VRB triển khai gói vay ưu đãi lãi suất 5%

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) triển khai gói tín dụng với ưu đãi lãi suất cố định 5% một năm trong 12 tháng đầu, áp dụng đến hết 30/9 hoặc đến khi hết hạn mức.

Gói vay dành cho khách hàng cá nhân mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở; mua ô tô; vay sản xuất kinh doanh; vay thấu chi hoặc tất toán khoản vay tại tổ chức tín dụng khác. Với khoản vay ngắn hạn, ngân hàng áp dụng mức lãi suất chỉ 5% một năm. Các khoản vay trung và dài hạn được cố định lãi suất 5% một năm trong 12 tháng đầu, từ năm thứ hai trở đi, lãi suất được điều chỉnh theo công thức: Lãi suất cho vay = Lãi suất cơ sở + Biên độ. Mức biên độ cụ thể sẽ được tư vấn rõ ràng và quy định minh bạch trong hợp đồng tín dụng với từng khách hàng, đảm bảo người vay nắm rõ thông tin trước khi ký kết.

Theo tính toán, với một khoản vay 2 tỷ đồng thời hạn 20 năm, trong 12 tháng đầu hưởng lãi suất ưu đãi, người vay chỉ cần trả khoảng 16,7 triệu đồng mỗi tháng.

Gói tín dụng của VRB có lãi suất 5% cố định trong năm đầu tiên. Ảnh: VRB

Đại diện VRB cho biết, chính sách này được xây dựng trong bối cảnh giá nhà ở tại các đô thị lớn, đặc biệt là căn hộ, vẫn cao so với thu nhập trung bình, khiến thời gian tích lũy kéo dài và giảm cơ hội sở hữu nhà, nhất là với người trẻ, nhóm có nhu cầu an cư lớn. Trước thực trạng này, cơ quan quản lý đã yêu cầu nghiên cứu chính sách tín dụng hỗ trợ người mua nhà, khuyến khích ngân hàng triển khai gói vay linh hoạt hơn.

"Với chính sách lãi suất rõ ràng, gói tín dụng của VRB sẽ giúp cá nhân và gia đình trẻ rút ngắn thời gian tích lũy, sớm tiếp cận các tài sản giá trị lớn", đại diện VRB cho biết.

