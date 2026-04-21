VTC Intecom hợp tác HUB đưa Esports vào giảng đường

Hai đơn vị triển khai mô hình Esports Campus, đưa thể thao điện tử vào giáo dục thể chất, góp phần đa dạng hình thức rèn luyện và xây dựng môi trường Esports lành mạnh trong trường đại học.

Chiều 20/4, Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom) và Trường Đại học Ngân hàng TP HCM (HUB) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đưa Thể thao điện tử (Esports) kết hợp công nghệ Thể chất số (Phygital) vào môi trường giáo dục đại học thông qua dự án "Be A Pro: Football" và "Audition".

Đại diện Công ty VTC Intecom và trường Đại học Ngân hàng TP.HCM ký kết hợp tác vào ngày 20/4. Ảnh: VTC

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên thống nhất triển khai mô hình Esports Campus, nghiên cứu đưa thể thao điện tử vào chương trình giáo dục thể chất như một học phần, góp phần đa dạng hóa hình thức rèn luyện, phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại. Đây là bước cụ thể hóa định hướng đưa Esports trở thành môn học tự chọn trong chương trình giáo dục thể chất của HUB.

Tại sự kiện, ông Đỗ Anh Tú, Giám đốc VTC Intecom khẳng định, đơn vị không chỉ mang tới những sản phẩm giải trí, mà đang cùng HUB xây dựng một nền tảng giáo dục thể thao mới. "Phygital là chìa khóa để thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện, vừa giữ vững bản sắc văn hóa quốc gia, vừa tự tin bước ra thế giới bằng tài năng và kỹ năng số", ông Tú nói.

Ông Đỗ Anh Tú, Giám đốc VTC Intecom phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VTC

Việc hợp tác giữa một cơ sở đào tạo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ như VTC Intecom cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với Esports trong môi trường giáo dục. Sự kiện cũng phù hợp định hướng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát huy giá trị giáo dục lành mạnh thông qua thể thao điện tử.

Phiên làm việc giữa hai bên xúc tiến đưa "Be A Pro: Football" trở thành bộ môn Esport chính thức của HUB. Ảnh: VTC

Trước đó, ngày 28/3, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức Chung kết giải đấu Esports Tháng Thanh niên với tựa game bóng đá mobile "Be A Pro: Football" - bộ môn thi đấu chính thức tại Hội trường lớn HUB với sự tham gia của hơn 1.000 sinh viên.

Đối với bộ môn Audition, những năm gần đây, VTC Intecom đã đưa trò chơi tham gia các hoạt động Phygital Dance - mô hình kết hợp giữa môi trường số và các bộ môn nhảy hiện đại như hiphop, aerobic, dancesport. Cách tiếp cận này vừa tạo điều kiện phát triển kỹ năng vũ đạo, vừa góp phần lan tỏa các yếu tố văn hóa thông qua âm nhạc và hình ảnh.

Thế Đan