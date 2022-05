VSIP Group - Từ khu công nghiệp xanh đến những đại đô thị tích hợp

VSIP Group là một trong những thương hiệu tiên phong xây dựng chuỗi khu công nghiệp và khu liên hợp công nghiệp, đô thị – dịch vụ tại nhiều tỉnh thành.

Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) được hình thành và phát triển từ năm 1996 tại Thuận An, tỉnh Bình Dương với dự án đầu tiên mang tên VSIP I, tập trung phát triển khu công nghiệp xanh.

Trải qua 26 năm ghi dấu ấn với các dự án trên khắp Việt Nam, VSIP Group đã mở ra mô hình công nghiệp tích hợp đô thị – dịch vụ khi triển khai nhiều dự án nhà ở quy mô đồ sộ đi kèm nhiều tiện ích đa dạng ngay tại các khu công nghiệp.

Thành công của dự án tích hợp đầu tiên tại Bắc Ninh

Năm 2007, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh được khởi công sau 11 năm VSIP có mặt tại Việt Nam. Dự án mở ra hướng phát triển mới cho các thành phố công nghiệp theo hướng đồng bộ hóa cả hai yếu tố kinh tế và dân sinh, tạo ra một vòng tròn khép kín vừa cung cấp việc làm, thu hút lao động; vừa tạo ra môi trường sống, học tập và vui chơi cho nhà đầu tư và cộng đồng.

Toàn cảnh dự án khu đô thị BelHomes Bắc Ninh. Ảnh: VSIP Group

VSIP Bắc Ninh có quy mô gần 700ha, tọa lạc ở vị trí ranh giới chiến lược tiếp giáp Hà Nội. Đến nay, nơi này trở thành một điển hình khu tích hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ của tập đoàn. Hiện VSIP Bắc Ninh đã lấp đầy 99% diện tích đất công nghiệp, thu hút 116 nhà đầu tư từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư ước đạt gần 2 tỷ USD, tạo việc làm cho khoảng 30.000 lao động.

Nằm trong tổng thể này, khu đô thị BelHomes Bắc Ninh 5,7ha cung ứng 365 căn nhà liền kề và nhà phố thương mại. Ngoài cảnh quan chung và kiến trúc của từng căn nhà được thiết kế theo phong cách Singapore hiện đại; dự án còn sở hữu những tiện ích nội khu chuẩn mực mang đến những giá trị thiết thực và trải nghiệm đẳng cấp cho cư dân.

Nhanh chóng lan tỏa mô hình tích hợp trên cả nước

Sự thành công của mô hình khu công nghiệp tích hợp đô thị - dịch vụ tại Bắc Ninh là động lực để VSIP Group mở rộng sang các địa phương khác. Liên tiếp các dự án tích hợp ra đời và thành công tại Bình Dương (2008), Hải Phòng (2010), Quảng Ngãi (2013), Nghệ An (2015), Bình Định (2020).

Tất cả những địa phương có dấu ấn VSIP đều tạo ra sự thay đổi trong diện mạo hạ tầng cũng như cuộc sống của cộng đồng dân cư quanh dư án. Đi liền với quỹ đất công nghiệp là các đại đô thị do VSIP kiến tạo.

Ngay sau Bắc Ninh, có thể kể đến BelHomes Hải Phòng quy mô 9,5ha tại VSIP Hải Phòng. Tiện ích nổi bật của dự án là 3 công viên lớn có tổng diện tích hơn 6ha, cùng loạt dịch vụ đi kèm.

Không gian xanh tại khu dân cư Thiên Mỹ Lộc – Quảng Ngãi. Ảnh: VSIP Group

Tiếp đó, khu dân cư Thiên Mỹ Lộc tại VSIP Quảng Ngãi quy mô 6.500 căn nhà cung cấp nơi ở cho 34.650 cư dân khi hoàn chỉnh. Đi cùng dự án là siêu công viên 21.000 m2, được đầu tư đa dạng tiện ích. Trung tâm thương mại VSIP Plaza đã hoàn thành từ 2016, cư dân sống tại Thiên Mỹ Lộc và cộng đồng xung quanh đều có thể tiếp cận các dịch vụ tại đây: khu vui chơi trong nhà, câu lạc bộ Gym, sân tennis, trung tâm chăm sóc sức khỏe, thư viện và các dịch vụ ăn uống...

