VTC tạo dấu ấn văn hóa số tại triển lãm thành tựu A80

VTC giới thiệu các sản phẩm game, eSports và nền tảng số, hướng tới xây dựng bản sắc văn hóa Việt trong không gian số, thông qua triển lãm thành tựu đất nước vừa qua.

Khu trưng bày của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC thu hút đông đảo khách tham quan, trở thành điểm nhấn tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm (A80). Doanh nghiệp nhà nước với hơn 37 năm kinh nghiệm, hiện đảm nhận vai trò chủ đạo trong ngành truyền thông, từng tiên phong trong truyền hình số và nội dung số, nay tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực văn hóa số.

Không gian trình diễn Audition. Ảnh: VTC

VTC tái hiện các giá trị văn hóa qua những trò chơi từng tạo dấu ấn với giới trẻ như Audition, Au Mobile và Football Pro VTC. Theo đại diện doanh nghiệp, các trò chơi không chỉ mang tính giải trí mà còn khơi gợi ký ức, tình bạn, tình yêu, niềm đam mê thể thao - những yếu tố phản ánh đời sống văn hóa đương đại.

Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Bảo cho biết doanh nghiệp định hướng phát triển game như một kênh lan tỏa văn hóa Việt, gắn yếu tố bản sắc dân tộc vào sản phẩm.

"Mỗi sản phẩm game mang bản sắc và câu chuyện riêng của dân tộc, là cầu nối để thế hệ trẻ vừa giải trí, vừa tự hào, gắn bó hơn với cội nguồn, từ đó đưa di sản văn hóa Việt Nam vươn ra toàn cầu", ông Bảo nói.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Xuân Bắc – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn – đề xuất cần có lộ trình bài bản đưa giá trị lịch sử, di tích, hình tượng anh hùng dân tộc vào game, giúp người chơi tiếp cận văn hóa Việt qua phương thức mới.

Không gian tại khu vực Au Mobile. Ảnh: VTC

Ngoài mảng game, VTC còn trưng bày các nền tảng số khác như VTC Pay - dịch vụ thanh toán điện tử hỗ trợ tiêu dùng không tiền mặt, và IOE (Olympic Tiếng Anh trên Internet) - nền tảng học trực tuyến đã thu hút hơn 32,5 triệu học sinh từ 25.000 trường ở 34 tỉnh thành. Các sản phẩm này thể hiện định hướng xây dựng hệ sinh thái số đa chiều, gắn với hoạt động thường nhật của hàng chục triệu người dùng.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VTC

Thông qua triển lãm, VTC nỗ lực đưa văn hóa Việt vào không gian số, hình thành bản sắc số mang dấu ấn dân tộc. Doanh nghiệp kỳ vọng lĩnh vực văn hóa số sẽ trở thành cầu nối giữa thế hệ trẻ với các giá trị truyền thống, đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Hoài Phương