VSEC hợp tác Xcurenet phát triển giải pháp an ninh mạng

Hai bên ký kết nhằm phát triển các giải pháp bảo vệ thông tin nội bộ, thúc đẩy khai thác thị trường an ninh mạng tại Việt Nam và Hàn Quốc, hôm 7/11.

Theo thỏa thuận được ký giữa VSEC, nhà cung cấp dịch vụ bảo mật toàn diện (MSSP – Managed Security Service Provider) tại Việt Nam và công ty giải pháp bảo vệ thông tin nội bộ đến từ Hàn Quốc Xcurenet, hai bên sẽ triển khai một mô hình kinh doanh mới tạo ra hiệu ứng cộng hưởng bằng cách kết nối các dịch vụ mà mỗi công ty đã phát triển.

Đại diện VSEC và Xcurenet tại lễ ký kết. Ảnh: VSEC

Cụ thể, với thế mạnh của mỗi bên, VSEC và Xcurenet sẽ mở rộng cơ hội kinh doanh tại thị trường Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời cung cấp các giải pháp an ninh mạng tối ưu cho thị trường trong nước.

Nội dung cũng bao gồm việc kết hợp giải pháp bảo vệ thông tin nội bộ của Xcurenet và kinh nghiệm vận hành Trung tâm Giám sát và Vận hành (SOC – Security Operation Center) của VSEC để cùng nhau phát triển các dịch vụ an ninh mạng mạnh mẽ và toàn diện hơn.

Theo đại diện VSEC, hai bên sẽ thâm nhập thị trường an ninh mạng toàn cầu dựa trên các dịch vụ phát triển chung và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

"Bằng việc thiết lập quan hệ đối tác với Xcurenet, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ an ninh mạng an toàn và hiệu quả và đa dạng hơn cho thị trường Việt Nam. Đồng thời góp phần nâng cao trình độ an ninh mạng của Việt Nam lên một tầm cao mới với các ứng dụng AI hiện đại", ông Trương Đức Lượng, Chủ tịch hội đồng quản trị VSEC nói.

Cũng theo ông Lượng, các dịch vụ mới được phát triển nhờ sự hợp tác của hai bên sẽ giúp tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa mạng của các doanh nghiệp và tạo ra một môi trường an ninh mạng an toàn hơn trong thời đại chuyển đổi.

Theo ông Kim Jeong-pil, CEO Xcurenet, với việc hợp tác với VSEC có thể giúp các giải pháp của doanh nghiệp được công nhận rộng rãi hơn trên thị trường toàn cầu.

Vị này cho biết thêm, việc ký kết biên bản ghi nhớ này được đánh giá là mở ra một khả năng mới cho các công ty an ninh mạng trong nước khi mở rộng ra thị trường quốc tế. Đặc biệt, Việt Nam đang có nhu cầu về an ninh mạng tăng cao cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, do đó sự hợp tác giữa hai công ty càng được chú ý.

Hội An