Hay The Habitat Binh Duong tại VSIP I – Bình Dương với 11 tòa tháp chung cư cao cấp được định hướng trở thành không gian sống xanh với hệ tiện ích đẳng cấp. Dự án sở hữu loạt tiện ích chăm sóc sức khỏe như hồ bơi vô cực, hồ bơi trẻ em, phòng xông hơi, thác nước tiểu cảnh, vườn nhiệt đới, đường chạy bộ, đồi cỏ, sân thiền và yoga, khu vận động ngoài trời...

Bên ngoài khuôn viên dự án The Habitat Binh Duong. Ảnh: VSIP Group

Cũng tại Bình Dương, các dự án Sun Casa và Sun Casa Central được xây dựng với chuỗi tiện ích đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng có thể kể đến: khu phức hợp thể thao The Sun Sports Center, hai công viên trung tâm nội khu, khu công viên trung tâm The Sun Park, khu thương mại The Sun Mall, khu giải trí The Sun Containers Night Market. Phòng khám đa khoa 8.000m2 và khu nhạc nước đầu tiên tại Bình Dương cũng đang dần hoàn thiện.

Cuộc sống sôi động tại các khu đô thị tích hợp thương hiệu VSIP

Đại diện VSIP, Ông Nguyễn Phú Thịnh - Tổng giám đốc cho biết, ngoài mục đích thương mại, điều VSIP Group mong mỏi nhất chính là nâng tầm chuẩn sống cho nhà đầu tư cùng gia đình của họ, đồng thời tạo ra một môi trường phát triển cho người lao động, người dân và cộng đồng.

Cư dân tại các khu đô thị của VSIP không chỉ được hưởng một không gian sống sinh thái, gần gũi với thiên nhiên cùng hệ tiện ích đồng bộ mà còn được chủ đầu tư chú trọng tạo ra các sự kiện, lễ hội gắn kết mọi người.

Cô Lim Mei Ying, cư dân của Belhomes Bắc Ninh, cho biết, cả gia đình cô đều hài lòng khi chuyển về nơi này an cư, khi chồng cô công tác tại khu công nghiệp. Dù từ Singapore chuyển về, các thành viên trong nhà cũng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới.

"Khi chuyển về Belhomes, tôi thấy gần gũi như đang sống tại Singapore với không gian rộng, xanh và thoáng đãng. Xung quanh khu nhà có những tiện ích đầy đủ cùng nhiều hoạt động cộng đồng kết nối cư dân hiệu quả," cô Lim nói. Ngày Tết, các gia đình tại đây còn tham gia lễ hội hoa xuân với nhiều sự kiện vui chơi, giải trí.

Toàn cảnh Sun Casa Central (VSIP Bình Dương) về đêm. Ảnh: VSIP Group

Với định hướng phát triển tích hợp, VSIP Group nhận nhiều giải thưởng lớn, từ giải phát triển bất động sản, dự án công nghiệp, nhà liền thổ đến thiết kế... tại Dot Property Vietnam Awards 2020 và nhiều giải thưởng uy tín khác. Doanh nghiệp còn được công nhận một trong những "điểm sáng" về đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái bất động sản Việt Nam, áp dụng những mô hình tiên tiến vào hàng loạt dự án gây tiếng vang trên cả phân khúc công nghiệp lẫn nhà ở thương mại.

Trong thời gian tới, VSIP Group sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển các dự án khu công nghiệp và nhà ở thương mại chất lượng cao, với tiện ích, hạ tầng và dịch vụ hiện đại, góp phần nâng cao chuẩn sống tại các địa phương nơi hiện diện tên tuổi VSIP. Ở đó sẽ là một môi trường sống an cư, lạc nghiệp, hài hòa với không gian xanh, thân thiện môi trường, dẫn đầu xu hướng phát triển khu phức hợp xanh tại thị trường Việt Nam.

Yên Chi