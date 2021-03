VRB được Moody’s xếp hạng tín nhiệm ổn định

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga được Moody’s xếp hạng tín nhiệm về tiền gửi dài hạn và nhà phát hành dài hạn mức B2, triển vọng ổn định.

Moody’s xếp hạng nhà phát hành dài hạn của VRB ở mức B2 dựa vào mức độ an toàn vốn, với tỷ lệ an toàn vốn ở mức cao so với các ngân hàng nội địa khác (tỷ lệ ở mức 19%, vào ngày 30/6/2020). Với tốc độ phát triển tín dụng dự kiến, trong vòng 12-18 tháng tới, tỷ lệ an toàn vốn vẫn được kỳ vọng ở mức ổn định trên thị trường. Ngoài ra, việc VRB hoạt động độc lập với hai ngân hàng mẹ là Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Ngoại thương Nga, đã được Moody’s đánh giá cao và xếp hạng B2 với hạng mục tiền gửi dài hạn.

Khách hàng giao dịch tại điểm giao dịch VRB. Ảnh: VRB.

Năm 2020, VRB đã hoàn thiện tái cơ cấu giai đoạn 2007 - 2020 đạt kết quả tốt với tỷ lệ nợ xấu giảm dưới 2%, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động. VRB đã cơ bản hoàn thiện mô hình kiểm soát nội bộ và duy trì tỷ lệ an toàn vốn. Trong hoạt động quản lý rủi ro, VRB triển khai việc áp dụng ICAAP (Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn) và xây dựng khung quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II bắt buộc các ngân hàng thương mại hoạt động minh bạch hơn, phòng ngừa các rủi ro.

Bên cạnh việc kiểm soát tốt chất lượng tín dụng và tỷ lệ an toàn vốn, VRB hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 qua những chính sách giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và miễn giảm lãi, nhằm tạo điều kiện phát triển kinh doanh trong điều kiện bình thường mới. Năm 2020, VRB cũng được Hội Sở Hữu Trí Tuệ công nhận "Chương trình tín dụng dành cho Doanh Nghiệp Xuất Nhập Khẩu" thuộc top 20 Sản phẩm vàng Việt Nam với các điểm mạnh kết nối giao thương giữa Việt Nam và Liên Bang Nga, thủ tục nhanh gọn và chi phí tiết kiệm.

2020 là năm đầu tiên VRB tham gia kỳ đánh giá xếp hạng tín nhiệm của Moody’s. Ngân hàng này được công nhận mức uy tín tương đương một số ngân hàng thương mại nhà nước khác trên thị trường. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's (Moody's Investors Service, Inc.) là một trong ba đơn vị lớn trên thế giới, cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nghiên cứu và phân tích rủi ro.

Nha Trang