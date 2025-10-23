VPS mở đăng ký mua cổ phiếu IPO trên ứng dụng SmartOne

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua cổ phiếu IPO của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) trực tuyến qua ứng dụng VPS SmartOne, từ 16/10 đến 6/11.

Với hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng VPS SmartOne, nhà đầu tư có thể đặt mua cổ phiếu IPO của VPS 24/7, chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Theo đại diện doanh nghiệp, đây là "điểm sáng" về ứng dụng công nghệ trong IPO nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giúp tối ưu trải nghiệm đầu tư.

Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu IPO của VPS trên ứng dụng SmartOne. Ảnh: VPS

Hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu VPS trên SmartOne:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VPS SmartOne.

Bước 2: Tại trang chủ, chọn thông báo "Mở đăng ký đặt mua cổ phiếu IPO CTCP Chứng khoán VPS" hoặc tính năng Đặt mua IPO VPS.

Bước 3: Đọc thông tin chi tiết về đợt IPO, điều kiện đăng ký và đặt cọc, sau đó chọn Đăng ký mua. Nhà đầu tư cần đảm bảo có đủ số dư trong tài khoản thường tại thời điểm đăng ký để việc đặt mua được thực hiện thuận lợi.

Bước 4: Tại màn Nhập thông tin đăng ký, chọn hình thức đăng ký theo số lượng hoặc số tiền đầu tư dự kiến.

Bước 5: Kiểm tra thông tin, chọn người giới thiệu (nếu có), xác nhận điều khoản và xác thực OTP để hoàn tất giao dịch.

Bên cạnh hình thức trực tuyến, nhà đầu tư có thể mua trực tiếp tại hội sở, chi nhánh, phòng giao dịch của VPS hoặc các đại lý phân phối chính thức.

VPS hiện là công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu đồng thời trên cả bốn bảng xếp hạng HoSE, HNX, UPCoM và phái sinh từ năm 2021 đến nay, một kỷ lục chưa từng có trong ngành.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, lợi nhuận sau thuế của VPS đạt 1.126 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 3.001 tỷ đồng, tăng 73%. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.564 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ tăng trưởng mạnh ở các mảng kinh doanh cốt lõi.

Tỷ suất ROE quý III đạt 24,4%, tiếp tục thuộc nhóm cao nhất thị trường. Giới phân tích nhận định, thương vụ IPO của VPS có thể trở thành một trong những thương vụ quy mô tỷ đô đáng chú ý nhất năm 2025.

