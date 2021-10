VPS dẫn đầu thị phần môi giới ba quý liên tiếp

VPS liên tiếp lấy thêm thị phần môi giới trên sàn trên HoSE, HNX, UPCoM lẫn phái sinh để nới rộng khoảng cách với SSI, VNDS, HSC, MAS.

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM cho biết, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS đứng đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HoSE trong quý III với 16,5%.

Trước đó hai ngày, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng công bố VPS dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu sàn HNX và UPCoM với tỷ lệ lần lượt 17,02% và 23,95%. Riêng thị phần mơi giới chứng khoán phái sinh, VPS chiếm 56,68% và lớn hơn tổng thị phần của các công ty còn lại trong top 10 cộng lại.

Thị phần của VPS được cải thiện liên tục từ đầu năm đến nay. Trên sàn HoSE, công ty này ghi nhận thị phần quý III tăng 0,1 điểm phần trăm so với quý II và 3,26 điểm phần trăm so với quý đầu năm. Trên HNX, thị phần môi giới quý III của VPS tăng 2,92 điểm phần trăm so với quý II và 4,01 điểm so với quý đầu năm.

Công ty Chứng khoán SSI tiếp tục xếp thứ hai thị phần môi giới cổ phiếu trên HoSE với 11,58%, tăng 0,61 điểm phần trăm so với quý trước nhưng vẫn thấp hơn quý đầu năm. Công ty Chứng khoán VNDirect vượt Công ty Chứng khoán TP HCM để lên vị trí thứ ba với 7,72% thị phần. Công ty Chứng khoán Bản Việt vẫn trụ ở vị trí thứ năm với 4,9% thị phần, ghi nhận chuỗi giảm liên tiếp từ đầu năm và thu hẹp khoảng cách đáng kể so với nhóm dưới.

Thị phần môi giới nhóm dưới biến động mạnh khi Công ty Chứng khoán Kỹ thương leo từ thứ tám lên thứ sáu với 4,81%, thay vị trí của Công ty Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam). Công ty Chứng khoán MB và Công ty Chứng khoán FPT cũng lấy thêm thị phần nhưng không đáng kể, lần lượt xếp thứ bảy và thứ chín trong danh sách.

