng chống Ma túy và Tội phạm có tổ chức, đây là cuộc trả thù chết chóc nhất lịch sử tội phạm nước này.

Từ bạn thân đến kẻ thù 'không đội trời chung'

Băng đảng Kinahan được thành lập bởi Christy Kinahan Sr, kẻ lừa đảo chuyển sang buôn bán cocaine ở Dublin trong những năm 1990.

Lần đầu thụ án tù, Christy tranh thủ thời gian học tiếng Hà Lan và tiếng Tây Ban Nha, nghiên cứu kinh doanh và tự học cách rửa tiền. Sau khi được tự do, ông ta chuyển đến Tây Ban Nha vào đầu những năm 2000, thiết lập nhiều mối quan hệ quốc tế ở châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông, dần mở rộng đế chế từ băng đảng đường phố thành tổ chức buôn bán ma túy toàn cầu.

Dưới chỉ đạo của Christy, hai con trai là Daniel và Christopher Jr. chịu trách nhiệm phân phối ma túy khắp Ireland và sau đó là toàn Vương quốc Anh.

Việc kinh doanh phát đạt giúp gia đình này cùng các thành viên cấp cao trong băng đảng thu được lợi nhuận khổng lồ. Băng đảng Kinahan trở thành những kẻ buôn bán ma túy quyền lực nhất châu Âu, kiểm soát đế chế cocaine trị giá 1 tỷ euro.

Khi bắt đầu được bố chuyển giao quyền lực, con trai cả Daniel xây dựng một đội ngũ tay sai cho riêng mình ở Tây Ban Nha. Một trong những thành viên băng đảng chuyển đến căn cứ mới ở thành phố Marbella là Gary Hutch, xuất thân từ gia đình tội phạm khét tiếng khác ở Dublin. Chú của Gary - Gerry "The Monk" Hutch - nổi tiếng khắp Ireland vì là nhân vật chính trong hai vụ cướp có vũ trang lớn và luôn trốn thoát tróc nã.

Gary và Daniel trở thành bạn thân ở Tây Ban Nha trong thời kỳ băng đảng ma túy phát triển, nhưng mối quan hệ giữa họ xấu đi.

Gary tham gia vụ cướp 7,6 triệu euro tại một chi nhánh của Ngân hàng Ireland ở Dublin năm 2009 và đưa phần lớn số tiền thu được cho một người bạn trong băng đảng để giúp rửa tiền. Nhưng hắn không bao giờ nhận lại được một xu nào. Mâu thuẫn sau đó dẫn đến việc Gary bị Daniel vu oan là người cung cấp thông tin cho cảnh sát.

Năm 2014, Gary cùng em trai Patrick Hutch lên kế hoạch ám sát Daniel và cướp 4,5 triệu euro tiền mặt được cất giấu trong biệt thự ở Marbella. Hai tay súng mai phục khi ông trùm trở về biệt thự, nhưng vô tình bắn trúng một võ sĩ vô tội vì không biết rằng Daniel đã về nhà sớm hơn.

Gerry Hutch và anh trai Patsy Hutch, bố Gary, bay đến Tây Ban Nha vào tháng 8/2014 để thỏa thuận với băng đảng nhằm cứu mạng Gary. Họ đã trả 200.000 euro tiền bồi thường cho Daniel và Patrick đồng ý bị bắn vào chân để trừng phạt.

Dù thỏa thuận đã được dàn xếp, tháng 9/2015, Gary bị sát thủ do Daniel phái đến bắn chết tại khu chung cư ở Marbella.

Gary Hutch bị bắn chết ở Tây Ban Nha. Ảnh: Sun

Vào đêm giao thừa 2015, hai sát thủ được phái đến một quán bar ở đảo Lanzarote để ám sát Gerry Hutch, nhưng ông trùm xảo quyệt này đã phát hiện ngay khi họ bước vào và kịp thời trốn thoát.

'Đại chiến bang hội' bùng nổ

Năm tuần sau, vụ tấn công tại khách sạn Regency xảy ra khi băng đảng Hutch nhắm vào Daniel, vì biết rằng một số võ sĩ mà Daniel huấn luyện đang được cân trọng lượng trước đêm thượng đài được quảng cáo là "Đại chiến Bang hội" tại Sân vận động Quốc gia Dublin.

Tuy nhiên, họ đã phải trả giá đắt vì để vuột mất ông trùm. Ngay sau vụ ám sát hụt, gia tộc Kinahan truy lùng các thành viên gia đình, cộng sự và bất cứ ai có liên hệ với gia tộc Hutch.

Ba ngày sau, anh trai của Gerry và Patsy, Eddie Hutch, tài xế taxi ở thành phố Dublin, bị bắn chết trên đường về nhà. Cuộc tắm máu tiếp diễn trong gần hai năm khi các băng đảng ma túy lao vào cuộc chiến, gây ra thương vong cho nhiều nạn nhân vô tội. Hai người anh em họ của Gary đã bị sát hại chỉ vì là thành viên gia tộc Hutch. Trevor O'Neill, nhân viên hội đồng thành phố Dublin, bị bắn nhầm vì đứng gần một anh em họ khác của Gary.

