VSIP Nghệ An mở bán hơn 1.200 căn thấp tầng

Hơn 1.200 căn nhà thấp tầng tại phân khu Casa Bonita thuộc khu đô thị VSIP Nghệ An đủ điều kiện mở bán.

Casa Bonita nằm tại trung tâm khu đô thị, liền kề với dự án nhà ở Casa Flora và sở hữu mặt tiền đại lộ Hòa Bình. Phân khu gồm 513 căn tại khu vực 1 và 766 căn tại khu vực 2.

Dự án có lợi thế kết nối thuận tiện khi nằm gần trục đại lộ Vinh - Cửa Lò, thuận tiện tiếp cận sân bay Vinh, ga đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (dự kiến) cũng như trung tâm trong khoảng 5 phút di chuyển.

Vị trí phân khu Casa Bonita tại VSIP Nghệ An. Ảnh: Casa Bonita

Dự án quy hoạch theo hướng đồng bộ, cân bằng giữa mật độ xây dựng, hệ thống giao thông nội khu và không gian xanh. Các tiện ích công cộng, khu sinh hoạt cộng đồng và cảnh quan được bố trí xuyên suốt, tạo sự liên kết giữa các phân khu trong toàn khu đô thị.

Casa Bonita cung cấp nhiều loại hình nhà ở như nhà phố liền kề, shophouse, biệt thự song lập và đơn lập. Các sản phẩm được thiết kế gắn với hệ thống công viên, tuyến cảnh quan và tiện ích dịch vụ, hướng đến nhu cầu ở thực trong các khu vực phát triển công nghiệp - dịch vụ.

Phối cảnh nhà phố liền kề phân khu Casa Bonita 1. Ảnh: Casa Bonita

Theo chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường bất động sản ưu tiên giá trị sử dụng, dự án tập trung vào yếu tố vị trí, quy hoạch hoàn chỉnh và khả năng kết nối hạ tầng. Mức giá được định hướng phù hợp với nhóm khách hàng tìm kiếm nơi ở lâu dài.

Các sản phẩm tại Casa Bonita gắn liền với nhu cầu cư trú trong các khu vực phát triển theo mô hình công nghiệp - dịch vụ, nơi mà chỗ ở, việc làm và tiện ích được kết nối trong cùng một hệ sinh thái.

Casa Bonita thuộc mô hình tích hợp khu công nghiệp và khu đô thị - dịch vụ tại Nghệ An với quy mô lần lượt khoảng 370 ha và 380 ha do VSIP phát triển. Khu công nghiệp hướng đến các ngành công nghệ cao, thân thiện môi trường, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là hiện thực hóa định hướng phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững mà VSIP đã triển khai tại các địa phương như Bắc Ninh, Hải Phòng và Bình Dương.

Song song, khu đô thị được quy hoạch theo hướng xanh và bền vững. Phân khu Casa Flora, ra mắt năm 2025, là dự án đầu tiên tại đây đạt chứng nhận công trình xanh Edge, phản ánh định hướng phát triển đô thị thân thiện môi trường.

Tiến độ khu đô thị VSIP Nghệ An tháng 3. Phân khu Casa Flora ra mắt năm 2025 đang trong quá trình hoàn thiện, phân khu Casa Bonita đang được mở bán. Ảnh: Casa Bonita

Theo UBND tỉnh Nghệ An, khu công nghiệp VSIP Nghệ An hiện thu hút khoảng 60 dự án với tổng vốn đầu tư trên 2,7 tỷ USD, tỷ lệ lấp đầy hơn 91%. Năm 2025, VSIP được vinh danh tại VSCF và Euromoney Real Estate Awards, ghi nhận đóng góp trong phát triển khu công nghiệp và đô thị theo hướng bền vững.

Casa Bonita được xem là bước tiếp nối trong chiến lược phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ tại Nghệ An, bổ sung nguồn cung nhà ở trong hệ sinh thái đã hình thành. Dự án được phân phối độc quyền bởi Việt Nhân Nghệ An.

Song Anh