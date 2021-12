VRB tung ưu đãi mừng sinh nhật 15 tuổi

Dịch vụ tín dụng, vay vốn, tiền gửi, mở thẻ hay các gói tài khoản cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đều được VRB ưu đãi dịp này.

Chào đón cột mốc 15 năm hoạt động, Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) triển khai loạt chính sách ưu đãi, thay lời tri ân gửi đến khách hàng. Đại diện VRB cho biết, chuỗi chương trình ưu đãi là cơ hội để ngân hàng đưa những sản phẩm tài chính hợp lý tới gần hơn với người dùng.

"VRB sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh là bạn đồng hành đáng tin cậy, mang đến sự an toàn, thân thiện và vun đắp các giá trị toàn diện cho các khách hàng của VRB", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Các dịch vụ ưu đãi đối với khách hàng cá nhân:

Tín dụng - Vay vốn - Giảm 1,5% một năm lãi suất cho vay trong 3 tháng đầu kể từ ngày giải ngân khi ký hợp đồng tín dụng mới và giải ngân trong thời gian áp dụng chương trình từ ngày 1/10 đến ngày 31/12/2021

- Áp dụng với sản phẩm: vay nhà ở, vay mua ôtô, vay sản xuất kinh doanh, vay thấu chi có tài sản bảo đảm, vay tiêu dùng thế chấp bất động sản Tiền gửi Lãi suất đặc biệt hấp dẫn lên đến 7,2% một năm (trong đó, trị giá giải thưởng tương đương với mức lãi suất cộng 0,2% một năm). Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn quà tặng hiện vật hoặc tiền mặt tại thời điểm gửi. Combo tài khoản toàn năng - Ưu đãi nhân 3 khi đăng ký mở mới tài khoản thanh toán tại VRB: Miễn phí hàng loạt: phí mở tài khoản số đẹp, phí phát hành tất cả các hạng thẻ của thẻ ATM và thẻ quốc tế VISA, phí thường niên trọn đời của thẻ ATM và dịch vụ Internet Banking/ Mobile Banking, phí chuyển tiền nội bộ cùng hệ thống VRB và chuyển tiền nhanh NAPAS 247 (*). Thẻ: Mở thẻ ghi nợ quốc tế, rinh cả thế giới về nhà Tặng ngay 01 túi da xách tay sành điệu trị giá 1 triệu đồng khi phát hành Thẻ ghi nợ quốc tế VISA DEBIT mới tại VRB và có phát sinh các giao dịch thanh toán hợp lệ với tổng từ 500.000đ trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ

Các dịch vụ ưu đãi với khách hàng doanh nghiệp:

Tín dụng - Vay vốn - Khách hàng pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu được giảm tối đa 1,2% một năm lãi suất cho vay trong năm đầu, giảm tới 5% tỷ lệ tài sản bảo đảm so với quy định hiện hành. Hưởng ưu đãi tiền phí như miễn phí chuyển tiền trong nước, phí dịch vụ ngân hàng điện tử, giảm tối đa 30% phí phát hành bảo lãnh, miễn phí thanh toán quốc tế khi chuyển tiền quốc tế và các phí giao dịch nhờ thu và L/C (có điều kiện) Nhóm ngành nghề thiết yếu gồm: công nghệ, viễn thông, E-commerce, bán lẻ tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm, đồ uống, đồ dùng chăm sóc cá nhân, nhà cửa, sản xuất kinh doanh hóa chất, phân bón, bán lẻ, phân phối dược phẩm, trang thiết bị vật tư y tế, thiết bị điện, điện tử, điện lạnh... - Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ: giảm tới 1,15% một năm lãi suất vay các khoản trên 3 tháng, tới 1% một năm với khoản dưới 3 tháng. Mức cho vay tối đa lên đến 10 tỷ đồng (hoặc 450.000 USD) mỗi khách hàng. Thời hạn cho vay linh hoạt Tài khoản Miễn phí lựa chọn số tài khoản đẹp, phí thường niên dịch vụ Internet Banking dành cho doanh nghiệp trong năm đầu tiên; phí phát hành thẻ cho 3 lãnh đạo doanh nghiệp

Giao dịch viên tư vấn dịch vụ cho khách hàng tới giao dịch. Ảnh: VRB

Hoạt động từ ngày 19/11/2006, VRB hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị, hiệu quả kinh doanh cho khách hàng và ngân hàng với hai lĩnh vực hoạt động chính là đầu tư và xúc tiến thương mại hai nước Việt - Nga. Trong 15 năm hoạt động, VRB không ngừng nỗ lực sáng tạo các sản phẩm - dịch vụ, gồm: sản phẩm tiền gửi, dịch vụ tài khoản, sản phẩm và dịch vụ thẻ, tín dụng cá nhân và doanh nghiệp, chuyển tiền trong nước và quốc tế bằng 4 loại tiền: VND, RUB, EURO, USD, dịch vụ ngân hàng điện tử, nghiệp vụ bảo lãnh, tài trợ thương mại, kinh doanh ngoại tệ...

Thời gian qua, VRB cũng đạt được nhiều giải thưởng như Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam do Trung tâm Khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp công nhận năm 2015, Top 500 doanh nghiệp triển vọng xuất sắc nhất Việt Nam do Tổ chức xếp hạng Việt Nam trao tặng năm 2016, Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu do Hiệp hội Ngân hàng và IDG Việt Nam trao tặng năm 2019. Năm 2021, nhà băng này cũng tham gia kỳ đánh giá xếp hạng tín nhiệm của Moody's về tiền gửi dài hạn và nhà phát hành dài hạn ở mức B2 BCA triển vọng ổn định.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 1800 6656 (miễn phí) hoặc truy cập website vrbank.com.vn.

An Nhiên