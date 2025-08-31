VSIP lãi hơn 6 tỷ đồng mỗi ngày

Nửa đầu năm nay, lợi nhuận sau thuế của VSIP đạt gần 1.127 tỷ đồng, tương đương trung bình mỗi ngày họ lãi hơn 6 tỷ.

Theo bảng công bố thông tin tài chính mới đây, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) ghi nhận lãi sau thuế gần 1.127 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tăng hơn 3% so với cùng kỳ 2024 và thấp hơn mức lãi 2020 khoảng 11%. Trung bình mỗi ngày, công ty này có lợi nhuận hơn 6 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6, công ty có vốn chủ sở hữu khoảng 18.527 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, hơn 9.943 tỷ đồng là lợi nhuận lũy kế chưa phân phối.

Tổng nợ phải trả nhích thêm hơn 22% lên mức 23.459 tỷ đồng, hơn một nửa là nợ vay ngân hàng. Doanh nghiệp này có 3.000 tỷ đồng huy động qua kênh trái phiếu gồm 3 lô. Đợt huy động đầu tiên vào tháng 7/2021 với lãi suất 9% một năm. Hai lô còn lại phát hành vào tháng 9/2023, chịu lãi 10,5% một năm.

Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore được thành lập từ năm 1996 với sự liên kết giữa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC - BCM) cùng liên minh nhà đầu tư Singapore do Tập đoàn Sembcorp Development dẫn đầu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025, Becamex IDC hạch toán giá trị khoản đầu tư vào liên doanh này đạt gần 7.600 tỷ đồng. Ban lãnh đạo BCM từng đặt mục tiêu đưa VSIP lên sàn trong tương lai để nâng tầm phát triển.

Mở đầu với VSIP tại Bình Dương (cũ), đến nay công ty này sở hữu 20 dự án khu công nghiệp tại 14 tỉnh, thành phố. Các khu công nghiệp này thu hút khoảng 880 nhà đầu tư từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng vốn 15 tỷ USD và tạo ra 250.000 việc làm.

Từ cuối năm 2023 đến nay, họ khởi công thêm khu công nghiệp ở Thái Bình (nay là Hưng Yên), Lạng Sơn và Quảng Ngãi, đồng thời được chấp thuận đầu tư dự án ở Nam Định (nay là Ninh Bình). VSIP cũng lên kế hoạch phát triển khu công nghiệp carbon thấp, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu xanh để đồng hành với định hướng chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Tất Đạt