Trong số 18 người bị bắn chết trong cuộc xung đột này, phần lớn đến từ gia tộc Hutch.

Lực lượng cảnh sát quốc gia của Ireland (thường gọi là Gardai) đã ngăn chặn một số âm mưu ám sát bố Gary, Patsy Hutch, và bạn thân thời thơ ấu của Gary là James "Mago" Gately. James từng tập luyện tại phòng tập thể hình của Daniel ở Marbella và bị băng đảng Kinahan tin rằng có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công tại khách sạn Regency.

Gia tộc Kinahan còn thuê một sát thủ chuyên nghiệp người Estonia đến Ireland để thủ tiêu James, nhưng hắn đã bị bắt chỉ vài giờ sau khi hạ cánh xuống nước này.

Vài tuần sau, vào tháng 5/2017, James bị bắn nhiều phát khi dừng chân tại một trạm xăng ở Dublin nhưng may mắn sống sót nhờ mặc áo chống đạn.

Cuộc trấn áp của cảnh sát

Những vụ bắn giết đã dẫn đến một cuộc trấn áp mạnh mẽ với các hoạt động của băng đảng Kinahan, buộc những tên tội phạm phải chuyển từ Tây Ban Nha đến Dubai vào năm 2016 khi vòng vây siết chặt.

Cựu lãnh đạo cảnh sát O'Sullivan nói: "Đây là một cột mốc đáng buồn trong lịch sử tội phạm của đất nước, những sự kiện này đã trở thành chất xúc tác khiến Gardai nhận được thêm nguồn lực giúp họ bắt giữ phần lớn những kẻ chịu trách nhiệm".

Daniel cố gắng hợp pháp hóa tên tuổi của mình bằng cách xây dựng sự nghiệp làm nhà tổ chức quyền Anh. Nhưng sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên băng đảng Kinahan vào năm 2022, ngăn chặn hoạt động kinh doanh tại Mỹ, giấc mơ quyền Anh của Daniel tan biến khi hắn trở thành kẻ bị ruồng bỏ trong giới thể thao.

Daniel Kinahan vẫn đang lẩn trốn tại UAE. Ảnh: Sun

Tại Ireland, em trai Gary, Patrick, ra tòa vào năm 2018, bị cáo buộc là tay súng mặc đồ nữ tại khách sạn Regency. Nhưng vụ án sụp đổ sau vài tuần do điều tra viên chính - Giám đốc cảnh sát điều tra Colm Fox - đã tự sát tại đồn cảnh sát Ballymun.

Năm 2021, ông trùm Gerry Hutch bị bắt ở Fuengirola (Tây Ban Nha) sau nhiều năm lẩn trốn, bị dẫn độ về Ireland để truy tố tội giết David Byrne tại khách sạn Regency.

Tuy nhiên do không đủ bằng chứng, Gerry được tuyên vô tội và được trả tự do vào năm 2023. Việc được tha bổng càng làm tăng thêm sự nổi tiếng của Gerry, vào năm 2024, ông ta còn ra tranh cử và chỉ thiếu vài phiếu bầu nữa là trở thành nghị viên trong cuộc tổng tuyển cử của Ireland.

Các tổ chức tội phạm sụp đổ

Nhờ nỗ lực của chính quyền, hoạt động của băng đảng Kinahan tại Ireland và Anh đã bị triệt phá. Nhiều nhân vật chủ chốt trong băng đảng bị bắt giam, bao gồm Thomas "Bomber" Kavanagh, người điều hành chi nhánh tại Anh, và nhiều nhóm sát thủ mà băng đảng này thuê để thực hiện các vụ giết người hàng loạt.

Sau khi Ireland ký hiệp ước dẫn độ với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), vào tháng 5/2025, Sean McGovern, cộng sự của gia tộc Kinahan, đã bị dẫn độ về Ireland và bị buộc tội giết người, âm mưu giết người và một số tội danh liên quan đến tội phạm có tổ chức.

Ông trùm Christy và hai con trai, Daniel và Christopher Jr, được cho là vẫn đang ở Dubai, nhưng phải sống trong đề phòng vì nhiều đồng minh trong nước và quốc tế của họ đã bị lật đổ.

Gia tộc Kinahan vẫn đang kiểm soát một tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia, nhưng đồng thời cũng là đối tượng của nhiều cuộc điều tra từ Gardai, Interpol, FBI và Cục Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA). Nhiều người tin rằng cuộc sống xa hoa của họ ở UAE có thể sắp kết thúc.

Vụ tấn công ở khách sạn Regency đã thay đổi hoàn toàn cục diện tội phạm ở Ireland. 10 năm trôi qua, dư âm của vụ ám sát này vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới ngầm nước này.

Năm 2025, lực lượng cảnh sát Gardai lần đầu tiên trong ít nhất 30 năm ghi nhận không có vụ giết người bằng súng nào liên quan đến các băng đảng. Theo thống kê, 98 thành viên của hai băng đảng Hutch và Kinahan đã bị bỏ tù, 51 vụ ám sát bất thành đã bị ngăn chặn.

Tuệ Anh (theo Irish Sun, Sky News)