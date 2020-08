VSIP được vinh danh tại Dot Property Vietnam Awards 2020

VSIP Group nhận 5 giải thưởng lớn, từ giải phát triển bất động sản, dự án công nghiệp, nhà liền thổ đến thiết kế... tại Dot Property Vietnam Awards 2020.

Giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2020 công bố cuối tháng 7 vừa qua đã vinh danh những tên tuổi uy tín trên thị trường bất động sản Việt Nam. Đây là những đơn vị có đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành bất động sản, thúc đẩy những xu hướng mới, đưa thị trường Việt Nam bắt kịp sự phát triển của khu vực và toàn cầu.

Trong đó, VSIP được cho là một trong những "điểm sáng" về đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái bất động sản Việt Nam, áp dụng những mô hình tiên tiến vào hàng loạt dự án gây tiếng vang trên cả phân khúc công nghiệp lẫn nhà ở thương mại.

Khẳng định uy tín qua loạt giải thưởng

Cụ thể, VSIP Group thắng giải Nhà phát triển bất động sản liền thổ tốt nhất (Best Landed Developer). Tại nhóm hạng mục giải thưởng Thiết kế, Đổi mới Sáng tạo và Bền vững, nhiều dự án của các công ty thành viên thuộc tập đoàn này đã được vinh danh. Trong đó có dự án High-Rise Ready Built Factory của VSIP Bac Ninh với giải Nhà xưởng công nghiệp xanh tốt nhất (Best Green Industrial Building) và Dự án thương mại phát triển bền vững tốt nhất (Best Sustainable Commercial Development).

Ông Benjamin Lam - Giám đốc phụ trách khối Công nghiệp, ông Anthony Tan - Giám đốc phụ trách khối Thương mại và Nhà ở của VSIP Group cùng nhận giải Nhà phát triển bất động sản liền thổ tốt nhất (Best Landed Developer).

The Habitat Binh Duong của VSIP-Sembcorp Gateway nhận giải Dự án căn hộ phát triển bền vững tốt nhất (Best Sustainable Condo Development), Sun Casa Central của VSIP J.V. mang về giải Dự án nhà ở thấp tầng có quy hoạch tổng thể tốt nhất (Best Housing Master Plan Design).

Đại diện hội đồng giám khảo đánh giá, dù thị trường đang đối mặt với khó khăn từ Covid-19, những doanh nghiệp có nội lực vững chắc như VSIP Group, sở hữu những sản phẩm mang lại giá trị thực sẽ tiếp tục khẳng định vị thế.

"Những doanh nghiệp nhờ tinh thần sáng tạo, đổi mới không ngừng đã vượt qua được phép thử mang tên Covid-19 bằng năng lực vượt trội và khả năng linh hoạt với thời cuộc, nhạy bén với xu hướng", đại diện hội đồng giám khảo nói.

Thực tế trong những năm qua, VSIP đã có những bước chuyển mình ngoạn mục từ một đơn vị phát triển bất động sản công nghiệp thành một doanh nghiệp mạnh trên cả phân khúc nhà ở. Khu công nghiệp VSIP đã trở thành khu phức hợp hoàn chỉnh tiện ích, dịch vụ chất lượng cao phục vụ hàng nghìn cư dân là chuyên gia và người lao động an cư, lạc nghiệp.

Khu căn hộ The Habitat Binh Duong. Ảnh: VSIP.

Giai đoạn phát triển mới

Tiền thân là Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, sau 12 năm hoạt động, vào năm 2008, khi khu công nghiệp đã trở thành cái tên "song hành" với VSIP, các cổ đông đã có quyết định chiến lược, định hướng chuyển đổi sang mô hình tích hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ, sẵn sàng cho một giai đoạn tăng trưởng mới.

"Song song với kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp, chúng tôi hiểu việc xây dựng một môi trường sống chất lượng, hài hòa và kết nối với môi trường làm việc là nhu cầu cần thiết đối với các chuyên gia nước ngoài và người lao động trong và ngoài nước", đại diện VSIP Group chia sẻ.

Hiện VSIP đã trở thành khu liên hợp đô thị - công nghiệp thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với cơ sở hạ tầng hiện đại và thân thiện với môi trường, giao thoa của nhiều nền văn hóa trên khắp thế giới. Tập đoàn này đã phát triển 9 dự án trải dài trên khắp Việt Nam. Ngoài ba dự án tại Bình Dương, VSIP còn phát triển thành công 6 dự án khác tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Hải Dương, Nghệ An; đồng thời đang cùng các cổ đông nghiên cứu phát triển thêm nhiều dự án tại các tỉnh thành khác.

Đáng chú ý, những dự án nhà ở thương mại do VSIP tham gia đầu tư đều gây ấn tượng tốt trên thị trường nhờ sản phẩm chất lượng, thiết kế tối ưu, đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao. Điển hình dự án căn hộ The Habitat Bình Dương với 11 tòa tháp đã hoàn thành giai đoạn một và đưa vào sử dụng 5 tòa tháp với tổng số 727 căn. Dự án phát triển bởi công ty liên doanh VSIP, tập đoàn Sembcorp (Singapore) và MC Development Asia trực thuộc tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản).

Trong khi đó tại khu phức hợp VSIP II - Bình Dương, dự án Sun Casa có diện tích 7 ha với 383 căn nhà phố thương mại và nhà ở liên kế đã bàn giao nhà và đón cư dân vào ở. Hiện dự án trong giai đoạn bàn giao sổ hồng, quản lý và vận hành theo chuần quốc tế bởi Savills Việt Nam.

Dự án bất động sản liền thổ Sun Casa. Ảnh: VSIP.

Tiếp nối thành công trên phân khúc nhà ở riêng lẻ này tại VSIP II Bình Dương, chủ đầu tư VSIP tiếp tục phát triển và sắp ra mắt thị trường dự án mới Sun Casa Central. Dự án có diện tích 30 ha cung cấp 879 sản phẩm nhà phố liên kế, nhà phố thương mại, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập. Dự kiến giai đoạn một với hơn 400 sản phẩm sẽ được tung ra thị trường vào quý IV/2020. Khu đô thị dần thành hình, kiến tạo không gian sống xanh, giàu trải nghiệm cho cư dân, mang lại cho cư dân tổ ấm có thiết kế hiện đại, tiện nghi, không gian xanh, an ninh cũng như môi trường sống văn minh, thân thiện trong cộng đồng đa văn hóa.

Đại diện VSIP Group cho biết, trong thời gian tới, tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển các dự án khu công nghiệp và nhà ở thương mại chất lượng cao, với tiện ích, hạ tầng và dịch vụ hiện đại, góp phần nâng cao chuẩn sống tại các địa phương nơi hiện diện tên tuổi VSIP. Cùng với đó là một môi trường sống an cư, lạc nghiệp, hài hòa với không gian xanh, thân thiện với môi trường, hướng đến dẫn đầu xu hướng phát triển khu phức hợp xanh tại thị trường Việt Nam.

Minh Anh