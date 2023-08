VTC cùng Quế Ngọc Hải ra mắt game thể thao Football Pro VTC

Football Pro VTC được coi là sản phẩm chiến lược của VTC Mobile, đánh dấu sự hợp tác với Quế Ngọc Hải và bình luận viên Quang Huy, sẽ ra mắt ngày 8/8.

Việc ký kết hợp tác đại diện thương hiệu dài hạn với hai gương mặt nổi bật là cầu thủ Quế Ngọc Hải và bình luận viên Quang Huy thể hiện sự đầu tư của nhà phát hành VTC Mobile. Cả hai cũng góp mặt trong Football Pro VTC như một tính năng quan trọng, góp phần tăng trải nghiệm của người chơi.

Tại buổi họp báo ra mắt game vào ngày 1/8, thành viên đội tuyển Quốc gia Việt Nam cho biết: "Điều khiến Hải cảm thấy háo hức và mong chờ nhất tại game là việc mình sẽ được khoác chung màu áo, đá chung một đội với thần tượng CR7", Quế Ngọc Hải nói.

Màn trao áo xác nhận hợp tác giữa VTC và Quế Ngọc Hải. Ảnh: VTC Mobile

Theo đại diện đơn vị, thị trường game Việt Nam luôn "đói" những game bóng đá trên di động và loại game có thể tự do điều khiển lối chơi. Vì vậy Football Pro VTC đã tạo sự chú ý với những tín đồ của game bóng đá và người yêu thể thao vua.

Football Pro VTC là sản phẩm đã gây được nhiều tiếng vang trên thị trường quốc tế như: Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Nhật Bản... Game liên tục trụ vững trên top các bảng xếp hạng những game xuất sắc nhất trong dòng game Sport trên cả hai nền tảng App Store và Google Play. "Việc ra mắt sản phẩm tiếp tục khẳng định vị thế của VTC Mobile trên thị trường game Việt Nam", đại diện đơn vị cho biết.

Quế Ngọc Hải (trái) và bình luận viên Quang Huy trong sự kiện họp báo ra mắt Football Pro VTC ngày 1/8. Ảnh: VTC Mobile

Football Pro VTC có nhiều tính năng thu hút sự quan tâm của cộng đồng game thủ như hệ thống cầu thủ bản quyền chuẩn Fifpro, hơn 100 kỹ thuật mô phỏng các cầu thủ ngoài đời thật, thị trường chuyển nhượng tự do, đào tạo cầu thủ Greatest Of All Time...

Người dùng còn có thể trải nghiệm tính năng tự do điều khiển trận đấu, kiến tạo lối chơi và đặc biệt có thể tương thích trên PC, sử dụng tay cầm. Theo đại diện đơn vị, đây là những lợi thế cạnh tranh của sản phẩm game này trên thị trường.

Giao diện game. Ảnh chụp màn hình

Ông Phạm Quý Trọng - Giám đốc Marketing Football Pro, công ty VTC Mobile cho biết sản phẩm là một trong những dự án quan trọng của đơn vị trong năm nay. Công ty có tiềm lực mạnh mẽ, nhận giải "Nhà phát hành xuất sắc nhất năm" tại chương trình GameVerse Vietnam 2023. VTC Mobile cũng gây dựng uy tín trên thị trường qua nhiều thập kỷ qua.

Về Football Pro, sản phẩm được một nhà phát hành top đầu tại Hàn Quốc lên kế hoạch đưa đến thị trường Hàn ngay trong mùa thu năm nay, đồng thời phát triển sang thị trường Bắc Mỹ, châu Âu và các nước Đông Nam Á tiềm năng khác.

"Chiến lược của chúng tôi là đưa sản phẩm trở thành một trong những game eSport, tổ chức các giải đấu từ bán chuyên đến chuyên nghiệp quy mô quốc gia và cả quốc tế nhằm tuyển chọn những tuyển thủ giỏi nhất trên các đấu trường trong tương lai", ông Trọng nói.

Minh Huy