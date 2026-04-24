VTC đưa ảnh hưởng văn hóa Việt vào game Audition

Audition, do VTC phát hành, mang văn hóa Việt vào game và góp phần tạo động lực cho ngành công nghiệp văn hóa.

Nghị quyết 80 xác định trò chơi điện tử là một trong những lĩnh vực cần phát triển trong công nghiệp văn hóa, định hướng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp văn hóa, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm mang bản sắc Việt Nam và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Từ định hướng này, những sản phẩm như Audition đã tiên phong trong việc lồng ghép các yếu tố văn hóa Việt như áo dài và hoa sen vào trong game.

Mỗi năm VTC nghiên cứu, thiết kế và đưa vào game Audition 10.000 vật phẩm ingame mang cảm hứng bản sắc văn hóa, thời trang Việt. Đại diện Nhà phát hành cho biết, sau gần 20 năm có mặt tại thị trường game Việt Nam, 100% tài khoản người chơi sở hữu ít nhất 1 vật phẩm mang âm hưởng văn hóa Việt. Trong Audition còn được thiết kế một sàn nhảy tạo hình từ đầm sen Việt.

VTC còn đưa sàn nhảy hoa sen trong game Audition đi khắp các triển lãm trong cả nước. Từ Triển lãm A80, Hội chợ mùa thu, Triển lãm Thành tựu ngành văn hóa... hình ảnh biểu tượng trong game này được giới thiệu đến đa dạng đối tượng khách tham quan. Những động thái này là cách nhà phát hành biến một sản phẩm giải trí số kể câu chuyện văn hóa Việt bằng không gian của công nghệ và giải trí trong game.

Kỳ SEA Games 33 tại Thái Lan, vận động viên Audition Việt Nam đã mặc áo dài và áo yếm khi thi đấu, tỏa ra bản sắc văn hóa đến hàng triệu khán giả theo dõi giải đấu trên toàn Đông Nam Á.

Vận động viên Audition Việt Nam đạt thành tích cao tại SEA Games 33. Ảnh: VTC

Đại diện VTC nhận định, ngành game Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá chưa từng có. Không chỉ là ngành giải trí, game giờ đây được kỳ vọng sẽ trở thành "sứ giả văn hóa" trên bản đồ quốc tế, góp phần đưa bản sắc Việt Nam chinh phục thị trường toàn cầu.

Tại Vietnam Gameverse 2026, sự kiện lớn nhất ngành game do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với báo VnExpress tổ chức, game Audition tiếp tục kể câu chuyện văn hóa Việt qua không gian công nghệ, thể hiện vai trò của một sản phẩm game 20 năm khi đem lại các giá trị tích cực mới cho cộng đồng.

Yên Chi

Website sản phẩm Audition - VTC: https://au.vtc.vn/