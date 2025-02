VTVcab tài trợ chính giải On Live Vietnam Championship Series 2025

On Live Esports thuộc VTVcab hợp tác VNG Games tổ chức, sản xuất, phát sóng giải vô địch quốc gia Liên minh huyền thoại On Live Vietnam Championship Series 2025.

Giải đấu Vietnam Championship Series (VCS), ra đời từ 2013, là sự kiện Liên minh huyền thoại (LMHT), quy tụ nhiều đội thành tích ấn tượng. Những năm qua, đây được xem là bước đệm để các đội tuyển Việt Nam tham gia giải đấu quốc tế như MSI và chung kết thế giới.

Sau hơn một thập kỷ, ban tổ chức cho biết 2025 là năm bước ngoặt khi On Live Esports, thuộc VTVcab trở thành nhà tài trợ chính. Chuỗi giải đấu mang tên On Live Vietnam Championship Series 2025, do Hội thể thao điện tử giải trí (VIRESA) và nhà phát hành VNGGames tổ chức. Giải khởi tranh từ 28/2, kéo dài đến hết 31/8 với hai giải đấu và một vòng chung kết. Đội vô địch có cơ hội tham gia giải đấu khu vực LCP của Riot Games. Đội vô địch có cơ hội tham gia giải đấu khu vực LCP của Riot Games.

"Thông qua việc Riot tổ chức lại các giải đấu khu vực, On Live Esports cũng tham gia hợp tác và đầu tư vào các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại và Valorant tại Việt Nam trong năm 2025", đại diện doanh nghiệp cho biết. Giải đấu On Live Valorant Series bắt đầu vào tháng 3, tìm kiếm đại diện Việt Nam thi đấu ở cấp độ khu vực.

Đội tuyển Gam Esports vô địch VCS 2024. Ảnh: VNG

Với sự hậu thuẫn của VTVCab, On Live Esports hiện sở hữu, sản xuất và phân phối nội dung esports hàng đầu Việt Nam. Đơn vị này hợp tác với các đối tác như Riot và Soop đưa các giải đấu đến gần hơn với khán giả Việt. Hai năm liên tiếp, VTVcab phát sóng chung kết thế giới LMHT trên kênh On Sports và HTV, thu hút sự quan tâm của cộng đồng game thủ và người hâm mộ.

Song song với LMHT, đơn vị cũng hợp tác với Garena phân phối bản quyền truyền hình cho hệ thống giải đấu của Liên Quân Mobile tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa, các giải đấu của VNG và Garena trong năm nay sẽ xuất hiện trên các nền tảng như VTVcab, VieOn, FPTPlay...

"Những chiến lược hợp tác này được kỳ vọng giúp chúng tôi trở thành người dẫn dắt ngành công nghiệp esports Việt Nam. Không chỉ sở hữu bản quyền nội dung hấp dẫn, On Live Esports còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành thể thao điện tử Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế", đại diện VTVCab nhấn mạnh.

Lan Anh